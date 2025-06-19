  • Point-7 Windsurfing Segel mit neuer Q-Bond Technologie und neuem Segeltyp

    Point-7 stellt mit seinen neuen Segeln einen neuen Segeltyp und innovative Fertigungs Techniken, Ultraschallverschweißt statt nähen, vor.

    BildDie Windsurfing Segel der Marke Point-7 sind seit vielen Jahren immer auf den obersten Podiumsplätzen zu finden. Das es auch für die Saison 2026 dabei bleibt gibt es eine neue und innovative Produktions Technik.
    Die neue Technik nennt sich Q-Bond. Vorerst erhältlich in den Top Race Modellen, die jedoch auch für ambitionierte Hobby Windsurfer geeignet sind.
    Das F1 SL Foil Racing Segel aus dieser Reihe wird es sogar nur bei wenigen, ausgesuchten Händlern geben.
    Einer dieser exklusiven Point-7 Händler in Deutschland ist Peters Windsurfing Shop. Bei Peters Windsurfing Shop sind alle Point-7 Segel inkl. dem passenden Zubehör, erhältlich.

    Wie funktioniert die Point-7 Q-Bond Technik?
    Herkömmlich Windsurfing Segel werden genäht. Bei der Q-Bond Technik werden die einzelnen Segelpanele in einem Ultraschall Schweißverfahren miteinander verschweißt. Die Technik wurde von Point-7 mit entwickelt.

    Was sind die Vorteile der neuen Point-7 Q-Bond Technologie?
    – Gewichtsersparniss, durch die Kombination mit der overlap Technik gibt es keine zusätzlichen Lattentaschen
    – Das Profil des Segel wird steifer, es wird mehr Vortrieb generiert
    – Direkteres Fahrgefühl, die Segel reagieren schneller auf Böen und setzen die Windenergie direkter in Vortrieb um
    – Das Segel ist nahtlos und wird dadurch vom Wind optimaler angeströmt.

    Hier bei Peters Windsurfing Shop gibt es ausführlich Informationen zu Point-7 Q-Bond Technologie.

    Ein völlig neuer Windsurfing Segeltyp bei Point-7 ist das 9+ Light Wind Titan Freerace. Es ist ein Leichtwind Segel für alle Finnen Fahrer, die sich mit eine Foil nicht anfreunden können. Alle Nachteile, die Leichtwind Segel in der Vergangenheit hatten, wurden hier eliminiert.
    Die 9+ Light Wind Titan Freerace bringen dich maximal früh ins gleiten, haben dennoch ein gutes Handlich und funktionieren optimal bei 8-14 Kn Wind.

    Alle neuen Segel und Modelle findest Du bei dem Point-7 Windsurfing Segel Experten Peters Windsurfing Shop.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Peters Windsurfing Shop
    Herr Peter Metz
    Gonsenheimer Str. 52
    55257 Budenheim
    Deutschland

    fon ..: 06139 3310500
    web ..: https://peters-windsurfing.shop/
    email : info@p-o-s.eu

    Vorstellung der neuen Point-7 Windsurfing Segel. Beschreibung der neuen Technologien und Segeltypen.

    Pressekontakt:

    Peters Windsurfing Shop
    Herr Peter Metz
    Gonsenheimer Str. 52
    55257 Budenheim

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