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EDV und IT Entsorgung in Kempten: ProCoReX Europe GmbH – zertifizierte Datenträgervernichtung stärkt Unternehm
Für Logistik- und Handelsunternehmen bietet ProCoReX Europe GmbH EDV und IT Entsorgung mit zertifizierter Datenträgervernichtung in Kempten – datenschutzkonform, revisionssicher und nachvollziehbar.
Sensible Kundendaten, detaillierte Bestell- oder Trackingdaten sowie komplexe Warenwirtschaftssysteme machen die Anforderungen an die EDV und IT Entsorgung in Kempten für Handels- und Logistikunternehmen besonders anspruchsvoll. Die ProCoReX Europe GmbH bietet diesen Branchen einen ganzheitlichen Ansatz, um Datenschutz, geprüfte Nachweisbarkeit und Nachhaltigkeit in einem lückenlosen Prozess miteinander zu verbinden. Dies ist entscheidend, um den strengen gesetzlichen Vorgaben und dem Vertrauen der Kunden gerecht zu werden. Die zertifizierte Datenträgervernichtung in Kempten nach DIN 66399 ist dabei das unverzichtbare Herzstück jedes Prozesses. Nach einer gründlichen Analyse der vorhandenen Alt-IT und einer individuellen Beratung durch erfahrene Spezialisten werden sämtliche Geräte, von PCs über Server bis hin zu mobilen Scannern oder Datenträgern, erfasst, sicher transportiert und unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen kontrolliert zerstört. Zu jedem einzelnen Datenträger – ob Festplatte, SSD oder Datenband – wird ein rechtsgültiges Zertifikat bereitgestellt. Dieses Dokument kann für die Erfüllung der Dokumentationspflicht, für externe Audits oder für umfassende DSGVO-Prüfungen genutzt werden, was Unternehmen in Kempten maximale Rechtssicherheit verschafft.
Darüber hinaus werden sämtliche Metall- und Kunststofffraktionen aus der EDV und IT Entsorgung in Kempten ressourcenschonend in den Kreislauf zurückgeführt. Elektronische Schadstoffe wie Batterien und Kondensatoren werden separat ausgewiesen und fachgerecht entsorgt, um Umweltbelastungen zu minimieren. Mit verständlichen Abläufen, medienbruchfreier Kommunikation und schneller Bereitstellung aller relevanten Nachweise bleibt ProCoReX Europe GmbH der zuverlässige Partner für Logistik und Handel in Kempten. So wird gewährleistet, dass die zertifizierte Datenträgervernichtung in Kempten nicht nur ein notwendiger Schritt ist, sondern einen aktiven Beitrag zur Nachhaltigkeit und zum Schutz sensibler Unternehmensinformationen leistet.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
ProCoReX Europe GmbH
Herr Aleksander Jan Jakubowski
Rudolf-Diesel-Straße 2
59425 Unna
Deutschland
fon ..: 023139757743
web ..: https://www.edv-entsorgung.com/elektroschrott-kempten/
email : info@procorex.de
Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.
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