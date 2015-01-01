  • Best of Baltic – Transformation in eine bessere Welt setzt ein

    Eine deutsch-dänische Region macht sich auf, kleine Schritte für eine bessere Welt zu gehen.

    BildÜber 10 Jahre ist es her, dass Consideo für das Umweltbundesamt in zwei Projekten Szenarien und Voraussetzungen für eine Transformation hin zu mehr Nachhaltigkeit erforscht hat. Nun werden diese Erkenntnisse in einem deutsch-dänischen Interreg-Projekt der EU in die Praxis umgesetzt. Entgegen dem zumindest auf deutscher Seite vorherrschenden, politischen Zeitgeist, macht sich eine ganze Region auf, stolz kleine Schritte für eine bessere Welt zu gehen. Länderübergreifend und unter Beteiligung der Jugend!

    Schon damals mittels Stakeholder-Modellierung fand Consideo heraus, dass Wissen und Fakten nicht zum Handeln führen, sondern emotionale Selbstwirksamkeit. Die guten Gefühle, die uns Flugreisen, dicke Autos, Fleischkonsum, viele Klamotten etc. bescheren, können nur durch alternative, gute Gefühle abgelöst werden. Damit sich nachhaltiges Verhalten aber gut anfühlt, muss es messbar sein, und mit einem coolen Namen kommuniziert werden können. Dann setzen die so genannten Spillover-Effekte ein: Menschen gehen mehr Schritte und stecken andere damit an. Und die Volkswirtschaft profitiert.

    Das Projekt heißt „Best of Baltic“ und hat nach wenigen Tagen bereits knapp 3.000 Mitstreiter gewonnen. Es geht darum auf dem BoB-Portal anzugeben, welche kleinen Schritte im Sinne des Ökologischen Handabdrucks Personen, Unternehmen, Events, Gemeinden, Schulen etc. schon gehen. Ob der Score daraufhin dann reicht, entscheidet jedes Jahr die BoB-Jury, mit über 50 Prozent Jugendlichen aus Dänemark und Deutschland. Zum Projekt gehört noch viel mehr – Details gibt es auf dem BoB-Portal: www.best-of-baltic.com

    Die wissenschaftlichen Grundlagen finden sich in den Veröffentlichungen zum Integrated Assessment Model (IAM) und zum D3-Modell auf der Webseite von Consideo: https://www.consideo.de/papers.html Consideo ist Netzwerkpartner im BoB-Projekt und berät dieses inhaltlich, wenn es um die konkreten Schritte und deren Hintergründe geht. Zu geradezu allen Bereichen, von Ernährung und Landwirtschaft über Energie, Mobilität, oder Gebäude bis hin zur Digitalisierung hat Consideo die ganze Bandbreite von Nachhaltigkeitsthemen bereits erforscht und bietet hier Unternehmen entsprechend auch Beratung an. Kai Neumann, Consultant bei Consideo: „Ich erinnere noch gut die heftigen Diskussionen im Umweltministerium, als wir dafür plädierten, Umweltschutz nicht normativ als das Richtige zu fordern, sondern mit den gleichen Mitteln wie die Werbepsychologie in der Bevölkerung, bei Kunden und bei Mitarbeitenden zu verankern.“

    Wer in der deutsch-dänischen Region wohnt oder wirkt, aber auch wer dort als Gast zu Besuch ist, kann BoB sein, stolz Teil der Bewegung werden. Der Slogan: Wir sind BoB!

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Consideo GmbH
    Herr Kai Neumann
    Maria-Goeppert-Str. 1
    23562 Lübeck
    Deutschland

    fon ..: +491716439331
    web ..: https://www.consideo.de/beratung.html
    email : neumann@consideo.com

    Die Consideo GmbH ist eine international tätige Unternehmensberatung und ein Softwarehaus aus Lübeck. Mit dem iMODELER bietet Consideo die vielleicht führende Software zu Visualisierung und Analyse von Zusammenhänge – in Zeiten von KI ein wichtiges Werkzeug zum „Selberdenken“. Die Beratungsthemen reichen von Moderation über systemische Strategieentwicklung bis zur Prozessoptimierung.

    Pressekontakt:

    Consideo GmbH
    Herr Kai Neumann
    Maria-Goeppert-Str. 1
    23562 Lübeck

    fon ..: +491716439331
    email : neumann@consideo.com


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. CyberBeauty – Die Wahrheit über Corona, die Erlösung und eine bessere Welt
      Corona Chaos in aller Welt: Der Plan und das klägliche Scheitern sind vorhersehbar. Die Wahrheit: Wenn man in die Vergangenheit blickt, dann kann man die Zukunft erkennen....

    2. Eine bessere Welt ist möglich – Kernenergie im Trend
      Das Zeitalter der sauberen Energie bricht gerade erst an. Die Welt ist in einen Wettlauf um die Erreichung der CO2-Ziele getreten....

    3. Eine bessere Welt dank sauberer Kernenergie
      Im September fand wieder einmal das vielbeachtete World Nuclear Symposium statt....

    4. Sponsoring: inMedias Kommunikation übernimmt die Vermarktung der Baltic Polo Events
      Die Agentur inMedias Kommunikation meldet einen prominenten Neuzugang im Sport: ab sofort vermarktet das Team um CEO Markus Bartha die exklusiven Premiumveranstaltungen von Baltic Polo Events....

    5. Die Welt setzt auf Elektromobilität
      Beispiele gibt es viele. Der Klimawandel ist nun mal das zentrale Thema und Emissionen sollen verringert werden....

    6. Massagesessel Welt setzt auf virtuelle Produktpräsentation im Wohnzimmer
      Launch der virtuellen Massagesessel-Ausstellung. Damit können sich Interessenten ihren Wunschsessel in ihrem Büro oder privaten Räumen und gewünschten Umgebung von allen Seiten Online am Handy ansehen...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.