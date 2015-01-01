  • Computer und PC Entsorgung in Kiel: ProCoReX Europe GmbH – Computerschrott Entsorgung und Vernichtung

    ProCoReX Europe GmbH bietet für Praxen und Kliniken in Kiel eine sichere Computer und PC Entsorgung – kombiniert mit zertifizierter Datenträgervernichtung für lückenlosen Patientendatenschutz.

    Kaum ein Bereich ist so sensibel wie das Gesundheitswesen: Patientenakten, Diagnostikdaten und interne Abläufe werden auf unzähligen Festplatten und Speichermedien abgelegt. Sobald Geräte ausgetauscht oder abgekündigt werden, ist professionelle Computer und PC Entsorgung in Kiel mit zertifizierter Datenträgervernichtung gefragt – und genau dafür steht die ProCoReX Europe GmbH. Das Unternehmen versteht die besonderen Anforderungen an Diskretion und Sicherheit, die in Arztpraxen, Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen herrschen.
    Ärzte, Pflegedienste und Kliniken profitieren von einer individuellen Beratung, einer präzisen Bestandsaufnahme aller IT-Geräte und einer transparenten Zeitplanung, die den Betriebsablauf so wenig wie möglich stört. Sämtliche Geräte – von Workstations über Server bis hin zu Spezialscannern oder Routern – werden gesichert abgeholt und für die weitere Verarbeitung nach strengen Protokollen vorbereitet. Die zertifizierte Datenträgervernichtung in Kiel nach DIN 66399 erfolgt dabei noch bevor ein Bauteil recycelt wird. So werden Patientendaten revisionssicher gelöscht, bevor die Gehäuse, Leiterplatten oder Metallfraktionen ordnungsgemäß recycelt werden. Für jede Computer und PC Entsorgung in Kiel gibt es ein auditfestes Zertifikat: Dies ist ein absolutes Muss für Datenschutzbeauftragte, Compliance-Abteilungen und die Geschäftsführung, um die Einhaltung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und anderer relevanter Vorschriften jederzeit nachweisen zu können. ProCoReX Europe GmbH sorgt durch diesen lückenlosen Nachweis dafür, dass das Gesundheitswesen in Kiel maximalen Schutz und Rechtssicherheit genießt. Vertrauen Sie auf einen Partner, der höchste Standards in Datensicherheit und Umweltschutz vereint. Darüber hinaus werden alle nicht-sensiblen Materialien fachgerecht recycelt, um wertvolle Rohstoffe zurückzugewinnen und die Umweltbelastung so gering wie möglich zu halten. Die ProCoReX Europe GmbH steht für eine verantwortungsvolle und nachhaltige IT-Entsorgung.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    ProCoReX Europe GmbH
    Herr Aleksander Jan Jakubowski
    Rudolf-Diesel-Straße 2
    59425 Unna
    Deutschland

    fon ..: 023139757743
    web ..: https://computerschrott-recycling.de/kiel/
    email : info@procorex.de

    Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

    Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

    Pressekontakt:

    ProCoReX Europe GmbH
    Herr Aleksander Jan Jakubowski
    Rudolf-Diesel-Straße 2
    59425 Unna

    fon ..: 023139757743
    web ..: https://computerschrott-recycling.de/kiel/
    email : info@procorex.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Computer und PC Entsorgung in Kiel: ProCoReX Europe GmbH – Ihr Partner für transparente Vernichtung
      ProCoReX Europe GmbH gewährleistet in Kiel moderne Computer und PC Entsorgung mit zertifizierter Datenträgervernichtung für lückenlose Compliance....

    2. Computer und PC Entsorgung in Hamburg: ProCoReX Europe GmbH – Computerschrott Entsorgung mit Vernichtung
      ProCoReX Europe GmbH garantiert in Hamburg ressourcenschonende Computer und PC Entsorung mit zertifizierter Datenträgervernichtung - ein Muss für Datenschutz und nachhaltiges Image....

    3. Computer- und PC Entsorgung in Kiel: ProCoReX Europe GmbH- zertifizierte Datenträgervernichtung
      mit ProCoReX Europe GmbH erhalten Unternehmen zertifizierte Datenträgervernichtung und maßgeschneiderte Betreuung- Computer- und PC Entsorgung in Kiel....

    4. Computer und PC Entsorgung in Düsseldorf: ProCoReX Europe GmbH sichert nachhaltige Computerschrott Entsorgung
      ProCoReX Europe GmbH bietet in Düsseldorf eine nachhaltige Computer und PC Entsorgung mit zertifizierter Datenträgervernichtung - für maximale Sicherheit und rechtssichere Nachweise....

    5. Computer und PC Entsorgung in München: ProCoReX Europe GmbH kombiniert nachhaltige Computerschrott-Entsorgung
      ProCoReX Europe GmbH ermöglicht Unternehmen jeder Größe eine sichere Computer und PC Entsorgung in München - mit zertifizierter Datenträgervernichtung und vollständiger Nachweisführung...

    6. Computer und PC Entsorgung in Köln: Computerschrott nachhaltig und datensicher mit ProCoReX Europe GmbH
      ProCoReX Europe GmbH sorgt für nachhaltige Computer und PC Entsorgung in Köln - mit zertifizierter Datenträgervernichtung, lückenloser Dokumentation und ökologischer Kreislaufwirtschaft....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.