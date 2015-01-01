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Computer und PC Entsorgung in Kiel: ProCoReX Europe GmbH – Computerschrott Entsorgung und Vernichtung
ProCoReX Europe GmbH bietet für Praxen und Kliniken in Kiel eine sichere Computer und PC Entsorgung – kombiniert mit zertifizierter Datenträgervernichtung für lückenlosen Patientendatenschutz.
Kaum ein Bereich ist so sensibel wie das Gesundheitswesen: Patientenakten, Diagnostikdaten und interne Abläufe werden auf unzähligen Festplatten und Speichermedien abgelegt. Sobald Geräte ausgetauscht oder abgekündigt werden, ist professionelle Computer und PC Entsorgung in Kiel mit zertifizierter Datenträgervernichtung gefragt – und genau dafür steht die ProCoReX Europe GmbH. Das Unternehmen versteht die besonderen Anforderungen an Diskretion und Sicherheit, die in Arztpraxen, Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen herrschen.
Ärzte, Pflegedienste und Kliniken profitieren von einer individuellen Beratung, einer präzisen Bestandsaufnahme aller IT-Geräte und einer transparenten Zeitplanung, die den Betriebsablauf so wenig wie möglich stört. Sämtliche Geräte – von Workstations über Server bis hin zu Spezialscannern oder Routern – werden gesichert abgeholt und für die weitere Verarbeitung nach strengen Protokollen vorbereitet. Die zertifizierte Datenträgervernichtung in Kiel nach DIN 66399 erfolgt dabei noch bevor ein Bauteil recycelt wird. So werden Patientendaten revisionssicher gelöscht, bevor die Gehäuse, Leiterplatten oder Metallfraktionen ordnungsgemäß recycelt werden. Für jede Computer und PC Entsorgung in Kiel gibt es ein auditfestes Zertifikat: Dies ist ein absolutes Muss für Datenschutzbeauftragte, Compliance-Abteilungen und die Geschäftsführung, um die Einhaltung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und anderer relevanter Vorschriften jederzeit nachweisen zu können. ProCoReX Europe GmbH sorgt durch diesen lückenlosen Nachweis dafür, dass das Gesundheitswesen in Kiel maximalen Schutz und Rechtssicherheit genießt. Vertrauen Sie auf einen Partner, der höchste Standards in Datensicherheit und Umweltschutz vereint. Darüber hinaus werden alle nicht-sensiblen Materialien fachgerecht recycelt, um wertvolle Rohstoffe zurückzugewinnen und die Umweltbelastung so gering wie möglich zu halten. Die ProCoReX Europe GmbH steht für eine verantwortungsvolle und nachhaltige IT-Entsorgung.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
ProCoReX Europe GmbH
Herr Aleksander Jan Jakubowski
Rudolf-Diesel-Straße 2
59425 Unna
Deutschland
fon ..: 023139757743
web ..: https://computerschrott-recycling.de/kiel/
email : info@procorex.de
Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.
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Herr Aleksander Jan Jakubowski
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email : info@procorex.deDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
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