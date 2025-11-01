Silber und Kupfer gehört die Zukunft

Moderne Technik braucht Silber und Kupfer. Da der Bedarf kontinuierlich ansteigt, könnte es bei beiden Rohstoffen knapp werden.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Vizsla Silver Corp. und Meridian Mining UK Societas, mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 27.03.2026, 11:15 Uhr Zürich/Berlin

Elektromotoren und Robotik, elektrische Verkabelungen, Kontakte und Sensoren sorgen für einen wachsenden Bedarf an Silber und an Kupfer. So brauchen beispielsweise humanoide Roboter je nach Anwendungsbereich und Größe 60 bis 90 Kilogramm Kupfer. Silber wird in der Robotik in der Elektronik verwendet. Die rasch fortschreitende Entwicklung in der künstlichen Intelligenz und in der Robotik führt zu „Rohstoffhunger“.

Auch in der Autoindustrie findet eine Computerisierung statt. Viele Millionen Unzen Silber werden jedes Jahr in Kraftfahrzeugen verbaut. Elektrische Verbindungen werden über silberbeschichtete Kontakte aktiviert. In Elektrofahrzeugen befindet sich viel mehr Elektronik als in Benzinern, rund 67 bis 79 Prozent mehr nämlich. Und so soll laut Prognosen der Fahrzeugbereich bis 2031 rund 94 Millionen Unzen Silber jährlich verbrauchen. Dazu kommt noch die Ladeinfrastruktur, in der ebenfalls Silber verbaut ist. Wenn auch darauf hingearbeitet wird, den Silberverbrauch etwa im Solarsektor zu reduzieren, so wird der strukturelle Nachfrageanstieg deutlich größer sein als die Einsparungen.

Der Kupferverbrauch eines jeden Erdenbürgers betrug vor 30 Jahren zwei Kilogramm pro Jahr. Im Jahr 2050 werden es geschätzte sechs Kilogramm Kupfer sein, die jeder Mensch braucht. In sehr vielen bedeutenden Innovationen stecken Kupfer und Kupferlegierungen. Nachhaltige Energiegewinnung, eine neuartige Mobilität und der wachsende Datenverkehr erfordern Rohstoffe wie Kupfer. Auf Kupfer und Silber zu setzen, heißt auf die Zukunft setzen, dies geht für Anleger auch mit Investments in entsprechende Bergbauunternehmen.

Vizsla Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/vizsla-silver-corp/ – besitzt in Mexiko das früher produzierende Gold-Silber-Projekt Panuco. Jährlich sollen 15,2 Millionen Unzen Silberäquivalent produziert werden können. Die Machbarkeitsstudie ist sehr positiv ausgefallen.

Meridian Mining – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/meridian-mining-uk-societas/ – verfügt über das aussichtsreiche Cabaçal-Projekt (Kupfer, Gold, Silber) in Brasilien in einer Region, die über einen gut erschlossenen und produzierenden Bergbausektor verfügt. Die Ressourcen für die Lagerstätten Cabaçal konnten kürzlich erfreulicherweise erweitert werden.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Vizsla Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/vizsla-silver-corp/ -) und Meridian Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/meridian-mining-uk-societas/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Edelmetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2025-11-update/.

Quellen: Vizsla Silver, Meridian Mining,

https://silverinstitute.org/wp-content/uploads/2025/12/Silver_The-Next-Generation-Metal_DECEMBER-Release.pdf;

https://www.elementum.de/de/news/blog/silber-das-metall-der-nachsten-generation.html;

https://200jahrewieland.com/de/story/weltweiter-einsatz-von-kupfer-steigt-bis2050-massiv.html;

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2025-11-update/.

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