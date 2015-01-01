Best of Baltic – Transformation in eine bessere Welt setzt ein

Eine deutsch-dänische Region macht sich auf, kleine Schritte für eine bessere Welt zu gehen.

Über 10 Jahre ist es her, dass Consideo für das Umweltbundesamt in zwei Projekten Szenarien und Voraussetzungen für eine Transformation hin zu mehr Nachhaltigkeit erforscht hat. Nun werden diese Erkenntnisse in einem deutsch-dänischen Interreg-Projekt der EU in die Praxis umgesetzt. Entgegen dem zumindest auf deutscher Seite vorherrschenden, politischen Zeitgeist, macht sich eine ganze Region auf, stolz kleine Schritte für eine bessere Welt zu gehen. Länderübergreifend und unter Beteiligung der Jugend!

Schon damals mittels Stakeholder-Modellierung fand Consideo heraus, dass Wissen und Fakten nicht zum Handeln führen, sondern emotionale Selbstwirksamkeit. Die guten Gefühle, die uns Flugreisen, dicke Autos, Fleischkonsum, viele Klamotten etc. bescheren, können nur durch alternative, gute Gefühle abgelöst werden. Damit sich nachhaltiges Verhalten aber gut anfühlt, muss es messbar sein, und mit einem coolen Namen kommuniziert werden können. Dann setzen die so genannten Spillover-Effekte ein: Menschen gehen mehr Schritte und stecken andere damit an. Und die Volkswirtschaft profitiert.

Das Projekt heißt „Best of Baltic“ und hat nach wenigen Tagen bereits knapp 3.000 Mitstreiter gewonnen. Es geht darum auf dem BoB-Portal anzugeben, welche kleinen Schritte im Sinne des Ökologischen Handabdrucks Personen, Unternehmen, Events, Gemeinden, Schulen etc. schon gehen. Ob der Score daraufhin dann reicht, entscheidet jedes Jahr die BoB-Jury, mit über 50 Prozent Jugendlichen aus Dänemark und Deutschland. Zum Projekt gehört noch viel mehr – Details gibt es auf dem BoB-Portal: www.best-of-baltic.com

Die wissenschaftlichen Grundlagen finden sich in den Veröffentlichungen zum Integrated Assessment Model (IAM) und zum D3-Modell auf der Webseite von Consideo: https://www.consideo.de/papers.html Consideo ist Netzwerkpartner im BoB-Projekt und berät dieses inhaltlich, wenn es um die konkreten Schritte und deren Hintergründe geht. Zu geradezu allen Bereichen, von Ernährung und Landwirtschaft über Energie, Mobilität, oder Gebäude bis hin zur Digitalisierung hat Consideo die ganze Bandbreite von Nachhaltigkeitsthemen bereits erforscht und bietet hier Unternehmen entsprechend auch Beratung an. Kai Neumann, Consultant bei Consideo: „Ich erinnere noch gut die heftigen Diskussionen im Umweltministerium, als wir dafür plädierten, Umweltschutz nicht normativ als das Richtige zu fordern, sondern mit den gleichen Mitteln wie die Werbepsychologie in der Bevölkerung, bei Kunden und bei Mitarbeitenden zu verankern.“

Wer in der deutsch-dänischen Region wohnt oder wirkt, aber auch wer dort als Gast zu Besuch ist, kann BoB sein, stolz Teil der Bewegung werden. Der Slogan: Wir sind BoB!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Consideo GmbH

Herr Kai Neumann

Maria-Goeppert-Str. 1

23562 Lübeck

Deutschland

fon ..: +491716439331

web ..: https://www.consideo.de/beratung.html

email : neumann@consideo.com

Die Consideo GmbH ist eine international tätige Unternehmensberatung und ein Softwarehaus aus Lübeck. Mit dem iMODELER bietet Consideo die vielleicht führende Software zu Visualisierung und Analyse von Zusammenhänge – in Zeiten von KI ein wichtiges Werkzeug zum „Selberdenken“. Die Beratungsthemen reichen von Moderation über systemische Strategieentwicklung bis zur Prozessoptimierung.

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