Siqual Design präsentiert minimalistische Metallmöbel auf der Blickfang Stuttgart

Das Designlabel Siqual Design präsentiert auf der Blickfang Stuttgart seine Kollektion minimalistischer Metallmöbel und Wohnaccessoires für Innen- und Außenräume.

Vom 13. bis 15. März 2026 präsentiert das Möbel- und Accessoire-Label Siqual Design seine aktuelle Kollektion aus minimalistischen Metallmöbeln und Wohnaccessoires auf der Stuttgarter Designmesse Blickfang. Die international bekannte Blickfang Stuttgart zählt zu den wichtigsten Plattformen für unabhängiges Produkt- und Interior-Design in Europa und zieht jedes Jahr zahlreiche Designinteressierte sowie Fachbesucher an.

Siqual Design hat sich auf minimalistische, funktionale Metallmöbel und Wohnobjekte spezialisiert. Die Kollektion umfasst unter anderem Beistelltische, Tabletts, Regale, Kerzenhalter und Vasen aus pulverbeschichtetem Aluminium, die sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet sind. Die Produkte verbinden klare Gestaltung mit praktischer Alltagstauglichkeit und zeichnen sich durch langlebige Materialien sowie eine hochwertige Verarbeitung aus.

Die Entwürfe folgen einer reduzierten, zeitlosen Formensprache, bei der Funktionalität und Ästhetik in einem ausgewogenen Verhältnis stehen. Gleichzeitig ermöglicht eine vielfältige Farbpalette eine einfache Integration der Möbel und Accessoires in unterschiedliche Wohn- und Einrichtungsstile – von modernen Interieurs bis hin zu lebendigen Outdoor-Bereichen.

Hinter Siqual stehen die renommierten Stuttgarter Designer Yvonne Zimprich und Wolf Doser, die seit vielen Jahren erfolgreich Möbel und Raumkonzepte entwickeln und bereits mit mehreren bedeutenden Designpreisen ausgezeichnet wurden. Ergänzt wird das Designerduo durch ihren Partner und langjährigen Wegbegleiter Georg Simzian, dessen Metall-Manufaktur in Rumänien die Siqual Kollektion fertigt. Rund 130 Mitarbeitende arbeiten dort mit großer handwerklicher Präzision an der Umsetzung der Entwürfe.

Durch die enge Zusammenarbeit von Gestaltung und Produktion entstehen hochwertige Designprodukte mit hohem Qualitätsanspruch und langlebiger Qualität. Siqual verbindet damit durchdachtes Design mit hochwertiger Handwerkskunst. Die Marke steht für Produkte, die den Alltag bereichern – schlicht, klar und langlebig..

