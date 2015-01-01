freiraum Akustik präsentiert neue Design-Kollektion: Zeitgemäße Motive treffen auf bewährte Qualität

freiraum Akustik aus Heidelberg verbindet seit über 20 Jahren wirkungsvolle Raumakustik mit Design und Nachhaltigkeit. Neue OEKO-TEX®-zertifizierte Motive setzen Maßstäbe für moderne Raumgestaltung.

Heidelberg, Oktober 2025 – Die freiraum Agentur GmbH, einer der ersten deutschen Anbieter hochwertiger Akustikbilder, stellt ihre neueste Motivserie vor – eine Kollektion, die Kunst, Design und Raumakustik auf einzigartige Weise verbindet. Mit modernen, ausdrucksstarken Motiven wie _Serenity Blossom_, _Succulent Nude_, _Ocean Flow_ oder der geometrischen Serie _Power of Three_ setzt das Unternehmen neue Maßstäbe in der Verbindung von Ästhetik und Funktion.

Während freiraum Akustik bereits seit über zwei Jahrzehnten für höchste Absorptionsleistung und maßgefertigte OEKO-TEX® 100-zertifizierte Materialien steht, zeigt die neue Kollektion eindrucksvoll, dass Akustiklösungen heute mehr sind als nur funktionale Elemente. Sie sind Ausdruck von Persönlichkeit, Unternehmenskultur und Markenidentität.

„Wir entwickeln Räume, die Menschen guttun – akustisch, visuell und atmosphärisch. Die neuen Designs spiegeln diesen ganzheitlichen Ansatz wider“, erklärt Geschäftsführerin Lisa O’Connor-The. „Unsere Kunden wünschen sich Lösungen, die sowohl Ruhe als auch Inspiration schaffen – und genau das bieten wir mit unseren aktuellen Motiven.“

Zu den Auftraggebern von freiraum Akustik zählen Unternehmen unterschiedlichster Branchen und Größen, darunter die S-Versicherungspartner GmbH, Miebach Consulting GmbH und die Bauhütte Baugenossenschaft eG. Sie alle setzen auf maßgeschneiderte Akustiklösungen, die Schallabsorption, Raumgestaltung und Corporate Design zu einer stimmigen Einheit verbinden.

Jedes Akustikbild wird individuell nach Kundenwunsch gefertigt – von der Größenanpassung bis zur farblichen Abstimmung auf bestehende Raumkonzepte. Ob Blütenmotive, Naturthemen oder geometrische Formen: freiraum Akustik schafft die Balance zwischen technischer Präzision und künstlerischer Ausdruckskraft.

Mit den neuen Motiven unterstreicht das Unternehmen seine Vorreiterrolle im Markt und beweist, dass sich Funktion und Design nicht ausschließen, sondern gegenseitig verstärken:

Leisere Räume. Klarere Gedanken. Stärkere Teams.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

freiraum Agentur GmbH

Frau Lisa O’Connor-The

Hauptstraße 64-66

69117 Heidelberg

Deutschland

fon ..: 062216582604

web ..: https://www.freiraumakustik.de/

email : loc@freiraumakustik.de

Über freiraum Akustik

Die freiraum Agentur GmbH mit Sitz in Heidelberg gehört zu den Pionieren im Bereich maßgefertigter Akustikbilder in Deutschland. Seit über 20 Jahren entwickelt das Unternehmen hochwertige, OEKO-TEX® 100-zertifizierte Akustiklösungen, die Räume akustisch optimieren und gleichzeitig ästhetisch aufwerten. In Zusammenarbeit mit Künstler:innen, Architekt:innen und Designexpert:innen entstehen individuelle Raumkonzepte, die Arbeits- und Lebensräume leiser, klarer und inspirierender machen.

Pressekontakt:

freiraum Agentur GmbH

Frau Lisa O’Connor-The

Hauptstraße 64-66

69117 Heidelberg

fon ..: +496221-6582604

email : info@freiraumakustik.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Zertifizierte PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Nordhorn mit sicherer Datenvernichtung Wochenrückblick KW 40-2025: „Shutdown? Welcher Shutdown?“ – Rekorde trotz Regierungsstillstand!