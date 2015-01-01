  • Erstmals auf Deutsch: Jacques Brels legendäres Abschiedskonzert auf der Bühne – Berliner Schlosspark-Theater

    Mitreißende Hommage an Weltstar Jacques Brel.
    Der Bühnenraum wird zur Zeitmaschine. Erstmals wird Brels legendäres Abschiedskonzert von 1966 in deutscher Sprache theatral rekonstruiert.

    BildBerlin, April 2026 – Ein Jahrhundert Leidenschaft, ein Abend voller Intensität: Mit “ BREL – Ein Leben in XL“ bringt der Schauspieler und Sänger Stephan Hippe eine außergewöhnliche Hommage an Jacques Brel auf die Bühne – und setzt dabei ein besonderes Highlight: Erstmals wird Brels legendäres Abschiedskonzert von 1966 in deutscher Sprache theatral rekonstruiert.

    Premiere ist am 19. Mai 2026 im Schlosspark Theater.

    Die Produktion entführt in das Paris der 1960er Jahre – in das berühmte Olympia, wo Größen wie Édith Piaf, Jacques Brel und Charles Aznavour Musikgeschichte schrieben. Hippe lässt diese Ära in einer dichten, multimedialen Inszenierung wieder aufleben.

    Im Zentrum steht die eindrucksvolle Nachzeichnung von Brels letztem großen Bühnenauftritt – ein künstlerisches Vermächtnis voller Leidenschaft und existenzieller Wucht. Durch die erstmalige Übertragung ins Deutsche entsteht ein neuer, unmittelbarer Zugang zu Brels Sprache, seiner Poesie und seiner emotionalen Radikalität.

    „BREL – Ein Leben in XL“ verbindet Live-Gesang mit szenischem Spiel, originalem Filmmaterial und visuellen Projektionen zu einem immersiven Theatererlebnis. Der Bühnenraum wird zur Zeitmaschine, die Vergangenheit und Gegenwart miteinander verschränkt.

    Jacques Brel gilt als einer der einflussreichsten Künstler des europäischen Chansons – ein Grenzgänger zwischen Zärtlichkeit und Exzess, zwischen Melancholie und Aufbegehren. Seine Themen sind zeitlos: Liebe, Sehnsucht, Abschied und die Suche nach Sinn.

    Mit dieser Produktion gelingt Stephan Hippe nicht nur eine Hommage, sondern eine kraftvolle Wiederbegegnung mit einem Künstler, dessen Werk bis heute nachwirkt.

    Termin: 19. Mai 2026
    Ort: Schlosspark Theater, Berlin

    Pressekontakt & weitere Informationen:
    buero@stephanhippe.de

    Abdruck honorarfrei, Belegexemplar erbeten.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    LGB Veranstaltungen
    Herr Stephan Hippe
    Hohenzollernring Hohenzolle
    22763 Hamburg
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    fon ..: 040 – 41 91 28 57
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