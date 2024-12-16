  • Entdecke die Frau in dir: Klassiker der Frauenarbeit erstmals auf Deutsch im YessYess Verlag

    Im YessYess Verlag erscheint im Mai 2026 die deutsche Ausgabe von „Entdecke die Frau in dir“ von Charlene Bell Tosi. Eine Reise durch neun Archetypen, die seit 2012 über 15.000 Frauen begleitet hat.

    BildMit „Entdecke die Frau in dir. Eine Reise zur Ganzheit“ erschien im Mai 2026 ein Werk, das seit 2012 über 15.000 Frauen auf vier Kontinenten begleitet hat

    Ostrhauderfehn, 9. Juni 2026 – Im YessYess Verlag erschien im Mai 2026 die deutsche Ausgabe „Entdecke die Frau in dir. Eine Reise zur Ganzheit“ von Charlene Bell Tosi. Das Werk, im US-Original 2012 unter dem Titel „Discover Your Woman Within“ erschienen, hat seitdem über 15.000 Frauen in den USA, Kanada, Europa, Australien und Südafrika in ihrer inneren Arbeit begleitet. Die deutsche Übersetzung verantwortete die Community Woman Within Germany 2026.

    Neun innere Archetypen als Wegweiser
    Die Autorin nimmt ihre Leserinnen mit auf eine Reise durch neun weibliche Archetypen nach C.G. Jung: Königin, Neugeborenes, magisches Kind, Jugendliche, Liebende, Mutter, Kriegerin, Schatten und weise Frau. Jedes Kapitel folgt einem klaren Aufbau aus Funktion, Diagnose, Praxis-Übungen und der echten Geschichte einer Teilnehmerin. Das Buch ist als Begleiter angelegt, nicht als Ratgeber zum Drüberlesen. Das Vorwort stammt von Judith Duerk, Autorin von „Circle of Stones“.

    Vierzehn Jahre bis zur deutschen Ausgabe
    Dass die Übersetzung so lange gedauert hat, hat Gründe. Charlene Bell Tosis Sprache ist persönlich, warm und voller leiser Zwischentöne. Die deutschsprachige Community Woman Within Germany 2026 verantwortete die Übertragung, um der Tonalität gerecht zu werden. Im YessYess Verlag erscheint das Buch in drei Ausgaben: als Paperback, als Hardcover und als E-Book.

    Erlöse fließen anteilig an gemeinnützige Frauenarbeit
    Ein Teil der Erlöse fließt an Woman Within International, die gemeinnützige Organisation, die seit 1999 Frauen weltweit Räume für Selbstentdeckung schenkt. Damit ist die deutsche Buchausgabe zugleich ein finanzieller Beitrag zur internationalen Frauenarbeit.

    „Ganzheit entsteht nicht dadurch, perfekt zu werden, sondern dadurch, alle Seiten von sich selbst anzunehmen.“
    “ Charlene Bell Tosi, Autorin und Mitgründerin von Woman Within International

    Über die Autorin
    Charlene Bell Tosi ist Krankenschwester, Hochschuldozentin und Schülerin der Jung’schen Psychologie aus Kentucky. Aus eigener innerer Suche heraus begründete sie in den 1980er Jahren die ersten Woman Within Wochenenden für Frauen. Aus dieser Arbeit entstand Woman Within International, das seit 1999 als gemeinnützige Organisation getragen wird und heute auf vier Kontinenten aktiv ist. Mehr unter womanwithin.org.

    Bezugsquellen
    „Entdecke die Frau in dir. Eine Reise zur Ganzheit“ ist im YessYess Verlag erschienen. Paperback: ISBN 978-3-98631-141-4. Hardcover: ISBN 978-3-98631-142-1. E-Book: ISBN 978-3-98631-143-8. Erhältlich im Buchhandel und bei Amazon. Eine ausführliche redaktionelle Vorstellung steht im Autorenmagazin unter autorenmagazin.de/neuerscheinungen/entdecke-die-frau-in-dir-charlene-bell-tosi.html.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    20sec UG (haftungsbeschränkt)
    Frau Manuela Plaisier
    Holterfehner Str. 50
    26842 Ostrhauderfehn
    Deutschland

    fon ..: 049528909067
    web ..: https://twentyseconds.de/verlag/
    email : mp@twentyseconds.de

    twenty seconds! Das bedeutet:
    Aus Wissen wird Sichtbarkeit, Leads & Umsatz.
    Verlag, Content und Umsetzung aus einer Hand. Für Autoren und Experten, deren Inhalte Ergebnisse liefern.

    Pressekontakt:

    20sec UG (haftungsbeschränkt)
    Frau Manuela Plaisier
    Holterfehner Str. 50
    26842 Ostrhauderfehn

    fon ..: 049528909067
    email : mp@twentyseconds.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. YessYess Verlag veröffentlicht neuen Roman „Die Gemeinschaftsunterkunft“ von Sebastian Caspar
      Ostrhauderfehn - Der YessYess Verlag veröffentlicht den neuen Roman Die Gemeinschaftsunterkunft von Sebastian Caspar über den Alltag und die Herausforderungen in einer Gemeinschaftsunterkunft....

    2. Erstmals auf Deutsch: Jacques Brels legendäres Abschiedskonzert auf der Bühne – Berliner Schlosspark-Theater
      Mitreißende Hommage an Weltstar Jacques Brel. Der Bühnenraum wird zur Zeitmaschine. Erstmals wird Brels legendäres Abschiedskonzert von 1966 in deutscher Sprache theatral rekonstruiert....

    3. Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Die Frau im Wohnmobil“ von Stefan Albertsen im Klarant Verlag
      Ein Brand, eine Leiche - ein heimtückisches Verbrechen! Wer ist die geheimnisvolle Frau aus dem Wohnmobil? Eine Kriminelle, eine Agentin oder etwas ganz anderes? Die Kripo Norden beginnt zu ermitteln....

    4. Von der erschöpften Frau zum schöpferischen Frau-Sein – Eine Reise in die Geheimnisse des Weiblichen
      Dorit Stövhase-Klaunig hilft Frauen mit "Von der erschöpften Frau zum schöpferischen Frau-Sein" neue Energie zu finden und sich ihrer eigenen Kraft bewusst zu werden....

    5. Deutsch, Lesen lernen 3 – Mit leichten Texten Deutsch lernen
      "Deutsch, Lesen lernen 3" ist Teil einer Lehrbuchreihe für Erwachsene. Sabine Wiesmayer richtet sich mit ihrem Buch an Anfänger, die im Selbststudium die deutsche Sprache erlernen möchten....

    6. EnWave ernennt Frau Louise Lalonde in das Board of Directors und kündigt den Rücktritt von Direktorin Frau Mary Ritchie an
      Vancouver, B.C., 16. Dezember 2024 / IRW-Press / EnWave Corporation (TSX-V:ENW | FWB:E4U) (EnWave oder das Unternehmen) hat heute bekannt gegeben, dass Frau Louise Lalonde in das Board of Directors...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.