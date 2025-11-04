  • E-Rechnung 2025: Neuer Anwendungserlass bringt Klarheit – und neue Pflichten

    Der aktuelle Anwendungserlass des Bundesfinanzministeriums vom 15. Oktober 2025 klärt zahlreiche Detailfragen rund um die E-Rechnung. Enthalten sind erweiterte Pflichten aber auch Erleichterungen.

    BildEin zentraler Punkt ist die neu eingeführte Fehlerklassifikation, die zwischen Formatfehlern, Geschäftsregelfehlern und Inhaltsfehlern unterscheidet. Diese Einteilung ist entscheidend, weil nur formal korrekte E-Rechnungen als ordnungsgemäß im Sinne des § 14 UStG gelten – und damit zum Vorsteuerabzug berechtigen.

    Zudem schreibt der Erlass vor, dass jede E-Rechnung künftig technisch validiert werden muss. Dabei wird automatisiert geprüft, ob die Datei den Anforderungen des europäischen Standards EN 16931 entspricht, alle Pflichtfelder enthält und keine strukturellen oder logischen Fehler aufweist. Eine manuelle Prüfung allein genügt künftig nicht mehr.

    Auch bei der Archivierung wurden die Anforderungen gelockert: Es reicht aus, die strukturierte Rechnungsdatei (z. B. XML) unverändert aufzubewahren. Ein zusätzliches PDF nicht erforderlich. Gleichwohl bleiben die GoBD-Grundsätze weiterhin verbindlich – insbesondere Unveränderbarkeit, Nachvollziehbarkeit und maschinelle Auswertbarkeit.

    Einschätzung

    Der Anwendungserlass sorgt für mehr Rechtssicherheit, macht aber auch deutlich, dass viele Unternehmen noch Handlungsbedarf haben. Die Vielzahl der Formate (XRechnung, ZUGFeRD, UBL) und der Übertragungswege (E-Mail, Peppol, Portallösungen) führen weiterhin zu Unsicherheiten.
    Es bleibt dabei: Die E-Rechnung ist kein Thema allein für Rechnungswesen und IT. Einkauf und Vertrieb müssen ebenso eingebunden werden, da die Frage nach Format und Übertragungsweg bereits beim Vertragsabschluss geklärt werden sollte. Wer das versäumt, riskiert Rückläufer, Mehraufwand oder auch den Verlust des Vorsteuerabzugs.

    Empfehlungen

    Unternehmen sollten das aktuelle BMF-Schreiben zum Anlass nehmen, ihre Syteme und Prozesse jetzt zu überprüfen:

    * Formate und Übertragungswege abstimmen: Mit Geschäftspartnern klären, welche Standards verwendet werden.
    * Technische Validierung einführen: Software einsetzen, die Format- und Geschäftsregelfehler automatisch erkennt.
    * Archivierung anpassen: Nur die strukturierte Datei aufbewahren, GoBD-Vorgaben weiter beachten.
    * Organisation vernetzen: Rechnungswesen, IT, Einkauf und Vertrieb gemeinsam einbinden.
    * Mitarbeitende schulen: Verantwortliche auf neue Prüfpflichten vorbereiten.

    Seminare bieten Orientierung

    Praxisnahe Online-Seminare zeigen, wie Unternehmen die neuen Vorgaben sicher umsetzen, E-Rechnungen technisch prüfen und organisatorisch in bestehende Abläufe integrieren können.
    Nächste ganztägige Termine:
    04.11.25 | 10.11.25 | 02.12.25 | 08.12.25 | 22.01.26 | 18.02.26 – jeweils in Zusammenarbeit mit verschiedenen Anbietern.

    Mehr zu den Seminaren: https://www.treuz.de/seminare-e-rechnung/

    Zum Download des 31-seitigen Anwendungserlasses: https://kurzlinks.de/gc2x

    Hinweis: Jochen Treuz steht Redaktionen auch gerne als Interviewpartner und Gastautor zur Verfügung.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Jochen Treuz | Trainer und Berater
    Herr Jochen Treuz
    Nördliche Hauptstraße 44
    69469 Weinheim
    Deutschland

    fon ..: 06201877470
    web ..: https://www.treuz.de
    email : info@treuz.de

    Über Jochen Treuz
    Jochen Treuz ist Diplom-Kaufmann, Trainer, Berater und Autor mit langjähriger Erfahrung im Rechnungswesen. Seine Fachgebiete sind die elektronische Rechnungsabwicklung (E-Invoicing), Liquiditätsmanagement sowie die Digitalisierung von Finanzprozessen. Er ist Autor des Buches „E-Rechnungen für Dummies“ (Wiley-VCH, 2024) und begleitet Unternehmen bei der Einführung der E-Rechnung, GoBD-konformer Archivierung und digitaler Prozessoptimierung.

    Pressekontakt:

    Jochen Treuz | Trainer und Berater
    Herr Jochen Treuz
    Nördliche Hauptstraße 44
    69469 Weinheim

    fon ..: 06201877470
    email : info@treuz.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Sofort-Beratung zur Einführung der E-Rechnung: Praxisnahe Unterstützung bei ZUGFeRD und XRechnung
      Die E-Rechnung kommt! Allerdings sind derzeit nur 10% der deutschen Unternehmen vollständig dazu in der Lage. Etwa 60% der Unternehmen fangen erste jetzt an, sich mit dem Thema E-Rechnung zu...

    2. E-Rechnung: Unsicherheit bleibt – Unternehmen brauchen klare Strategien
      Viele Verantwortliche warten derzeit gespannt auf den vom Bundesfinanzministerium angekündigten Anwendungserlass, der im 4. Quartal 2025 erwartet wird....

    3. So helfen Verbände und Kammern ihren Mitgliedern bei der Einführung der E-Rechnung
      Die Pflicht zur E-Rechnung ist da, und Unternehmen brauchen Unterstützung. Verbände und Kammern können wichtige Hilfe leisten und gleichzeitig die Mitgliedschaft attraktiver machen....

    4. Webinar: Pflicht zur E-Rechnung ab 2025 – wie Unternehmen jetzt strategisch handeln sollten
      Die E-Rechnung ist kein Zukunftsthema mehr, sondern geltende Realität. Seit dem 1. Januar 2025 gilt in Deutschland die gesetzliche Pflicht zur Annahme elektronischer Rechnungen nach EN16931-Standard....

    5. „Die vier Dimensionen der Innovation“: Ein bringt Klarheit in den Innovationsdschungel
      Dieses Buch grenzt konsequent zwischen Erfindung, Neuerung und Innovation ab. Innovation vom Markt aus gedacht....

    6. Sofort Klarheit, was die Zukunft 2023 bringt – Kartenlegen direkt am Telefon
      Die Zeiten werden schwieriger und unsicherer. Viele fühlen sich überfordert und haben Sorgen, was die Zukunft bringt. Hier hilft einer der bekanntesten Hellseher, durch Kartenlegen am Telefon...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.