Totgesagte leben länger – Silber

Seit Beginn des Iran-Krieges hat Silber gut 30 Prozent seines Wertes eingebüßt. Doch langfristig wird das Silberdefizit den Preis wieder steigen lassen.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Skeena Gold & Silver Ltd. und Vizsla Royalties Corp., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 26.03.2026, 14:30 Uhr Zürich/Berlin

Der Silberpreis ist also noch stärker gefallen als der Goldpreis. Weit entfernt ist der Preis des kleinen Bruders des Goldes von seinem Rekordwert von fast 122 US-Dollar je Feinunze. Doch seit Jahren ist der Silberverbrauch höher als das Angebot. In 2026 soll sich das globale Silberangebot auf rund 1,05 Milliarden Unzen belaufen, damit ein Prozent mehr als im Vorjahr. Dabei wird das größte Silberangebot aus Mexiko, dem Silberland schlechthin, aus primären Silberminen stammen. Auch aus der polymetallischen chinesischen Mine Jiama wird eine höhere Silberproduktion erwartet. In Kanada werden neue Projekte sowie bestehende Silber- und Goldminen zum Silberangebot beitragen.

Silber wird in zunehmendem Maße von der Industrie nachgefragt. Die Photovoltaikbranche, der KI-Bereich, der Elektronikbereich und die Elektrofahrzeuge verschlingen immer mehr Silber. Denn aufgrund seiner einzigartigen Eigenschaften kann Silber meist nicht ersetzt werden. Dass es enger wird mit dem Silberangebot, ist auch an den sinkenden Lagerbeständen zu erkennen. Zwar steigt wohl das Silberangebot aus primären Silberminen, aber bei den Basismetallbetrieben, die auch Silber liefern, wird mit einem Rückgang gerechnet.

Gestiegen ist nicht nur der industrielle Verbrauch von Silber, sondern auch die Investmentnachfrage. Steigen wird dagegen laut Prognosen das Silberrecycling, zumindest wenn sich die Silberpreise wieder erholen. Die Stärke der Silbernachfrage zeigen die Silberimporte Chinas. Seit Anfang 2026 hat China mehr als 790 Tonnen Silber eingeführt. Verantwortlich dafür ist vor allem die Produktion von Solarstrom. Insgesamt sollte das weltweite wirtschaftliche und geopolitische Umfeld Edelmetallpreise, damit auch Silber, stützen.

Vizsla Royalties – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/vizsla-royalties-corp/ – bietet als Royalty-Gesellschaft eine unternehmenseigene Diversifizierung und besitzt zwei NSR-Lizenzgebühren. Zum einen eine zweiprozentige Beteiligung an der Panuco-Liegenschaft in Mexiko. Dabei handelt es sich um eine primäre und hochgradige Silberressource. Zum anderen eine 3,5-prozentige Beteiligung an den Silverstone-Konzessionen.

Skeena Gold & Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/skeena-gold-silver-ltd/ – entwickelt in British Columbia ein hochgradiges und kostengünstiges Gold-Silber-Projekt (Eskay Creek), welchem das Umweltverträglichkeitszertifikat (EAC) gerade verliehen wurde. Im Blickpunkt stehen noch zwei früher bereits produzierende Projekte.

Skeena Gold & Silver präsentiert sich sowohl auf der Invest-Messe in Stuttgart als auch auf der Deutschen Rohstoffnacht, im Rahmen der Invest-Messe!

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Vizsla Royalties (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/vizsla-royalties-corp/ -) Skeena Gold & Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/skeena-resources-ltd/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Edelmetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2025-11-update/.

Quellen: Vizsla Royalties, Skeena Gold & Silver,

https://www.usfunds.com/resource/why-the-real-oil-shock-hasnt-hit-america-yet/?mkt_tok=NDk3LVNLVi0yNjIAAAGgrFfup0d5nHYaakpLxrJkiL-C-Tsr4nzdTjQ9NsTgVb98E1b7yB54gEnFqNXop9fT75TOjnL62tBjNffc0nywhjjAEPGJ24y8vqqHIgU3pw#gold; https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2025-11-update/.

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