  • EDV und IT Entsorgung in Wolfsburg: ProCoReX Europe GmbH begleitet Digitalisierungsprojekte- Vernichtung

    ProCoReX Europe GmbH unterstützt Unternehmen in Wolfsburg bei der IT-Modernisierung mit ganzheitlicher EDV und IT Entsorgung – inklusive zertifizierter Datenträgervernichtung nach DIN 66399.

    Die Digitalisierung verändert IT-Infrastrukturen und Prozesse zunehmend – nicht nur im Großbetrieb, sondern quer durch Mittelstand und Verwaltung bis hin zur modernen Arztpraxis. ProCoReX Europe GmbH bietet in Wolfsburg zuverlässig EDV und IT Entsorgung, die passgenau auf Digitalisierungsprojekte zugeschnitten ist und höchste Datenschutzstandards garantiert.
    Bereits zum Projektstart prüft ein erfahrenes Beratungsteam die Geräteflotte, dokumentiert vorhandene Altgeräte und stellt eine reibungslose Ablaufplanung auf. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf der zertifizierten Datenträgervernichtung in Wolfsburg nach DIN 66399. Jeder Datenträger – ob Festplatte, SSD oder Tape – wird einzeln gekennzeichnet, gesammelt und kontrolliert vernichtet. Nachvollziehbare Audit-Zertifikate bestätigen jede einzelne Datenlöschung verbindlich und sind für alle Compliance-, Nachhaltigkeits- und Datenschutzberichte sofort nutzbar.
    Darüber hinaus stellt ProCoReX Europe GmbH sicher, dass bei der EDV und IT Entsorgung in Wolfsburg alle Rohstoffe sortenrein und ressourcenschonend recycelt werden. Batterien und Schadstoffe gelangen punktgenau in spezielle Entsorgungswege, um Umweltauflagen und interne Nachhaltigkeitsziele gleichermaßen zu erfüllen.
    Mit vollständig verständlicher Prozessdokumentation, persönlichen Ansprechpartnern und individuellen Terminvereinbarungen macht ProCoReX Europe GmbH die zertifizierte Datenträgervernichtung zur sicheren Basis für jede digitale Neuerung, Standortzusammenlegung oder IT-Modernisierung in Wolfsburg.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    ProCoReX Europe GmbH
    Herr Aleksander Jan Jakubowski
    Rudolf-Diesel-Straße 2
    59425 Unna
    Deutschland

    fon ..: 023139757743
    web ..: https://www.edv-entsorgung.com/elektroschrott-wolfsburg/
    email : info@procorex.de

    Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

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    Pressekontakt:

    ProCoReX Europe GmbH
    Herr Aleksander Jan Jakubowski
    Rudolf-Diesel-Straße 2
    59425 Unna

    fon ..: 023139757743
    web ..: https://www.edv-entsorgung.com/elektroschrott-wolfsburg/
    email : info@procorex.de


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