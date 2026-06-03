Honeymoon-Ranking: Das sind laut Umfrage die Flitterwochenziele für eine glückliche Ehe

Hyatt-Umfrage zeigt: Wer auf Mauritius seine Flitterwochen verbringt, berichtet später oft von einer glücklichen Ehe. Beliebte Ziele wie Italien oder Spanien schneiden dagegen schlechter ab.

– Die neue, von Hyatt in Auftrag gegebene „Vows & Venues“-Umfrage zeigt: 84,6 Prozent der Befragten, die auf Mauritius ihre Flitterwochen verbracht haben, sind nach wie vor glücklich verheiratet

– Das beliebteste Flitterwochenziel der Umfrageteilnehmenden ist Italien (23 %)

– Rund 9.000 Euro sind laut den Befragten das ideale Budget für die Flitterwochen

– Ein Viertel (25 %) sagt, sie würden es begrüßen, wenn Freunde sie während der gesamten Flitterwochen oder für einen Teil davon begleiten würden Verheiratete, die ihre Flitterwochen auf Mauritius verbracht haben, berichten am häufigsten von einer glücklichen Ehe – das zeigt eine neue Umfrage* unter rund 2.000 Deutschen.

Für die Umfrage, die Hyatt zum Thema Flitterwochenziele in Auftrag gegeben hat, wurden die Befragten unter anderem gebeten, ihren aktuellen Familienstand anzugeben – mit Antwortmöglichkeiten wie „glücklich verheiratet“, „unglücklich verheiratet“ und „geschieden“. Mauritius entpuppt sich hierbei als scheinbar ideales Reiseziel für eine glückliche Ehe: 84,6 Prozent der Befragten, die dort ihre Flitterwochen verbracht haben, geben an, auch heute noch glücklich verheiratet zu sein**. Eigentlich kein Wunder, schließlich sind Flitterwochen mit Sonne, Palmen und paradiesischen Sandstränden genau das wovon viele träumen.

Die Dominikanische Republik folgt auf Platz zwei: 76 Prozent der Befragten, die ihre Flitterwochen dort verbracht haben, sind heute noch glücklich verheiratet. Danach kommen Sankt Lucia und Südafrika mit jeweils 75 Prozent. Die Malediven, ein sehr bekanntes Reiseziel für Frischverheiratete, belegt Platz fünf (74,2 %) knapp vor Frankreich (72,3 %). Es folgen Großbritannien (71,4 %) und dahinter Griechenland (70 %), Thailand (70 %) sowie Spanien (69,7 %). Vor dem Hintergrund, dass in Deutschland etwa jede dritte Ehe geschieden wird***, könnte es sich lohnen bei der Planung der Flitterwochen nicht nur auf Traumstrände zu achten – sondern auch auf die Empfehlungen glücklich Verheirateter.

Trotz der Spitzenposition von Mauritius als Reiseziel der glücklich Verheirateten ist das beliebteste Flitterwochenziel der Teilnehmenden Italien – fast ein Viertel (23 %) war nach der Hochzeit mit ihrem aktuellen Partner oder ihrer aktuellen Partnerin in Italien. In die Top 10 der glücklich Verheirateten hat es das Land jedoch nicht geschafft – für ein echtes Happy End könnte es sich also lohnen, lieber etwas weiter in die Ferne zu reisen.

Michel Morauw, Managing Director North EAME bei Hyatt, sagt: „Flitterwochen sind in der Regel die erste große Reise, die Paare nach ihrer Hochzeit gemeinsam unternehmen. Die Menschen erinnern sich daher noch viele Jahre später daran, wohin sie gereist sind und wie sich diese Reise angefühlt hat. Auch wenn Mauritius in dieser Umfrage den Spitzenplatz belegt, ist klar, dass jedes Paar ein Reiseziel sucht, das sich besonders und unvergesslich anfühlt und das es ihnen ermöglicht, dem Alltag zu entfliehen. Ob Paare ein sonniges Strandresort, ein kosmopolitisches Stadthotel oder einen luxuriösen Rückzugsort abseits des Trubels suchen – bei Hyatt setzen wir alles daran, Aufenthalte zu schaffen, an die sich Frischvermählte noch lange nach ihrer Reise erinnern, ganz gleich, für welchen Ort sie sich entscheiden.“

Wie die perfekten Flitterwochen aussehen

Wie aber sieht die ideale Auszeit nach der Hochzeit aus? Etwa ein Viertel der Befragten (28 %) bevorzugt einen klassischen Strandurlaub und 18 Prozent wünschen sich einen Aufenthalt im All-inclusive-Resort. Ein Städtetrip spricht 11 Prozent der Befragten an, jeweils 8 Prozent verbringen ihre Flitterwochen am liebsten in einem Adults-only-Resort oder auf einem Kreuzfahrtschiff. Für die perfekten Flitterwochen sind die Befragten im Durchschnitt bereit rund 9.000 Euro auszugeben. Die Teilnehmenden im Alter von 18 bis 34 Jahren sind sogar bereit über 12.000 Euro für die Reise einzuplanen.

Die Umfrage untersucht außerdem, warum Menschen bestimmte Flitterwochenziele auswählen. Das Preis-Leistungsverhältnis steht dabei für über die Hälfte (51 %) der Teilnehmenden an erster Stelle, gefolgt von den Wetteraussichten (46 %). Außerdem ist den Befragten wichtig, ob es für sie ein sogenanntes „Bucketlist-Reiseziel“ ist (36 %), ob es nicht zu überfüllt ist (22 %), ob es eine romantische Destination ist (19 %) und ob auch die Kulinarik stimmt (16 %).

