EDV und IT Entsorgung in Heilbronn: ProCoReX Europe GmbH bietet die zertifizierte Datenträgervernichtung

Von Eventagenturen bis Festivalveranstaltern: ProCoReX Europe GmbH übernimmt in Heilbronn EDV und IT Entsorgung inklusive zertifizierter Datenträgervernichtung und revisionssicherer Nachweise.

Die Veranstaltungswirtschaft setzt zunehmend auf digitale Lösungen – von Ticketing-Systemen über komplexe Abrechnungssysteme bis hin zu spezialisierter Sicherheits-IT und mobilen Netzwerkkomponenten. ProCoReX Europe GmbH unterstützt die Eventbranche bei der EDV und IT Entsorgung in Heilbronn mit speziell entwickelten Prozessen für mobile und temporäre Infrastrukturen, die den besonderen Anforderungen von Veranstaltungen gerecht werden. Dies gewährleistet einen reibungslosen Übergang von alten zu neuen Systemen und minimiert Risiken.

Jedes Gerät, jeder Speicher, jede Festplatte wird individuell erfasst, protokolliert und termintreu abgeholt. Diese akribische Vorgehensweise ist entscheidend, um die lückenlose Nachverfolgbarkeit zu garantieren. Die zertifizierte Datenträgervernichtung in Heilbronn erfolgt streng nach den Vorgaben der DIN Norm 66399, einem anerkannten Standard für die Vernichtung sensibler Daten. Das dazugehörige, revisionssichere Zertifikat gibt Ihnen maximale Sicherheit für interne Audits, Sponsoren- und Partnerberichte oder für Compliance-Nachweise gegenüber externen Stakeholdern. Es bestätigt, dass alle Daten unwiederbringlich und gesetzeskonform vernichtet wurden. Darüber hinaus koordiniert ProCoReX Europe GmbH die sortenreine Trennung wertvoller Komponenten aus der EDV und IT Entsorgung in Heilbronn. Metalle, Bauteile und Leiterplatten werden fachgerecht recycelt und so dem Wertstoffkreislauf wieder zugeführt. Batterien und andere Schadstoffe werden normgerecht separiert und umweltfreundlich entsorgt, wodurch wir einen Beitrag zum Umweltschutz leisten. Persönliche Betreuung, eine vorausschauende Terminplanung und ein sicherer, revisionsfähiger Ablauf – von der ersten Beratung bis zur finalen Dokumentation – machen den Service von ProCoReX Europe GmbH zu einem echten Gewinn für Veranstalter, Agenturen und die gesamte Eventbranche in Heilbronn. Die zertifizierte Datenträgervernichtung in Heilbronn ist somit kein bloßer Service, sondern eine strategische Säule für Vertrauen und Nachhaltigkeit.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.edv-entsorgung.com/elektroschrott-heilbronn/

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

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