E-Rechnung 2026: Wenn Standard auf Branchenrealität trifft

E-Rechnung 2026: Formate sind definiert – die Spielregeln nicht. Branchenspezifische Anforderungen, Anlagen und fehlende gesetzliche Vorgaben führen zu oft unterschätztem Abstimmungsaufwand,

Es bleibt wenig Zeit: Noch im Jahr 2026 müssen die meisten Unternehmen ihre Systeme auf den verpflichtenden Versand elektronischer Rechnungen ab dem 1.1.2027 umstellen. Neben den technischen und organisatorischen Aufgaben zeigt sich dabei zunehmend eine Herausforderung, die in vielen Projekten zunächst unterschätzt wird:

Standardisierte Formate treffen auf individuelle Anforderungen.

Während ZUGFeRD und XRechnung die strukturellen Grundlagen definieren, bleibt in der Praxis häufig offen, wie branchenspezifische Inhalte, zusätzliche Informationen und notwendige Anlagen tatsächlich abgebildet werden sollen.

Zwischen Standard und Praxis entsteht ein „Format-Dschungel“

In der täglichen Umsetzung reicht es selten aus, nur die steuerrechtlich vorgegebenen Datenfelder zu befüllen. In vielen Branchen benötigen Unternehmen zusätzliche Leistungsdetails, projektspezifische Informationen oder individuelle Referenzen, die sich nicht immer eindeutig in den bestehenden Strukturen abbilden lassen.

Gleichzeitig formulieren unterschiedliche Geschäftspartner eigene Erwartungen – sowohl hinsichtlich der Inhalte als auch beim Umgang mit Anlagen. Auf diese Weise entsteht ein „Format-Dschungel“ aus verschiedenen ZUGFeRD-Profilen, unterschiedlichen Ausprägungen der XRechnung sowie individuellen Ergänzungen.

Anlagen bleiben ein ungelöstes Problem

Zudem spielen auch bei der E-Rechnung die Anlagen eine zentrale Rolle. Leistungsnachweise, Abrechnungsdetails oder ergänzende Dokumente werden in vielen Fällen zusätzlich zur strukturierten Rechnung benötigt und sind für die Weiterverarbeitung unverzichtbar.

Für deren Übermittlung und Verknüpfung mit der eigentlichen Rechnung existieren jedoch keine einheitlichen Vorgaben. Abhängig von Formaten und Übertragungswegen unterscheiden sich die technischen Lösungen häufig. Wenn das Vorgehen in diesem Bereich nicht abgestimmt wird, bleibt ein Teil der Rechnungsinformationen damit außerhalb der automatisierten Prozesse.

„Bei uns ist alles anders“ – Abstimmung mit Geschäftspartnern wird zur Daueraufgabe

In der praktischen Umsetzung zeigt sich, dass Unternehmen regelmäßig mit sehr unterschiedlichen Anforderungen ihrer Geschäftspartner konfrontiert sind. Diese betreffen sowohl die erwarteten Inhalte als auch die technischen Rahmenbedingungen und den Umgang mit Anlagen.

Da der deutsche Steuergesetzgeber für diese Punkte keine einheitlichen Vorgaben macht, müssen Unternehmen die Ausgestaltung des Rechnungsaustauschs individuell abstimmen. Dies führt insbesondere bei einer größeren Anzahl von Kunden und Lieferanten zu einem erheblichen organisatorischen Aufwand.

In vielen Fällen setzt sich dabei die Lösung des Unternehmens mit der größeren Marktmacht durch, sodass kleinere Unternehmen mehrere Varianten parallel unterstützen müssen.

Branchenspezifische Lösungen sind gefragt

Gerade an dieser Stelle kommt Kammern und Verbänden eine besondere Bedeutung zu. Sie können branchentypische Anforderungen bündeln, einheitliche Empfehlungen entwickeln und so dazu beitragen, den Abstimmungsaufwand für ihre Mitglieder zu reduzieren.

Ohne solche abgestimmten Vorgehensweisen besteht die Gefahr, dass sich eine Vielzahl individueller Einzellösungen etabliert, die die Komplexität in den Unternehmen weiter erhöhen.

Fazit: Die eigentlichen Herausforderungen beginnen jetzt

Die Einführung der E-Rechnung ist damit weit mehr als ein technisches Projekt. Die formalen Anforderungen sind definiert, die praktische Umsetzung jedoch bleibt in vielen Punkten offen.

Die Formate sind standardisiert – die Praxis ist es nicht.

Branchenspezifische Anforderungen, zusätzliche Inhalte und Anlagen machen deutlich, dass die Abstimmung zwischen den Beteiligten zu einem zentralen Erfolgsfaktor wird.

Seminarhinweis

Die aktuellen Herausforderungen bei Formaten, Übertragungswegen, Validierung und praktischer Umsetzung stehen im Mittelpunkt der 2-stündigen Kompaktseminare „Update E-Rechnung 2026“, die Online in Zusammenarbeit mit verschiedenen IHKs und Bildungseinrichtungen angeboten werden.

Die nächsten Termine sind am 20.03.2026, 30.03.2026, 15.04.2026, 28.04.2026

https://www.treuz.de/seminare-e-rechnung

Weiterführende Informationen für Verbände und Kammern:

https://www.treuz.de/e-rechnung-2026-unterstuetzung-fuer-ihre-mitgliedsbetriebe/

Hinweis: Jochen Treuz steht Redaktionen gerne für Interviews und Gastbeiträge zur Verfügung.

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Jochen Treuz | Trainer und Berater

Herr Jochen Treuz

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Über Jochen Treuz

Jochen Treuz ist Diplom-Kaufmann, Trainer, Berater und Coach mit langjähriger Erfahrung im Rechnungswesen. Seine Fachgebiete sind die elektronische Rechnungsabwicklung (E-Invoicing), Liquiditätsmanagement sowie die Digitalisierung von Finanzprozessen. Er unterstützt Unternehmen bei der Einführung der E-Rechnung, GoBD-konformer Archivierung und digitaler Prozessoptimierung.

Pressekontakt:

Jochen Treuz | Trainer und Berater

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