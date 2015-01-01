Wochenrückblick KW 13-2026: Fünf Wochen Minus an der Wall Street – Öl ist wieder der Chef!

Die Märkte haben in der abgelaufenen Woche erneut verkauft – und zwar nicht aus „Bewertungs-Laune“, sondern aus einem alten, fast vergessenen Grund: Öl.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die anhaltende Eskalation im Nahen Osten und die daraus resultierende Ener-giepreis-Explosion drücken die Stimmung – und mit ihr die Indizes. Wall Street verzeichnet damit die fünfte Verlustwoche in Folge ein Muster, das es dort zu-letzt im Mai 2022 gab.

Das ist keine technische Fußnote, sondern ein Signal: Der Markt hat plötzlich wieder Angst vor dem, was lange abgehakt schien – Inflation, Zinsen, Wachs-tumsschock.

Marktgeschehen: Tweets reichen nicht – die Lage bleibt explosiv!

Die Fortschritte zwischen den USA und Iran reichen bislang nicht aus, um von einer echten Deeskalation zu sprechen. Der Konflikt bleibt komplex: Hormus ist weiterhin umkämpft, die Diskussion um Irans ballistische und nukleare Programme hält den Druck oben. Solange keine substanziellen Fortschritte sichtbar sind, bleibt die Unsicherheit hoch – und sie frisst sich in jedes Risiko-asset. Auffällig ist dabei…

Lesen Sie hier gerne weiter.

Viele Grüße und ein glückliches Händchen beim Handeln,

Ihr

Jörg Schulte

Quellen: Marketscreener.com, onvista.de, Reuters.de, eigener Research, Bildquellen: tradingeconomics.com, onvista.de, MinerDeck, Intro Bild: stock.adobe.com,

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