-
EDV und IT Entsorgung in Bremen: ProCoReX Europe GmbH setzt auf zertifizierte Datenträgervernichtung
ProCoReX Europe GmbH sichert die EDV und IT Entsorgung in Bremen ab – mit zertifizierter Datenträgervernichtung, rechtsgültigen Nachweisen und einer nachhaltigen Rohstoffstrategie für alle Betriebe.
Gerade in industriellen und gewerblichen Betrieben ist die sichere EDV und IT Entsorgung in Bremen ein zentrales Thema – Anforderungen steigen, Risiken durch Datenmissbrauch wachsen und die Compliance wird schärfer geprüft. ProCoReX Europe GmbH hat hierfür Prozessketten entwickelt, die von der Standortberatung über die sichere Abholung bis hin zur zertifizierten Datenträgervernichtung in Bremen nach DIN 66399 jeden Schritt rechtssicher und nachvollziehbar machen.
Die Unternehmen profitieren von speziell geschultem Fachpersonal, das alle Altgeräte und Datenträger gezielt trennt, sammelt und individuellen Vernichtungsläufen zuordnet. Die zertifizierte Datenträgervernichtung in Bremen wird so dokumentiert, dass sowohl für Audits als auch für Kontrollinstanzen der lückenlose Schutz sensibler Informationen gewährleistet ist. Nach jedem Einsatz gibt es automatisch ein Zertifikat, das digitale und physische Nachweispflichten gleichermaßen abdeckt.
Im Anschluss an die EDV und IT Entsorgung in Bremen leitet ProCoReX Europe GmbH Wertstoffe zurück in den Recyclingkreislauf und sorgt für umweltkonforme Entsorgung schadhafter Bestandteile. Persönliche Betreuung, transparente Kommunikationswege und eine klare Kostenübersicht machen die Zusammenarbeit mit ProCoReX für Industrie und Mittelstand in Bremen besonders wertvoll.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
ProCoReX Europe GmbH
Herr Aleksander Jan Jakubowski
Rudolf-Diesel-Straße 2
59425 Unna
Deutschland
fon ..: 023139757743
web ..: https://www.edv-entsorgung.com/elektroschrott-bremen/
email : info@procorex.de
Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.
Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.
Pressekontakt:
ProCoReX Europe GmbH
Herr Aleksander Jan Jakubowski
Rudolf-Diesel-Straße 2
59425 Unna
fon ..: 023139757743
web ..: https://www.edv-entsorgung.com/elektroschrott-bremen/
email : info@procorex.deDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
Studie: Kupferpreis muss sich verdoppeln, um Minenproduktion anzukur-beln! Gold bleibt ebenfalls gefragt!
EDV und IT Entsorgung in Bremen: ProCoReX Europe GmbH setzt auf zertifizierte Datenträgervernichtung
auf Wo Was suchen
Wo Was – neu veröffentlicht
- EDV und IT Entsorgung in Bremen: ProCoReX Europe GmbH setzt auf zertifizierte Datenträgervernichtung
- Studie: Kupferpreis muss sich verdoppeln, um Minenproduktion anzukur-beln! Gold bleibt ebenfalls gefragt!
- Regulatorische Sicherheit in der Lieferkette: Insider-Risiken rechtzeitig erkennen
- Giant Mining Corp. beauftragt Big Sky Exploration mit Durchführung mehrerer Bohrphasen mit bis zu 10.000 Fuß im Jahr 2026 auf Majuba Hill (Nevada)
- 55 North Mining meldet Abschluss der Flow-Through-Finanzierung
- Advanced Gold erwirbt 100 % der Anteile an den CRD-Claims Silver Belle in Nevada
- Was Du tun solltest, wenn Dein Hund trotz Training nicht hört
- Endeavour Silver gibt Finanzergebnisse für das vierte Quartal 2025 bekannt; Telefonkonferenz zu den Ergebnissen heute um 10 Uhr PST (13 Uhr EST, 19 Uhr MEZ)
- Sterling Metals erweitert seine Entdeckung MEPS und bestätigt eine Ausdehnung der Mineralisierung auf 400 m Streichlänge in Ost-West-Richtung
- Kingman beginnt mit Phase-III-Bohrungen, um Step-out der Southwick-Ader bei Mohave zu untersuchen
Content veröffentlichen auf WO WAS
Dieser Content wurde veröffentlicht von Connektar
Wo Was – Archiv
Wo Was – Informationen und News
Comments are currently closed.