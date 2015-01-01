  • EDV und IT Entsorgung in Konstanz: ProCoReX Europe GmbH liefert zertifizierte Datenträgervernichtung für NGOs

    NGOs, Wohlfahrt und soziale Projekte profitieren von ProCoReX Europe GmbH: EDV und IT Entsorgung in Konstanz wird mit zertifizierter Datenträgervernichtung rechtssicher und umweltbewusst abgewickelt.

    Auch gemeinnützige Organisationen, Wohlfahrtsverbände und soziale Einrichtungen in Konstanz müssen ihre IT-Systeme regelmäßig aktualisieren. Dabei sind sie verpflichtet, eine rechtskonforme IT-Entsorgung nachzuweisen und höchste Datenschutzauflagen zu beachten, insbesondere im Umgang mit Mitglieder- und Förderdaten. ProCoReX Europe GmbH stellt sicher, dass jede EDV und IT Entsorgung in Konstanz für diese Zielgruppen einfach, transparent und gesetzeskonform durchgeführt wird, wodurch sie sich auf ihre Kernaufgaben konzentrieren können. Im Beratungsprozess wird gemeinsam mit den Verantwortlichen der Organisation entschieden, wie Altgeräte, Rechner und tragbare Endgeräte effizient gesammelt und direkt abtransportiert werden. Besonders wichtig ist die sichere Handhabung sensibler Datenträger. Die zertifizierte Datenträgervernichtung in Konstanz geschieht nach aktuellen DIN 66399-Vorgaben, wobei jeder Datenträger ein offizielles Nachweisdokument erhält. So sind lückenlose Nachweise gegenüber Fördermittelgebern, Stiftungen oder bei externen Kontrollen jederzeit verfügbar, was Vertrauen schafft und Compliance sicherstellt.
    Die Wertstoffe werden nicht nur nach ökologischen, sondern auch nach sozialen Kriterien dem Kreislauf zugeführt. ProCoReX Europe GmbH legt Wert darauf, dass Altmaterialien sinnvoll und ressourcenschonend verwertet werden. Schadstoffhaltige Komponenten werden verantwortungsvoll entfernt und fachgerecht entsorgt, um die Umwelt zu schützen. Persönliche Betreuung, eine niedrigschwellige Terminfindung und eine transparente Preisgestaltung runden das umfassende Angebot ab. Mit ProCoReX Europe GmbH erhalten auch NGOs und gemeinnützige Träger in Konstanz die EDV und IT Entsorgung mit zertifizierter Datenträgervernichtung aus einer Hand – ein Service, der nicht nur sozial und umweltbewusst agiert, sondern auch datenschutzstark ist und den Organisationen in Konstanz maximale Sicherheit bietet.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    ProCoReX Europe GmbH
    Herr Aleksander Jan Jakubowski
    Rudolf-Diesel-Straße 2
    59425 Unna
    Deutschland

    fon ..: 023139757743
    web ..: https://www.edv-entsorgung.com/elektroschrott-konstanz/
    email : info@procorex.de

    Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

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    Herr Aleksander Jan Jakubowski
    Rudolf-Diesel-Straße 2
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    web ..: https://www.edv-entsorgung.com/elektroschrott-konstanz/
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