Mit Blick auf die Unterkunft ist den Befragten am wichtigsten, dass das Hotel eine romantische Kulisse hat (41 %), dass es eine All-inclusive-Option (40 %) und romantische Zimmer bietet (32 %). Offenbar wünschen sich viele außerdem Nähe zum Strand (30 %) und auch hier ein gutes Preis-Leistungsverhältnis (29 %).

Noch Platz für mehr Personen?

Hyatts „Vows & Venues“-Umfrage bietet zudem interessante Einblicke darin, mit wem Frischvermählte reisen: Ein Viertel der Befragten (25 %) zieht eine „Buddy Moon“ in Betracht – also Flitterwochen, bei denen enge Freunde das frisch verheiratete Paar während der gesamten Reise oder eines Teils davon begleiten. Mehr als ein Drittel (37 %) würde eine „Early Moon“ erwägen, also eine Auszeit vor der Hochzeit, und 34 Prozent sind offen für kürzere „Mini Moons“ oder eine „Multi-Location Moon“ (31 %), bei der mehrere Reiseziele kombiniert werden.

Michel Morauw fügt hinzu: „Hyatt ist bestens aufgestellt, um diese Nachfrage in seinem Portfolio von Häusern in Italien, Thailand, Spanien, Frankreich und darüber hinaus zu bedienen. Wir bieten die Räumlichkeiten, den Service und die Expertise, um Flitterwochen, Destination Weddings sowie die besonderen Feierlichkeiten dazwischen auszurichten. Mit romantischen Locations, speziellen Flitterwochenpaketen, maßgeschneiderten Erlebnissen und unvergleichlicher Gastfreundschaft schaffen wir individuelle Auszeiten, die die einzigartige Liebesgeschichte jedes Paares widerspiegeln.“

Ob man sich von den Stränden Mauritius, Italiens romantischer Atmosphäre oder Luxus auf den Malediven angezogen fühlt – eines ist klar: Das gewählte Reiseziel für die Flitterwochen könnte bereits die Weichen für das gemeinsame Eheleben stellen.

Top 10 der Flitterwochenziele, bei denen die Befragten angeben, weiterhin „glücklich verheiratet“ zu sein:

– Mauritius (84,6 %)

– Dominikanische Republik (76 %)

– = Sankt Lucia (75 %)

– = Südafrika (75 %)

– Malediven (74,2 %)

– Frankreich (72,3 %)

– Großbritannien (71,4 %)

– = Griechenland (70 %)

– = Thailand (70 %)

– Spanien (69,7 %)

Top 5 der beliebtesten Flitterwochenziele der Befragten:

– Italien (23 %)

– Frankreich (13 %)

– Malediven (11 %)

– Spanien (10 %)

– Griechenland (9 %)

* Die Umfrage wurde von Walr im Auftrag von Hyatt Hotels zwischen dem 18. und 23. März 2026 durchgeführt. An der Umfrage nahmen 2.002 Personen aus Deutschland teil. Die Befragung entspricht dem MRS-Verhaltenskodex auf Basis der ESOMAR-Grundsätze. Walr ist Mitglied der Market Research Society.

** Die Ergebnisse zu den Reisezielen zeigen Zusammenhänge, jedoch keine Kausalität.

*** Laut Statista betrug die Scheidungsrate von Ehen im Jahr 2023 in Deutschland rund 35,7 Prozent (https://de.statista.com/statistik/daten/studie/76211/umfrage/scheidungsquote-von-1960-bis-2008/)

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Die Hyatt Hotels Corporation, mit Sitz in Chicago, ist ein führendes globales Hotelunternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, seinen Grundgedanken „to care for people so they can be their best“ in allen Bereichen zu leben. Zum 31. Dezember 2025 zählte das Portfolio des Unternehmens mehr als 1.500 Hotels und All-Inclusive-Häuser in 83 Ländern auf sechs Kontinenten. Das Angebot des Unternehmens umfasst Marken im Luxusportfolio, darunter Park Hyatt®, Alila®, Miraval®, Impression by Secrets und The Unbound Collection by Hyatt®; im Lifestyle-Portfolio, einschließlich Andaz®, Thompson Hotels®, The Standard®, Dream® Hotels, The StandardX, Breathless Resorts & Spas®, JdV by Hyatt®, Bunkhouse® Hotels sowie Me and All Hotels; in der Inclusive Collection mit Zoëtry® Wellness & Spa Resorts, Hyatt Ziva®, Hyatt Zilara®, Secrets® Resorts & Spas, Dreams® Resorts & Spas, Hyatt Vivid ® Hotels & Resorts, Sunscape® Resorts & Spas, Alua Hotels & Resorts® und Bahia Principe Hotels & Resorts; im Classics Portfolio, einschließlich Grand Hyatt®, Hyatt Regency®, Destination by Hyatt®, Hyatt Centric®, Hyatt Vacation Club® sowie Hyatt®; und im Essentials Portfolio, einschließlich Caption by Hyatt®, Unscripted by Hyatt, Hyatt Place®, Hyatt House®, Hyatt Studios®, Hyatt Select und UrCove. Tochtergesellschaften des Unternehmens betreiben das World of Hyatt®-Treueprogramm, ALG Vacations®, Mr & Mrs Smith(TM), Unlimited Vacation Club®, Amstar® DMC Destination Management Services und Trisept Solutions® Technology Services. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.hyatt.com.

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