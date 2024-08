Max Strohe präsentiert Kitchen- und Streetwear Kollektion mit KAYA&KATO

Er ist kreativ, sozial engagiert, und kulinarisch auf Höchstniveau, wenn er in TV-Kochduellen gegen die Crème de la Crème der deutschen Gastroszene antritt. Nun hat er auch eine eigene Kollektion.

Der Berliner Spitzenkoch Max Strohe ist über Deutschlands Grenzen hinaus bekannt für seine autarke, sinnliche Küche. Kochen will er, wie er auch selbst gerne isst. Da wundert es nicht, dass nun auch Mode für den Berliner Gastgeber der Spitzenklasse zunehmend in den Fokus rückt. Schließlich sind für eine gute Inszenierung neben Interieur und Musik auch die eigenen Outfits und die seines Teams wichtig.

Kulinarik meets Design

In Kooperation mit dem Workwear Hersteller KAYA&KATO ist eine Street- und Kitchenwear Kollektion entstanden, die auch auf der Straße alle Blicke auf sich zieht. Locker, cool, lässig – kreative Energie à la Strohe meets Puristik und Stil von KAYA&KATO. Die neue Prèt-a-porter Kollektion jenseits des Herds ist ab August exklusiv im KAYA&KATO Shop vorbestellbar. Dass die Kollektion nachhaltig produziert wurde: eine Selbstverständlichkeit. Denn Nachhaltigkeit ist in der DNA von KAYA&KATO fest verankert – und auch für Max Strohe entscheidendes Kriterium für die Entwicklung einer gemeinsamen Kollektion. Caps und T-Shirts sind natürlich aus 100 Prozent Bio-Baumwolle, das KAYAKATO Clean Ocean Prinzip ist ebenfalls Bestandteil der Kollektion.

Die neue Streetwear-Kollektion ist ab sofort im KAYA&KATO Shop vorbestellbar. In einem exklusiven Gespräch mit KAYA&KATO Gründer Stefan Rennicke erzählt Max Strohe über sein Verhältnis zu Fashion, Kochen, Kunst und Kultur. Das Interview wird ab Ende September ebenfalls exklusiv bei KAYA&KATO unter kaya-kato.de präsentiert.

Chef Jacket, Shirts & more: Die Max Strohe Kollektion

Kochjacke STROHE

Die Kochjacke STROHE in Weiß mit Akzenten von Seagreen ist ein neues Highlight in der Fashion Welt der Köch:innen und repräsentiert die Essenz von Max Strohe: puristisch, professionell, mit einem Hauch von Frische – im one size Look. Der hochwertige Stoff sorgt für besonderen Tragekomfort, neue Farbakzente betonen moderne Lässigkeit. Das KAYA&KATO Clean Ocean Konzept – Nutzung von recyceltem Polyester aus Plastikmüll aus Ozean und Meeresregionen – fließt in den neuen Chef-Look ein.

Hose EASTSIDE für die Damen

Die Arbeitshose EASTSIDE für Damen ist das Pendant zum Herrenmodell in klassischem Schwarz und kombiniert Stil und Komfort auf meisterhafte Weise. Sie spiegelt die elegante Seite von Max Strohes Kreationen wider und ist ideal für professionelle Küchen-, Serviceumgebungen oder die Freizeit. Perfekte Passform und strapazierfähige Stoffe sorgen für höchsten Tragekomfort und Qualität.

Hose WESTSIDE für die Herren

Funktion und Form sind nicht nur am Teller wichtig: Die schwarze Arbeitshose WESTSIDE für Herren bietet höchste Funktionalität in Kombination mit puristischem Stil. Inspiriert von Max Strohes urbaner und weltoffener Küche, passt diese Hose perfekt in jede professionelle Umgebung. Robuste Materialien und durchdachte Details gewährleisten maximale Bewegungsfreiheit und Langlebigkeit.

Latzschürze TULUS

Benannt nach Max‘ kulinarischer Oase, dem Tulus Lotrek in Berlin, ist die Latzschürze TULUS mit Rückenbindung in kräftigem Seagreen ein Hingucker in jeder Küche – und die farbliche Ergänzung zur Kochjacke STROHE. Praktisches Design meets Ästhetik: Die frische Farbe verleiht jedem Gourmet ein Gefühl von Freiheit und Kreativität. Das strapazierfähige Material besteht ebenfalls zum Teil aus recyceltem Meeresplastik.

