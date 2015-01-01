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EDV und IT Entsorgung in Heidelberg: ProCoReX Europe GmbH setzt auf die zertifizierte Datenträgervernichtung
Agenturen, Medienfirmen und IT-Dienstleister profitieren in Heidelberg von ProCoReX Europe GmbH: sichere EDV und IT Entsorgung mit zertifizierter Datenträgervernichtung und branchengerechten Prozessen
Gerade Unternehmen der Kreativ- und Digitalbranche – wie etwa Werbeagenturen, Designstudios oder Softwareentwickler – setzen auf Flexibilität und Innovation in ihrer IT-Infrastruktur. Gleichzeitig stehen sie unter hohem Datenschutzdruck, da sie oft mit sensiblen Kundendaten, geistigem Eigentum oder vertraulichen Projektdetails arbeiten. ProCoReX Europe GmbH unterstützt Agenturen und Medienhäuser mit einer spezialisierten EDV und IT Entsorgung in Heidelberg, die nicht nur flexibel organisiert und verständlich dokumentiert ist, sondern auch exakt auf höchste Sicherheitsbedürfnisse dieser dynamischen Branchen zugeschnitten ist.
Alle zu entsorgenden Geräte, Rechner und Speichermedien werden in eigenen Systemen vorerfasst, eindeutig gekennzeichnet und termingerecht abgeholt. Diese penible Vorbereitung stellt sicher, dass keine Medien verloren gehen und der Entsorgungsprozess lückenlos nachvollziehbar bleibt. Nach der strengen DIN Norm 66399 erfolgt die zertifizierte Datenträgervernichtung in Heidelberg kontrolliert und unwiederbringlich. Das offizielle Vernichtungszertifikat bietet Agenturen und Dienstleistern eine absolut praxisgerechte und rechtssichere Grundlage für Kunden-, Pitch- und Compliance-Nachweise. Dies sichert Ihr Image und schützt vor Datenlecks, die in der Kreativbranche verheerende Folgen haben könnten.
Recycling und ein fortschrittliches Umweltmanagement sind integrale Bestandteile aller Leistungen von ProCoReX Europe GmbH. Altmaterialien werden sortenrein verwertet, um eine maximale Ressourcenrückgewinnung zu gewährleisten. Problematische oder sensible Komponenten wie Akkus und SSDs werden normgerecht und umweltfreundlich entfernt. Dank unkomplizierter Terminvereinbarung, branchenspezifischer Beratung und direkt zugänglicher Nachweise wird die EDV und IT Entsorgung in Heidelberg für die digitale Kreativwirtschaft komfortabel, sicher und zukunftsfähig – mit ProCoReX Europe GmbH als starkem und verlässlichem Partner. Vertrauen Sie auf einen Service, der Datensicherheit und Nachhaltigkeit optimal verbindet.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
ProCoReX Europe GmbH
Herr Aleksander Jan Jakubowski
Rudolf-Diesel-Straße 2
59425 Unna
Deutschland
fon ..: 023139757743
web ..: https://www.edv-entsorgung.com/elektroschrott-heidelberg/
email : info@procorex.de
Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.
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Herr Aleksander Jan Jakubowski
Rudolf-Diesel-Straße 2
59425 Unna
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email : info@procorex.deDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
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