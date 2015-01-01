  • Farb-Highlight indoor und outdoor: Der Beistelltisch STAN von Siqual Design. Made in Europe.

    Mit STAN präsentiert Siqual Design einen minimalistischen Beistelltisch aus Aluminium, der mit klarer Form, wetterfester Qualität und einer außergewöhnlichen Farbvielfalt Akzente setzt.

    BildStuttgart, April 2026 – Mit dem Beistelltisch STAN präsentiert Siqual Design ein Möbelstück, das minimalistisches Design mit überraschender Farbvielfalt verbindet. Klare Linien und eine schlanke Silhouette definieren die reduzierte Form – doch erst die Farbe macht STAN zu einem individuellen Statement.

    Erhältlich in einer kuratierten Auswahl von intensiven und zurückhaltenden Tönen – von klassischem Schwarz und Weiß über sanfte Nuancen wie Cremeweiß bis hin zu ausdrucksstarken Farben wie Pinkmagenta, Zinkgelb oder Blutorange – eröffnet der Beistelltisch STAN vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. Die Farbpalette erlaubt es, den Tisch entweder harmonisch in bestehende Interieurs einzufügen oder bewusst als farblichen Akzent einzusetzen.

    In Stuttgart designt. In Manufakturqualität in Europa produziert.

    Gefertigt aus pulverbeschichtetem Aluminium, ist STAN nicht nur leicht und robust, sondern auch wetterfest und damit sowohl für den Innen- als auch den Außenbereich geeignet. Die Produktion erfolgt in enger Zusammenarbeit mit einer Metall-Manufaktur in Rumänien, wo STAN und die gesamte Siqual Kollektion mit hoher Präzision und handwerklichem Anspruch hergestellt werden.

    Seine kompakte Form und das geringe Gewicht ermöglichen einen flexiblen Einsatz – vom Wohnzimmer über das Homeoffice bis hin zu Balkon oder Terrasse. Weitere Modelle der Kollektion:
    https://siqual-design.com/collections/outdoor-beistelltisch-metall

    Über Siqual Design
    Siqual Design entwickelt minimalistische Möbel und Wohnaccessoires aus Metall, die durch klare Gestaltung, hohe Funktionalität und langlebige Qualität überzeugen.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Doser + Zimprich GbR
    Herr Wolf Doser
    Mörikestr. 67
    70199 Stuttgart
    Deutschland

    fon ..: 01799295732
    web ..: https://www.siqual-design.com
    email : info@doser-zimprich.de

    Siqual Design ist ein junges Designlabel für minimalistische Möbel und Wohnaccessoires aus Metall. Die Marke entwickelt Beistelltische, Tabletts, Wandregale sowie weitere Wohnobjekte aus pulverbeschichtetem Aluminium, die sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet sind. Klare Linien, reduzierte Formen und langlebige Materialien prägen die Kollektion.

    Hinter Siqual Design stehen die Stuttgarter Designer Yvonne Zimprich und Wolf Doser, die seit vielen Jahren Möbel, Architektur- und Raumkonzepte entwickeln. Gemeinsam mit ihrem Partner Georg Simzian, dessen Metall-Manufaktur in Europa die Produkte fertigt, verbinden sie Gestaltung, Handwerk und industrielle Präzision.

    Die enge Zusammenarbeit zwischen Design und Produktion ermöglicht eine hochwertige Verarbeitung und eine konsequent reduzierte Formensprache. So entstehen zeitlose Designobjekte, die Funktionalität und Ästhetik verbinden und sich harmonisch in unterschiedliche Wohn- und Einrichtungskonzepte integrieren.

    Siqual Design steht für Möbel und Wohnaccessoires, die den Alltag bereichern – schlicht, klar und langlebig.

    Pressekontakt:

    Doser + Zimprich GbR
    Herr Wolf Doser
    Mörikestr. 67
    70199 Stuttgart

    fon ..: 01799295733
    email : info@doser-zimprich.de


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