Mies oder Miesmuschel? – das T-Shirt SHELLCHIC

Selbstironie und Wortwitz – dafür ist Max Strohe bekannt. Das T-Shirt SHELLCHIC in Weiß trägt vorne den Schriftzug „mies“, der durch eine Miesmuschel-Illustration hinten ergänzt wird. Dieses Shirt bringt ein Stück Küstenflair in den Küchenalltag und sorgt mit seiner leichten Bio-Baumwolle für angenehmen Tragekomfort.

Spiegelei goes Fashion: T-Shirt EGGCELLENT

Das EGGCELLENT T-Shirt in Teal (Blaugrün) mit dem Schriftzug „spiegel“ vorne und einer Spiegelei-Illustration hinten, symbolisiert augenzwinkernd die Einfachheit und Raffinesse der Küche. Inspiriert von Max Strohes Fähigkeit, einfache Zutaten in kulinarische Kunstwerke zu verwandeln, ist dieses Shirt ein Muss in puncto Chef-Streetwear. Natürlich auch aus 100 Prozent Bio-Baumwolle.

Ich koche: T-Shirt UMAMI

Das UMAMI T-Shirt in der Farbe Swamp (helles Mint) ist stolzer Botschafter der Leidenschaft des Kochens: Orangefarbener Retro-Kochmützen-Print vorne und Schriftzug „ich koche“ hinten vereint die Essenz von Geschmack und Kreativität. Ein Tribut an die tiefen und komplexen Aromen, die Max Strohe in seinen Gerichten einfängt – ist dieses Shirt unaufgeregtes Statement mit Stil.

Urbane Coolness: Sweatshirt XBERG

Berlin Kreuzberg, Tulus Lotrek. Das XBERG Sweatshirt in klassischem Schwarz oder Rosè ist ein Symbol für lässige Urbanität und Funktionalität. Benannt nach dem pulsierenden Berliner Stadtteil Kreuzberg, wo Max Strohe in seinem Sternerestaurant Tulus Lotrek kulinarische Meisterwerke zaubert, bietet dieser Sweater Komfort und Stil in einem. Perfekte Streetwear für drinnen und draußen.

Cap MAX – in Black & Swamp

Lässig & cool: Die Cap MAX ist gleich in zwei Farben erhältlich – Black & Swamp – und mit vintage Kochmützen-Stick ein Must-Have für jeden Gourmet und Strohe-Fan. Coole Caps gibt es viele, aber diese setzt noch einen drauf – denn Farbton und Stick sind perfekt aufeinander abgestimmt. Die Cap vereint Lässigkeit mit Professionalität – die perfekte Begleitung für Arbeit und Freizeit.

Bei der Kollektion handelt es sich um eine Limited Edition. Save yours now. Schnell sein lohnt sich.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

KAYA&KATO

Frau Elisa Pigozzo

Wolfsstr. 16

50667 Köln

Deutschland

fon ..: +49 (0)221 998891-17

web ..: https://www.kaya-kato.de/

email : elisa.pigozzo@kaya-kato.de

Seit 2015 stellt KAYA&KATO Arbeitskleidung aus innovativen Stoffen her und verbindet dabei schickes Design mit hochwertiger Qualität und konsequenter Nachhaltigkeit. KAYA&KATO bietet einen transparenten Einblick in die komplexe Lieferkette der Textilwirtschaft, die Konfektion erfolgt ausschließlich in Europa. Das Unternehmen bietet KAYA&KATO Kochjacken, Kochhemden, Schürzen, T-Shirts, Service- und Pflege-Bekleidung sowie ergänzende Textilprodukte für die Gastronomie, Hotellerie, Lebensmittelbranche, den Einzelhandel und die Pflege an. Gemeinsam mit Großunternehmen aus den Bereichen Hotellerie, Gastronomie und Handel entwickelt KAYA&KATO ganzheitliche Gesamtkonzepte für Workwear mit Fokus auf Nachhaltigkeit. Neben Ökologie und Fairness steht auch die langlebige Qualität und der besondere Style im Fokus, damit Arbeitskleidung stolz getragen werden kann.

