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EDV und IT Entsorgung in Bremerhaven: ProCoReX Europe GmbH – zertifizierte Datenträgervernichtung
ProCoReX Europe GmbH bietet EDV und IT Entsorgung mit zertifizierter Datenträgervernichtung in Bremerhaven – inklusive digital unterstützter IT-Inventur und nachhaltigem Recycling.
Vor der sicheren Vernichtung steht eine verlässliche Inventur: ProCoReX Europe GmbH unterstützt Unternehmen jeder Größe bei einer digitalen Bestandsaufnahme aller IT-Systeme in Bremerhaven. So ist von Anfang an sichergestellt, dass die EDV und IT Entsorgung mit zertifizierter Datenträgervernichtung nach DIN 66399 lückenlos, nachvollziehbar und ohne Risiko erfolgt.
Nach der Inventarisierung werden Geräte und Medien abgeholt, sortiert und über sichere Transportketten kontrolliert der zertifizierten Datenträgervernichtung in Bremerhaven zugeführt. Der gesamte Ablauf – von der Planung bis zum rechtsverbindlichen Nachweis – wird digital dokumentiert und für spätere Audits oder Prüfungen bereitgestellt.
Im Anschluss an die EDV und IT Entsorgung in Bremerhaven übernimmt ProCoReX auch konsequent das Wertstoffrecycling: Metalle, Kunststoffe, Akkus und empfindliche Bauteile gelangen umweltschonend in zertifizierte Recyclingströme. Persönliche Beratung, transparente Kosten und individuell abgestimmte Lösungen sichern Effizienz, Rechtssicherheit und Nachhaltigkeit gleichermaßen ab.
Mit digitaler IT-Inventur, zertifizierter Datenträgervernichtung und ökologisch optimierter Wertstoffstrategie macht ProCoReX Europe GmbH die EDV und IT Entsorgung in Bremerhaven zum integralen Bestandteil jeder modernen Unternehmensstrategie.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
ProCoReX Europe GmbH
Herr Aleksander Jan Jakubowski
Rudolf-Diesel-Straße 2
59425 Unna
Deutschland
fon ..: 023139757743
web ..: https://www.edv-entsorgung.com/elektroschrott-bremerhaven/
email : info@procorex.de
Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.
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Herr Aleksander Jan Jakubowski
Rudolf-Diesel-Straße 2
59425 Unna
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email : info@procorex.deDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
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