EDV und IT Entsorgung in Mainz: ProCoReX Europe GmbH schützt Innovationsdaten durch zertifizierte Vernichtung

ProCoReX Europe GmbH ermöglicht in Mainz die sichere EDV und IT Entsorgung mit zertifizierter Datenträgervernichtung – optimal für forschende Unternehmen und Entwicklungsabteilungen.

Innovationskraft und geistiges Eigentum sind für Unternehmen, insbesondere in forschungsintensiven Branchen, entscheidende Werte, die es mit größter Sorgfalt zu schützen gilt. Die ProCoReX Europe GmbH sichert in Mainz den Schutz sensibler Entwicklungen und Forschungsdaten durch eine spezialisierte EDV und IT Entsorgung, die die zertifizierte Datenträgervernichtung nach DIN 66399 zum unverrückbaren Standard macht. Dies umfasst alle Daten, die während des gesamten Innovationsprozesses entstehen und auf IT-Geräten gespeichert sind. Bereits in der Planungsphase werden Entwicklungs-Leitungen und Datenschutzbeauftragte der Unternehmen eng eingebunden, um potenzielle Risiken frühzeitig zu erkennen und jeden einzelnen Datenträger gezielt zu erfassen. Nach der termingerechten Abholung folgen mehrstufige und streng kontrollierte Prozesse: Alle Datenträger werden für die zertifizierte Datenträgervernichtung in Mainz sorgfältig sortiert, umfassend dokumentiert und anschließend unwiederbringlich physikalisch zerstört. Das offizielle Vernichtungszertifikat, das nach Abschluss ausgestellt wird, belegt lückenlos, dass keine wirtschafts- oder forschungskritischen Informationen kompromittiert oder wiederhergestellt werden können. Dies ist ein entscheidender Vorteil für Unternehmen, die in Forschung und Entwicklung investieren.

Zusätzlich führt ProCoReX Europe GmbH für sämtliche Komponenten aus der EDV und IT Entsorgung in Mainz ein konsequent nachhaltiges Recycling durch. Dies stellt sicher, dass neben höchsten Sicherheitsstandards auch Umwelt- und Corporate Social Responsibility (CSR)-Anforderungen vollumfänglich erfüllt bleiben. Die individuelle Beratung, detaillierte und revisionssichere Nachweise sowie höchste Diskretion machen ProCoReX Europe GmbH zum gefragten und vertrauenswürdigen Partner für forschende Betriebe und innovative Unternehmen in Mainz. So wird aus der Notwendigkeit der IT-Entsorgung ein strategischer Vorteil für den Schutz von Betriebsgeheimnissen und nachhaltiger Unternehmensführung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.edv-entsorgung.com/elektroschrott-mainz/

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

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