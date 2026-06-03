Siqual Design: STAN Beistelltische im neuen Ruhebereich des MONDI Resort Grundlsee

Im neu gestalteten Ruhebereich des MONDI Resort Grundlsee kommen STAN Beistelltische von Siqual Design zum Einsatz. Die Metalltische ergänzen das SPA-Interieur ruhig und funktional.

Stuttgart, Juni 2026

Im neu renovierten SPA- und Ruhebereich des MONDI Resort Grundlsee in Österreich kommen STAN Beistelltische von Siqual Design zum Einsatz. Die minimalistischen Beistelltische aus Metall ergänzen das neue Interior-Konzept zurückhaltend und funktional. Durch ihre kompakte Form nehmen sie wenig Platz ein und lassen sich flexibel neben Liegen, Sesseln oder in Loungebereichen einsetzen.

Das MONDI Resort Grundlsee entschied sich im Zuge der Neugestaltung für die STAN Beistelltische, weil sie sich ruhig in den Raum integrieren und zugleich praktische Ablageflächen bieten. Gerade in SPA-, Ruhe- und Wellnessbereichen spielt die Auswahl der Möbel eine besondere Rolle. Sie sollen funktional sein, ohne den Raum zu dominieren, und sich selbstverständlich in die Atmosphäre des Hauses einfügen.

„Wir sind happy mit den neuen STAN Tischchen, die wenig Platz wegnehmen und perfekt ins neue Design des Ruheraums passen“, beschreibt Sandra Krause, Geschäftsführerin der MONDI Hotels & Resorts, die Zusammenarbeit.

STAN wurde als flexibler Beistelltisch aus Metall entwickelt und eignet sich für unterschiedliche Raumkonzepte. Im Innenbereich ebenso wie im Outdoor-Bereich. Die klare Formensprache unterstützt eine Gestaltung, die auf Dauerhaftigkeit statt auf kurzfristige Trends setzt. Die Metallausführung sorgt für Stabilität und Langlebigkeit, während die reduzierte Silhouette dem Tisch eine leichte, unaufdringliche Wirkung gibt.

Im neuen SPA-Bereich des MONDI Resort Grundlsee zeigt sich, wie minimalistische Metallmöbel in einem hochwertigen Interior-Konzept eingesetzt werden können. Die STAN Beistelltische bieten eine praktische Funktion, ohne den Raum zu überladen. Sie begleiten verschiedene Nutzungssituationen und tragen zur ruhigen Gesamtwirkung des neu gestalteten Bereichs bei.

Der neue SPA-Bereich befindet sich aktuell noch in der finalen Fertigstellung. Professionelle Aufnahmen des vollständig renovierten Bereichs werden folgen. Erste Eindrücke zeigen bereits, wie harmonisch sich die STAN Beistelltische in die Atmosphäre des Hauses einfügen.

Das MONDI Resort Grundlsee liegt eingebettet in die Landschaft des steirischen Salzkammerguts und verbindet moderne Erholung mit alpiner Ruhe. Der neugestaltete Wellnessbereich greift diesen Anspruch mit einer klaren, hochwertigen und zurückhaltenden Gestaltung auf.

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Herr Wolf Doser

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Über Siqual Design

Siqual Design entwickelt minimalistische Möbel und Wohnaccessoires aus Metall für den Innen- und Außenbereich. Die Siqual-Kollektion verbindet funktionale Klarheit mit langlebiger Qualität und zeitloser Ästhetik.

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