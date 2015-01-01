  • EDV und IT Entsorgung in Bremerhaven: ProCoReX Europe GmbH – zertifizierte Datenträgervernichtung

    ProCoReX Europe GmbH bietet EDV und IT Entsorgung mit zertifizierter Datenträgervernichtung in Bremerhaven – inklusive digital unterstützter IT-Inventur und nachhaltigem Recycling.

    Vor der sicheren Vernichtung steht eine verlässliche Inventur: ProCoReX Europe GmbH unterstützt Unternehmen jeder Größe bei einer digitalen Bestandsaufnahme aller IT-Systeme in Bremerhaven. So ist von Anfang an sichergestellt, dass die EDV und IT Entsorgung mit zertifizierter Datenträgervernichtung nach DIN 66399 lückenlos, nachvollziehbar und ohne Risiko erfolgt.
    Nach der Inventarisierung werden Geräte und Medien abgeholt, sortiert und über sichere Transportketten kontrolliert der zertifizierten Datenträgervernichtung in Bremerhaven zugeführt. Der gesamte Ablauf – von der Planung bis zum rechtsverbindlichen Nachweis – wird digital dokumentiert und für spätere Audits oder Prüfungen bereitgestellt.
    Im Anschluss an die EDV und IT Entsorgung in Bremerhaven übernimmt ProCoReX auch konsequent das Wertstoffrecycling: Metalle, Kunststoffe, Akkus und empfindliche Bauteile gelangen umweltschonend in zertifizierte Recyclingströme. Persönliche Beratung, transparente Kosten und individuell abgestimmte Lösungen sichern Effizienz, Rechtssicherheit und Nachhaltigkeit gleichermaßen ab.
    Mit digitaler IT-Inventur, zertifizierter Datenträgervernichtung und ökologisch optimierter Wertstoffstrategie macht ProCoReX Europe GmbH die EDV und IT Entsorgung in Bremerhaven zum integralen Bestandteil jeder modernen Unternehmensstrategie.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    ProCoReX Europe GmbH
    Herr Aleksander Jan Jakubowski
    Rudolf-Diesel-Straße 2
    59425 Unna
    Deutschland

    fon ..: 023139757743
    web ..: https://www.edv-entsorgung.com/elektroschrott-bremerhaven/
    email : info@procorex.de

    Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

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    Pressekontakt:

    ProCoReX Europe GmbH
    Herr Aleksander Jan Jakubowski
    Rudolf-Diesel-Straße 2
    59425 Unna

    fon ..: 023139757743
    web ..: https://www.edv-entsorgung.com/elektroschrott-bremerhaven/
    email : info@procorex.de


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