EDV und IT Entsorgung in Bremen: ProCoReX Europe GmbH setzt auf zertifizierte Datenträgervernichtung

ProCoReX Europe GmbH sichert die EDV und IT Entsorgung in Bremen ab – mit zertifizierter Datenträgervernichtung, rechtsgültigen Nachweisen und einer nachhaltigen Rohstoffstrategie für alle Betriebe.

Gerade in industriellen und gewerblichen Betrieben ist die sichere EDV und IT Entsorgung in Bremen ein zentrales Thema – Anforderungen steigen, Risiken durch Datenmissbrauch wachsen und die Compliance wird schärfer geprüft. ProCoReX Europe GmbH hat hierfür Prozessketten entwickelt, die von der Standortberatung über die sichere Abholung bis hin zur zertifizierten Datenträgervernichtung in Bremen nach DIN 66399 jeden Schritt rechtssicher und nachvollziehbar machen.

Die Unternehmen profitieren von speziell geschultem Fachpersonal, das alle Altgeräte und Datenträger gezielt trennt, sammelt und individuellen Vernichtungsläufen zuordnet. Die zertifizierte Datenträgervernichtung in Bremen wird so dokumentiert, dass sowohl für Audits als auch für Kontrollinstanzen der lückenlose Schutz sensibler Informationen gewährleistet ist. Nach jedem Einsatz gibt es automatisch ein Zertifikat, das digitale und physische Nachweispflichten gleichermaßen abdeckt.

Im Anschluss an die EDV und IT Entsorgung in Bremen leitet ProCoReX Europe GmbH Wertstoffe zurück in den Recyclingkreislauf und sorgt für umweltkonforme Entsorgung schadhafter Bestandteile. Persönliche Betreuung, transparente Kommunikationswege und eine klare Kostenübersicht machen die Zusammenarbeit mit ProCoReX für Industrie und Mittelstand in Bremen besonders wertvoll.

