  • EDV und IT Entsorgung in Ingolstadt: ProCoReX Europe GmbH garantiert die zertifizierte Datenträgervernichtung

    Systemhäuser in Ingolstadt verlassen sich für sichere EDV und IT Entsorgung auf ProCoReX Europe GmbH – mit zertifizierter Datenträgervernichtung und vollständigem Nachweis für jede Schutzklasse

    IT-Systemhäuser und Reseller tragen eine immense Verantwortung für die sichere Rückführung nicht mehr benötigter oder ausgemusterter Systeme. Dies schließt den Schutz sensibler Kundendaten mit ein. Die ProCoReX Europe GmbH unterstützt diese wichtigen Partner mit einer branchenspezifischen EDV und IT Entsorgung in Ingolstadt, bei der alle Schritte – von der professionellen Abholung bis zur zertifizierten Datenträgervernichtung nach DIN 66399 – exakt und lückenlos dokumentiert werden.
    Im Rahmen von Wartungsarbeiten, Technologie-Migrationen oder Rollout-Umstellungen organisiert ProCoReX Europe GmbH die Trennung und sichere Verwahrung aller Altgeräte und Datenträger. Dies umfasst nicht nur Server und Computer, sondern auch Laptops, Festplatten und Speichermedien, die beim Kunden im Einsatz waren. Nach Abschluss jeder EDV und IT Entsorgung in Ingolstadt erhalten sowohl die Systemhäuser als auch deren Endkunden gleichermaßen ein rechtsgültiges Zertifikat zur zertifizierten Datenträgervernichtung. Dieses dient als essenzielles Nachweiselement für jede Servicevereinbarung, für Audits und zur Einhaltung sämtlicher Compliance-Anforderungen der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO).
    Die Wertstoffaufarbeitung erfolgt konsequent nach ökologischen Kriterien. Wertstoffe und noch nutzbare Komponenten werden fachgerecht verwertet, um Ressourcen zu schonen. Schadhafte oder nicht rückführbare Teile, wie Akkus oder seltene Erden, werden sachgerecht entfernt und umweltfreundlich entsorgt. So stärkt ProCoReX Europe GmbH das Vertrauen zwischen IT-Partnern, deren Endkunden und den zuständigen Behörden. Dies ist ein erheblicher Gewinn für alle IT-Dienstleister in Ingolstadt und darüber hinaus, die höchste Standards in puncto Datensicherheit und Nachhaltigkeit anstreben. Die umfassende Dokumentation und die sichere zertifizierte Datenträgervernichtung in Ingolstadt sind somit ein Garant für reibungslose Abläufe und maximale Sicherheit.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    ProCoReX Europe GmbH
    Herr Aleksander Jan Jakubowski
    Rudolf-Diesel-Straße 2
    59425 Unna
    Deutschland

    fon ..: 023139757743
    web ..: https://www.edv-entsorgung.com/elektroschrott-ingolstadt/
    email : info@procorex.de

    Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

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    Herr Aleksander Jan Jakubowski
    Rudolf-Diesel-Straße 2
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