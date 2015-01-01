Computer und PC Entsorung in Berlin: ProCoReX Europe GmbH setzt neue Maßstäbe bei Computerschrott-Entsorgung

ProCoReX Europe GmbH übernimmt die Computer und PC Entsorgung in Berlin – rechtssicher, ökologisch und mit zertifizierter Datenträgervernichtung nach DIN 66399 für Ihren Schutz und die Umwelt.

In einer Zeit, in der Datenschutz und Nachhaltigkeit höchste Priorität haben, ist die professionelle Computer und PC Entsorgung in Berlin ein entscheidender Faktor im unternehmerischen Alltag. Die ProCoReX Europe GmbH ist Ihr Spezialist für eine vollumfängliche Computerschrott-Entsorgung, bei der zertifizierte Datenträgervernichtung in Berlin ein zentrales Element des Leistungsspektrums darstellt.

Der Service beginnt mit einer individuellen, transparenten Bedarfsanalyse. Nach Terminvereinbarung holen unsere Fachkräfte alle Computer, Server, Notebooks und Peripheriegeräte direkt vor Ort ab. Schon bei der Abholung legen wir höchsten Wert auf Sicherheit – jeder Datenträger, von Festplatte bis SSD, wird eindeutig gekennzeichnet und getrennt gelagert. Der kritischste Schritt – die zertifizierte Datenträgervernichtung in Berlin – erfolgt nach DIN 66399: Dabei werden alle gespeicherten Daten unwiederbringlich und revisionssicher zerstört. Dies wird für jedes Medium einzeln dokumentiert und durch ein offizielles Zertifikat belegt, damit Ihr Unternehmen gegenüber Audits, Aufsichtsbehörden und eigenen Kunden maximalen Schutz nachweisen kann.

Nach der sicheren Datenvernichtung erfolgt eine sortenreine Aufbereitung und das Recycling der alten IT-Komponenten. Edelmetalle, Leiterplatten und Kunststoffteile werden dem Kreislauf wieder zugeführt, wertvolle Ressourcen bleiben erhalten. Schadstoffe, Akkus und gefährliche Altteile werden umwelt- und rechtskonform entsorgt.

Mit ProCoReX Europe GmbH wird jede Computer und PC Entsorgung in Berlin lückenlos dokumentiert, flexibel terminiert und individuell betreut – von der ersten Anfrage bis zur auditfesten Abschlussbescheinigung. Die zertifizierte Datenträgervernichtung in Berlin ist so integraler Bestandteil eines umfassenden, nachhaltigen und zukunftssicheren Computerschrott-Managements für Unternehmen jeder Größe.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://computerschrott-recycling.de/berlin/

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

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Pressekontakt:

ProCoReX Europe GmbH

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Rudolf-Diesel-Straße 2

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