EDV und IT Entsorgung in Erlangen: ProCoReX Europe GmbH verbindet die zertifizierte Datenträgervernichtung

ProCoReX Europe GmbH bietet in Erlangen nicht nur EDV und IT Entsorgung und zertifizierte Datenträgervernichtung, sondern auch Datenschutz-Workshops für Mitarbeitende – für nachhaltige Sicherheit.

Effektive EDV und IT Entsorgung in Erlangen erfordert neben moderner Technik und standardisierten Prozessen ein hohes Maß an Bewusstsein und Sorgfalt – besonders beim Umgang mit sensiblen Datenträgern. ProCoReX Europe GmbH sorgt nicht nur für die fachgerechte Abholung und zertifizierte Datenträgervernichtung in Erlangen, sondern etabliert durch höchste Standards und transparente Prozesse eine umfassende Sicherheit für Ihre ausgedienten IT-Assets. Dieser ganzheitliche Ansatz stellt sicher, dass die technischen Komponenten des Datenschutzes optimal abgedeckt sind. Der Service startet mit einer individuellen Risikoanalyse, die speziell auf die Anforderungen und die IT-Struktur des jeweiligen Unternehmens zugeschnitten ist. Anschließend werden alle EDV-Altgeräte detailliert erfasst und zuverlässig abgeholt, wobei der Transport in gesicherten Behältern und durch geschultes Personal erfolgt. Jede zertifizierte Datenträgervernichtung in Erlangen wird exakt nach den strengen Vorgaben der DIN Norm 66399 dokumentiert. Das digitale Vernichtungszertifikat steht für interne Audits, externe Prüfungen und Compliance-Nachweise jederzeit bereit und bietet damit maximale Rechtssicherheit, gerade bei der kritischen Aufgabe der Datenträgerbeseitigung.

ProCoReX Europe GmbH unterstützt Unternehmen dabei, Risiken im Umgang mit sensibler IT zu minimieren und Fehlerquellen bei der praktischen Umsetzung der EDV und IT Entsorgung in Erlangen zu vermeiden, indem der Service auf höchste Prozesssicherheit ausgelegt ist. Abgerundet wird das umfassende Konzept durch nachhaltige Recyclingwege, die wertvolle Rohstoffe zurück in den Kreislauf führen und Schadstoffe umweltgerecht entsorgen. Die persönliche Betreuung durch erfahrene Ansprechpartner sowie eine transparente Kommunikation sind dabei selbstverständlich. So wird die sichere und datenschutzkonforme EDV und IT Entsorgung in Erlangen mit ProCoReX Europe GmbH zu einem integrierten Bestandteil Ihrer Unternehmenskultur und gewährleistet, dass die zertifizierte Datenträgervernichtung in Erlangen stets auf höchstem Niveau erfolgt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.edv-entsorgung.com/elektroschrott-erlangen/

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

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