  • Loftsails Raceboardblade ULW, Carbon + AR 2026/2027, alle Details und Modelle

    Die Loftsails Raceboardblade dominieren seit Jahren unverändert die Wettkampf Szene.
    Für 2026/27 wurden sie neu konstruiert, u. a. kommen jetzt 4 Camber zum Einsatz, auch Carbonfasern je nach Modell

    Loftsails bringt für 2026/27 komplett überarbeitete Raceboardblade

    Loftsails dominiert schon seit vielen Jahren mit seine Raceboardblade Segeln die Raceboard Regatta Szene. Damit das so bleibt, und um die neuesten Erkenntnisse in die Segel einzubringen, wurden die Segel komplett neu entwickelt um auch weiterhin die Jahre 2026 und 2027 zu dominieren.
    Hier ist eine Kurzbeschreibung der neuen Modelle, weitere Informationen bekommt ihr in den jeweiligen Shops. Einer der führenden Shops, mit vielen Jahren Erfahrung für Loftsails (insbesondere der Raceboardblade), ist der Pro-Shop Peters Windsurfing Shop. Zu finden auch bei YouTube mit einem eigenen Kanal unter dem gleichen Namen.

    Welche Loftsails Raceboardblade Modelle gibt es für 2026-27?
    – Raceboardblade ULW V8 in den Größen 7.5 / 8.5 / 9.5 m²
    – Raceboardblade ULW Carbon V8 in 9.5 m²
    – Raceboardblade AR 9.5
    – Raceboardblade OD, unverändert

    Was sind die Haupt Änderungen der Modelle?
    Bei allen Loftsails Raceboardblade Modellen wurde das Aspect Ratio (Seitenverhältnis) erhöht. Dadurch verringert sich die Schwungmasse, die Segel haben ein besseres Handling und lassen sich besser anpumpen. Außerdem wurde die Camber Anzahl von 3 auf 4 geändert, dadurch ist das Profil stabiler und besser definiert. Das Raceboardblade AR, Nachfolger des High Wind 9.5 kommt so mir nur noch 6 Latten aus, das Gewicht liegt so nur noch bei 5.04 Kg.

    Wie ist die Windrange der einzelnen Loftsails Raceboardblade Modelle?
    – Raceboardblade ULW V8 = 0 – 16 Kn.
    – Raceboardblade ULW Carbon V8 9.5 = 4 – 20 Kn.
    – Raceboardblade AR = 6 – 24 Kn.
    – Raceboardblade OD = 4 – 18 Kn.

    Welches Loftsails Raceboardblade Modell ist das richtige für mich?
    Der Einstieg in die Raceboardblade Regatta Segel Welt ermöglicht das Modell OD. OD steht für One Design. Es gibt die Größen 7.5 / 8.5 / 9.5, somit wird von Jugend bis Damen/Herren alles abgedeckt. Die OD Reihe profitiert von dem Wissen der regulären Segel Serie, sie sind nur einfach etwas einfacher gehalten. Optimal für Gelegenheits-Windsurfer oder Budget orientierte Nutzer.
    Das Loftsails Raceboardblade ULW V8 ist die Leichtwind-Waffe der Modellreihe. Es gibt hier ebenfalls die Größen 7.5 / 8.5 / 9.5, somit wird auch hier von Jugend bis Damen/Herren alles abgedeckt.
    Das Raceboardblade ULW Carbon V8 ist nur in der Größe 9.5 erhältlich. Durch den Einsatz von Carbon ist es auch das teuerste in der Palette. Es hat die identischen Maße zu ULW V8 9.5, jedoch durch das Carbon einen nach oben erweiterten Windbereich von bis zu 20 Kn.
    Das Loftsails Raceboardblade AR schließt die Segelreihe nach oben ab. Durch den enormen Windbereich von 6 – 24 Kn. Hat man immer das richtige Segel zur Hand, One for All.

    Solltet ihr Fragen zu den einzelnen Loftsails Raceboardblade Modellen haben, oder unsicher sein welches das richtige für euch ist, dann schreibt einfach den Loftsails Pro-Shop Peters Windsurfing Shop an.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Peters Windsurfing Shop
    Peter Metz
    Gonsenheimer Str. 52
    55257 Budenheim
    Deutschland

    fon ..: 06139 3310500
    web ..: https://peters-windsurfing.shop/
    email : info@p-o-s.eu

    Vorstellung der 2026/27 Windsurfing Segel Modelle Loftsails Raceboardblade ULW V8, Carbon und AR. Beschrieben werden die Varianten und Features.

    „Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.“

    Pressekontakt:

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    Peter Metz
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