EDV und IT Entsorgung in Wiesbaden: ProCoReX Europe GmbH – Zertifizierte Datenträgervernichtung

Filialnetzwerke und Franchiseunternehmen finden in ProCoReX Europe GmbH ihren Rechts- und Nachhaltigkeitspartner: EDV und IT Entsorgung in Wiesbaden mit zertifizierter Datenträgervernichtung.

Für Filialunternehmen und Franchisegeber ist der Schutz von Daten und Geräten an unterschiedlichen Standorten eine permanente Herausforderung. ProCoReX Europe GmbH übernimmt in Wiesbaden für solche Unternehmen die EDV und IT Entsorgung als zentral geplantes Großprojekt – inklusive zertifizierter Datenträgervernichtung für jede Niederlassung.

Die Prozesskette erstreckt sich von der Beratung mit der Zentrale über die standortspezifische Terminplanung bis hin zur Erfassung sämtlicher Geräte und Speicher: Ob Einzelhandel, Gastronomie oder Dienstleistungsnetzwerk, jedes Endgerät wird vor Ort digital erfasst, der Transport gesichert dokumentiert.

Die zertifizierte Datenträgervernichtung in Wiesbaden erfolgt nach höchstem Standard: Jeder Datenträger wird lokationsbezogen der Vernichtung zugeführt, erhält ein individuelles Nachweisdokument und wird mit dem zentralen Auditbericht verknüpft. Damit lässt sich bei Revisionen, Compliance-Prüfungen oder Franchise-Audits immer nachverfolgen, welcher Standort wann welche Daten wie entsorgt hat.

Im Bereich Recycling arbeitet ProCoReX Europe GmbH mit Partnern zusammen, die Wertstoffe sortenrein aufbereiten; Schad- und Problemstoffe werden einer sicheren, gesetzeskonformen Verwertung zugeführt.

Mit dieser Komplettlösung wird die EDV und IT Entsorgung in Wiesbaden für Franchisegeber, Filialbetriebe und deren Netzwerk nachhaltig, rechtssicher und effizient – von der Planung bis zum Nachweis alles aus einer Hand.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.edv-entsorgung.com/elektroschrott-wiesbaden/

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

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