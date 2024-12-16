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Entdecke die Frau in dir: Klassiker der Frauenarbeit erstmals auf Deutsch im YessYess Verlag
Im YessYess Verlag erscheint im Mai 2026 die deutsche Ausgabe von „Entdecke die Frau in dir“ von Charlene Bell Tosi. Eine Reise durch neun Archetypen, die seit 2012 über 15.000 Frauen begleitet hat.
Mit „Entdecke die Frau in dir. Eine Reise zur Ganzheit“ erschien im Mai 2026 ein Werk, das seit 2012 über 15.000 Frauen auf vier Kontinenten begleitet hat
Ostrhauderfehn, 9. Juni 2026 – Im YessYess Verlag erschien im Mai 2026 die deutsche Ausgabe „Entdecke die Frau in dir. Eine Reise zur Ganzheit“ von Charlene Bell Tosi. Das Werk, im US-Original 2012 unter dem Titel „Discover Your Woman Within“ erschienen, hat seitdem über 15.000 Frauen in den USA, Kanada, Europa, Australien und Südafrika in ihrer inneren Arbeit begleitet. Die deutsche Übersetzung verantwortete die Community Woman Within Germany 2026.
Neun innere Archetypen als Wegweiser
Die Autorin nimmt ihre Leserinnen mit auf eine Reise durch neun weibliche Archetypen nach C.G. Jung: Königin, Neugeborenes, magisches Kind, Jugendliche, Liebende, Mutter, Kriegerin, Schatten und weise Frau. Jedes Kapitel folgt einem klaren Aufbau aus Funktion, Diagnose, Praxis-Übungen und der echten Geschichte einer Teilnehmerin. Das Buch ist als Begleiter angelegt, nicht als Ratgeber zum Drüberlesen. Das Vorwort stammt von Judith Duerk, Autorin von „Circle of Stones“.
Vierzehn Jahre bis zur deutschen Ausgabe
Dass die Übersetzung so lange gedauert hat, hat Gründe. Charlene Bell Tosis Sprache ist persönlich, warm und voller leiser Zwischentöne. Die deutschsprachige Community Woman Within Germany 2026 verantwortete die Übertragung, um der Tonalität gerecht zu werden. Im YessYess Verlag erscheint das Buch in drei Ausgaben: als Paperback, als Hardcover und als E-Book.
Erlöse fließen anteilig an gemeinnützige Frauenarbeit
Ein Teil der Erlöse fließt an Woman Within International, die gemeinnützige Organisation, die seit 1999 Frauen weltweit Räume für Selbstentdeckung schenkt. Damit ist die deutsche Buchausgabe zugleich ein finanzieller Beitrag zur internationalen Frauenarbeit.
„Ganzheit entsteht nicht dadurch, perfekt zu werden, sondern dadurch, alle Seiten von sich selbst anzunehmen.“
“ Charlene Bell Tosi, Autorin und Mitgründerin von Woman Within International
Über die Autorin
Charlene Bell Tosi ist Krankenschwester, Hochschuldozentin und Schülerin der Jung’schen Psychologie aus Kentucky. Aus eigener innerer Suche heraus begründete sie in den 1980er Jahren die ersten Woman Within Wochenenden für Frauen. Aus dieser Arbeit entstand Woman Within International, das seit 1999 als gemeinnützige Organisation getragen wird und heute auf vier Kontinenten aktiv ist. Mehr unter womanwithin.org.
Bezugsquellen
„Entdecke die Frau in dir. Eine Reise zur Ganzheit“ ist im YessYess Verlag erschienen. Paperback: ISBN 978-3-98631-141-4. Hardcover: ISBN 978-3-98631-142-1. E-Book: ISBN 978-3-98631-143-8. Erhältlich im Buchhandel und bei Amazon. Eine ausführliche redaktionelle Vorstellung steht im Autorenmagazin unter autorenmagazin.de/neuerscheinungen/entdecke-die-frau-in-dir-charlene-bell-tosi.html.
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