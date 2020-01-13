  • Peters Windsurfing Shop ist seit 10 Jahren Loftsails Händler

    Peters Windsurfing Shop feiert 10 Jahre Jubiläum als Loftsails Händler.
    Unter anderem werden die 2026 Loftsails Segel Modelle genannt.

    BildSeit 10 Jahren hat Peters Windsurfing Shop Loftsails Segel als Online Anbieter im Sortiment Peters Windsurfing Shop ist ein Pro Shop für die Windsurfing Segel von Loftsails/Monty Spindler. Angefangen hat das Ganze im März 2016 als eine zusätzlich Premium Marke gesucht wurde, welche sinnvoll die bereits etablierte Mark EZZY Sails ergänzt.
    Da bei Peters Windsurfing Shop Wert darauf gelegt wird, dass die Produkte hochwertig sind, gut durchdacht mit einer guten Nutzerfreundlichkeit und außerdem sehr kompatibel, fiel die Wahl schnell auf die Windsurfing Segelmarke Loftsails. Die Segel von Monty Spindler gibt es schon seit 1999, den Namen Loftsails jedoch erst seit 2011. Die Segel sind weltweit bekannt für ihre sehr hochwertige Verarbeitung, ihre Robustheit und ihre hohe Nutzerfreundlichkeit.
    Ein zusätzlicher Grund ist außerdem die sehr gute Zusammenarbeit mit dem Distributor und die gute Verfügbarkeit.

    Seit nunmehr 10 Jahren verkauft _Peters Windsurfing Shop_ erfolgreich als Loftsails Pro-Shop und hat sich hier etabliert, was unter anderem an der hohen Kundenzufriedenheit liegt.

    Welche neuen Segel wird es 2026 geben und sind sie schon lieferbar?

    Die 2026 Segel von Loftsails sind nahezu alle schon bei Peters Windsurfing Shop lieferbar.
    Hier die Updates der einzelnen Modell:

    * Wavescape, überarbeitet
    * Purelip, überarbeitet
    * Windscape, komplett neues Modell
    * Oxygen, überarbeitet
    * Switchblade, überarbeitet
    * Racingblade, überarbeitet
    * Escape Foil Segel, neues Modell, ersetzt das Modell Skyscape
    * Skyblade Foil Slalom Segel, überarbeitet

    Die passenden Masten hat Peters Windsurfing Shop ebenfalls im Sortiment. Hier gibt es günstige Möglichkeiten für passende Segel/Mast Sets.

    Solltet ihr Fragen zu den neuen Loftsails Windsurfing Segeln haben, meldet euch einfach bei Peters Windsurfing Shop, die Email findet ihr auf der Shop Seite im Impressum.
    Hier steht man euch mit mit 10 Jahren Expertise mit _Loftsails_, 17 Jahre Erfahrung im Windsurf Handel und der Erfahrung von einigen Veranstaltungen, zur Seite.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Peters Windsurfing Shop
    Peter Metz
    Gonsenheimer Str. 52
    55257 Budenheim
    Deutschland

    fon ..: +4961393310500
    web ..: https://peters-windsurfing.shop/
    email : info@p-o-s.eu

    Peters Windsurfing Shop ist ein Online Windsurfing Fachgeschäft, gegründet 2009.
    Der Shop ist spezialisiert auf hochwertige Artikel und spezielle, exklusive Windsurfing Teile.

    Pressekontakt:

    Peters Windsurfing Shop
    Herr Peter Metz
    Gonsenheimer Str. 52
    55257 Budenheim

    fon ..: +4961393310500
    email : info@p-o-s.eu


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