  • „Die vier Dimensionen der Innovation“: Ein bringt Klarheit in den Innovationsdschungel

    Dieses Buch grenzt konsequent zwischen Erfindung, Neuerung und Innovation ab. Innovation vom Markt aus gedacht.

    Bild_Neumünster/Schweiz, 19. September 2025_ – Mit „Die vier Dimensionen der Innovation – Markt, Psychologie, Technik und Kultur“ veröffentlicht der Schweizer Ingenieur, Gründer und Innovationsberater Stefan B. Leuthold ein Werk, das Orientierung im inflationär verwendeten Innovationsdiskurs bietet. Das Buch ist ab sofort erhältlich – bei Amazon sowie über die Verlagsseite: https://twentyseconds.de/verlag/stefan-b-leuthold-die-vier-dimensionen-der-innovation/.

    In seinem Buch grenzt Leuthold konsequent zwischen Erfindung, Neuerung und Innovation ab. Er plädiert für ein praxisnahes, marktorientiertes Verständnis, das auf vier Dimensionen beruht: technologische Lösungen, wirtschaftliche Tragfähigkeit, kulturelle Bedingungen und die menschliche Ebene. „Eine Erfindung ist keine Innovation. Erst der Markterfolg verwandelt eine Idee in Innovation“, so eine seiner Kernthesen.

    Der Autor verbindet dabei seine Erfahrungen aus MedTech-Start-ups, KMU und Förderprojekten mit einer eigenständigen europäischen Perspektive. Er zeigt, warum europäische Innovationsmodelle andere Wege gehen müssen als die oft zitierten US-Vorbilder, und liefert zugleich konkrete Handlungsempfehlungen für Innovatoren, Unternehmer und Investoren.

    „Zu viele Start-ups verharren im Schwebezustand, weil Technik und Geschäftsmodell auseinanderfallen“, erklärt Leuthold. „Mit meinem Buch möchte ich Mut machen, Innovation ganzheitlich zu denken – als Zusammenspiel von Markt, Kultur, Technik und Mensch.“

    Das Werk richtet sich an Gründer, KMU, Förderinstitutionen, Investoren sowie innovationsinteressierte Leserinnen und Leser, die Klarheit im Innovationsbegriff suchen und praxistaugliche Werkzeuge anwenden wollen.

    Buchdetails:
    Titel: _Die vier Dimensionen der Innovation – Markt, Psychologie, Technik und Kultur_
    Autor: Stefan B. Leuthold
    Verlag: YessYess Verlag – 20sec UG (haftungsbeschränkt)
    ISBN: 978-3-98631-117-9
    Erscheinungsdatum: September 2025
    Erhältlich: Amazon & Verlagsseite

    Stefan B. Leuthold ist Ingenieur, Unternehmer und Coach. Seine Laufbahn führte ihn von der Werkbank über die MedTech-Welt bis in die Innovationsberatung. Er hat eigene Start-ups gegründet, Scheitern erlebt und daraus neue Stärke gewonnen.

    Als Brückenbauer verbindet er Technik, Markt, Kultur und Mensch – und plädiert für ein selbstbewusstes europäisches Innovationsnarrativ. Seine Thesen wie „Eine Erfindung ist keine Innovation“ oder „Eine Idee gewinnt nur dann Kraft, wenn sie auch ein Geschäftsmodell findet“ machen ihn zu einer klaren Stimme im Innovationsdiskurs.

