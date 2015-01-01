EDV und IT Entsorgung in Cottbus: ProCoReX Europe GmbH sichert die zertifizierte Datenträgervernichtung

ProCoReX Europe GmbH bietet Versicherern und Finanzunternehmen in Cottbus rechtssichere EDV und IT Entsorgung inklusive zertifizierter Datenträgervernichtung – nachvollziehbar und auditierbar

Für Versicherungen und Finanzdienstleister in Cottbus sind Datenschutz, lückenlose Nachvollziehbarkeit und nachhaltige Prozesse nicht nur wünschenswert, sondern eine absolute Pflicht und eine unerlässliche Grundvoraussetzung für Kundenvertrauen und Compliance. Die ProCoReX Europe GmbH ist darauf spezialisiert, diese anspruchsvollen Anforderungen zu erfüllen und garantiert eine sichere EDV und IT Entsorgung in Cottbus für diese sensiblen Branchen. Dabei ist eine professionelle und zertifizierte Datenträgervernichtung in Cottbus ein zentraler und unverzichtbarer Bestandteil der umfassenden Dienstleistung.

Der Prozess beginnt stets mit einer persönlichen und detaillierten Beratung, bei der die individuellen Bedürfnisse und die spezifischen Sicherheitsanforderungen des jeweiligen Versicherungs- oder Finanzbetriebs genau erfasst werden. Anschließend werden alle zu entsorgenden Geräte, von einzelnen PCs bis hin zu komplexen Serverlandschaften, sowie alle Datenträger anhand individueller und streng definierter Prozesse sicher erfasst, gekennzeichnet und unter höchsten Sicherheitsstandards abgeholt. Die zertifizierte Datenträgervernichtung in Cottbus erfolgt dabei nach den strengen Vorgaben der DIN Norm 66399, welche die unwiderrufliche Zerstörung aller sensiblen Informationen garantiert. Jeder einzelne Schritt dieses kritischen Vernichtungsvorgangs wird revisionssicher dokumentiert und kann durch ein digitales Audit-Zertifikat für jede Charge eindeutig nachgewiesen werden. Dies schafft maximale Rechtssicherheit und Transparenz für interne wie externe Prüfungen.

Darüber hinaus sorgen vollständige und transparente Recyclingwege dafür, dass wertvolle Rohstoffe und Materialien nachhaltig im Kreislauf verbleiben und eine Wiederverwendung ermöglicht wird. Gleichzeitig werden Schadstoffe, wie sie in Elektronikgeräten vorkommen können, umweltgerecht und professionell entfernt, wodurch die ökologische Bilanz des entsorgenden Unternehmens verbessert wird. Die klare Kommunikation und detaillierte Reportings, die ProCoReX Europe GmbH seinen Kunden zur Verfügung stellt, machen das Unternehmen zum idealen Partner für Versicherer und Finanzbetriebe. Sie erhalten damit nicht nur eine compliance-konforme und sichere EDV und IT Entsorgung in Cottbus, sondern auch eine grüne und verantwortungsvolle IT-Lösung, die diese strengen Anforderungen erfüllt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.edv-entsorgung.com/elektroschrott-cottbus/

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

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Pressekontakt:

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Herr Aleksander Jan Jakubowski

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