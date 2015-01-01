EDV und IT Entsorgung in Oldenburg: ProCoReX Europe GmbH bietet die zertifizierte Datenträgervernichtung

ProCoReX Europe GmbH verbindet in Oldenburg EDV und IT Entsorgung mit zertifizierter Datenträgervernichtung und praxisnahen Beratungen für mehr Sicherheit im Betrieb.

Datenschutz-Erfolg in Unternehmen hängt nicht nur von externen Dienstleistern ab, sondern auch von internen Prozessen und dem Bewusstsein für Datensicherheit. ProCoReX Europe GmbH in Oldenburg stärkt diesen Aspekt durch eine konsequent transparente und sichere EDV und IT Entsorgung in Oldenburg, die über die reine Hardware-Entfernung hinausgeht und Risiken minimiert. Unsere Expertise gewährleistet eine reibungslose Abwicklung von der Planung bis zum Abschluss. Nach einer detaillierten Bedarfsanalyse organisiert ProCoReX Europe GmbH die Erfassung und den sicheren Transport alter IT-Assets. Das Team bereitet im Unternehmen zentrale und dezentrale Annahmestellen sowie effiziente Abholfenster vor, um den Betriebsablauf so wenig wie möglich zu stören. Die zertifizierte Datenträgervernichtung in Oldenburg nach DIN 66399 Prinzipien wird vollständig und lückenlos dokumentiert. Das resultierende Zertifikat ist sofort nutzbar und dient als verbindlicher Nachweis für Audits, Compliance-Prüfungen und interne Datenschutzrichtlinien. Dies stellt sicher, dass alle externen Anforderungen erfüllt und interne Kontrollen transparent sind. ProCoReX Europe GmbH unterstützt Unternehmen dabei, Risiken frühzeitig zu erkennen und Fehler im Umgang mit sensibler IT bei der EDV und IT Entsorgung in Oldenburg zu vermeiden, indem der Service auf höchste Prozesssicherheit ausgelegt ist. Im Anschluss an die fachgerechte Vernichtung werden sämtliche Wertstoffe umweltfreundlich verwertet, wodurch ein wertvoller Beitrag zur Kreislaufwirtschaft geleistet wird. Die Beratung und Begleitung durch ProCoReX Europe GmbH bleibt dabei stets individuell auf die Bedürfnisse des jeweiligen Unternehmens zugeschnitten, um effiziente und sichere Abläufe zu gewährleisten.

So verbindet ProCoReX Europe GmbH professionelle zertifizierte Datenträgervernichtung, umfassende EDV und IT Entsorgung, nachhaltiges Recycling und eine transparente Dokumentation. Dies schafft einen aktiven und nachhaltigen Datenschutzprozess in Oldenburg, der sowohl technische Sicherheit als auch ökologische Verantwortung integriert und Unternehmen einen vertrauenswürdigen Partner an die Seite stellt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.edv-entsorgung.com/elektroschrott-oldenburg/

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

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