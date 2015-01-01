EDV und IT Entsorgung in Pforzheim: ProCoReX Europe GmbH gibt Marketing- und Werbeagenturen Sicherheit

Kreativbranche profitiert von ProCoReX Europe GmbH: EDV und IT Entsorgung in Pforzheim inklusive zertifizierter Datenträgervernichtung nach DIN 66399, fester Beratung und transparentem Audit-Nachweis

Agenturen und Marketingunternehmen sind heute auf eine erfolgreiche Daten- und IT-Strategie angewiesen. Werden Altgeräte oder ausgediente Speichermedien nicht fach- und datenschutzgerecht verarbeitet, entstehen echte Risiken – vom Datenleck bis zum Reputationsverlust. Mit dem Angebot von ProCoReX Europe GmbH erhalten Agenturen in Pforzheim eine passgenaue Lösung für EDV und IT Entsorgung, die zertifizierte Datenträgervernichtung zum verbindlichen Standard macht. Nach einer anlassbezogenen Beratung vor jedem großen Kundenwechsel, Software-Rollout oder Agentur-Umzug übernimmt ProCoReX die komplette Medien- und Geräteerfassung direkt im Unternehmen. Geräte werden gekennzeichnet, zentral gesammelt und für die Abholung vorbereitet. Die zertifizierte Datenträgervernichtung in Pforzheim wird für jeden Auftrag revisionssicher nach DIN 66399 durchgeführt. Jeder Datenträger, ob Festplatte, USB oder externes Backup, erhält ein eigenes Vernichtungszertifikat.

Damit erfüllen Agenturen und Marketingunternehmen alle Anforderungen von Pitch-Dokumentationen, DSGVO-Prüfungen und Mandantenberichten. Auch die Wertstofffrage wird gelöst: Altmetalle und Kunststoffe aus der EDV und IT Entsorgung in Pforzheim kommen wieder in den stofflichen Kreislauf, problematische Substanzen werden ausgesondert und rechtssicher entsorgt. Im Ergebnis haben Beratende, Designer und Kreative den Kopf frei für wertschöpfende Prozesse und stärken mit ProCoReX Europe GmbH ihren Datenschutz und ihr Kundenvertrauen in Pforzheim nachhaltig – von der Abholung bis zur auditierbaren Vernichtung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.edv-entsorgung.com/elektroschrott-pforzheim/

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

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