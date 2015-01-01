  • EDV und IT Entsorgung in Wiesbaden: ProCoReX Europe GmbH – Zertifizierte Datenträgervernichtung

    Filialnetzwerke und Franchiseunternehmen finden in ProCoReX Europe GmbH ihren Rechts- und Nachhaltigkeitspartner: EDV und IT Entsorgung in Wiesbaden mit zertifizierter Datenträgervernichtung.

    Für Filialunternehmen und Franchisegeber ist der Schutz von Daten und Geräten an unterschiedlichen Standorten eine permanente Herausforderung. ProCoReX Europe GmbH übernimmt in Wiesbaden für solche Unternehmen die EDV und IT Entsorgung als zentral geplantes Großprojekt – inklusive zertifizierter Datenträgervernichtung für jede Niederlassung.
    Die Prozesskette erstreckt sich von der Beratung mit der Zentrale über die standortspezifische Terminplanung bis hin zur Erfassung sämtlicher Geräte und Speicher: Ob Einzelhandel, Gastronomie oder Dienstleistungsnetzwerk, jedes Endgerät wird vor Ort digital erfasst, der Transport gesichert dokumentiert.
    Die zertifizierte Datenträgervernichtung in Wiesbaden erfolgt nach höchstem Standard: Jeder Datenträger wird lokationsbezogen der Vernichtung zugeführt, erhält ein individuelles Nachweisdokument und wird mit dem zentralen Auditbericht verknüpft. Damit lässt sich bei Revisionen, Compliance-Prüfungen oder Franchise-Audits immer nachverfolgen, welcher Standort wann welche Daten wie entsorgt hat.
    Im Bereich Recycling arbeitet ProCoReX Europe GmbH mit Partnern zusammen, die Wertstoffe sortenrein aufbereiten; Schad- und Problemstoffe werden einer sicheren, gesetzeskonformen Verwertung zugeführt.
    Mit dieser Komplettlösung wird die EDV und IT Entsorgung in Wiesbaden für Franchisegeber, Filialbetriebe und deren Netzwerk nachhaltig, rechtssicher und effizient – von der Planung bis zum Nachweis alles aus einer Hand.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    ProCoReX Europe GmbH
    Herr Aleksander Jan Jakubowski
    Rudolf-Diesel-Straße 2
    59425 Unna
    Deutschland

    fon ..: 023139757743
    web ..: https://www.edv-entsorgung.com/elektroschrott-wiesbaden/
    email : info@procorex.de

    Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

    Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

    Pressekontakt:

    ProCoReX Europe GmbH
    Herr Aleksander Jan Jakubowski
    Rudolf-Diesel-Straße 2
    59425 Unna

    fon ..: 023139757743
    web ..: https://www.edv-entsorgung.com/elektroschrott-wiesbaden/
    email : info@procorex.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. EDV und IT Entsorgung in Bremerhaven: ProCoReX Europe GmbH – zertifizierte Datenträgervernichtung
      ProCoReX Europe GmbH bietet EDV und IT Entsorgung mit zertifizierter Datenträgervernichtung in Bremerhaven - inklusive digital unterstützter IT-Inventur und nachhaltigem Recycling....

    2. Computer und PC Entsorgung in Dortmund: ProCoReX Europe GmbH bietet die zertifizierte Datenträgervernichtung
      Für Behörden und Organisationen ist ProCoReX Europe GmbH die Adresse in Dortmund: Computer und PC Entsorgung mit zertifizierter Datenträgervernichtung, compliance-sicher und ressourcenschonend....

    3. EDV und IT Entsorgung in Mannheim: ProCoReX Europe GmbH – Zertifizierte Datenträgervernichtung
      ProCoReX Europe GmbH macht EDV und IT Entsorgung in Mannheim für Einzelunternehmen und Agenturen einfach: zertifizierte Datenträgervernichtung, unkomplizierte Abwicklung....

    4. EDV und IT Entsorgung in München: Zertifizierte Datenträgervernichtung für Unternehmen – ProCoReX Europe GmbH
      ProCoReX Europe GmbH bietet EDV und IT Entsorgung in München mit zertifizierter Datenträgervernichtung. Nachhaltig, sicher und nach DIN 66399 dokumentiert - für maximale Compliance und Umweltschutz....

    5. Computer- und PC Entsorgung in Lübeck: ProCoReX Europe GmbH bietet die zertifizierte Datenträgervernichtung an
      Mit ProCoReX Europe GmbH wird die Computer- und PC Entsorgung in Lübeck zum Komplettpaket - inklusive zertifizierter Datenträgervernichtung, nachhaltigem Recycling und umfassender Nachweissicherheit....

    6. EDV und IT Entsorgung in Dortmund: ProCoReX Europe GmbH perfektioniert zertifizierte Datenträgervernichtung
      Mit ProCoReX Europe GmbH erhalten Unternehmen EDV und IT Entsorgung in Dortmund inklusive zertifizierter Datenträgervernichtung und individueller, flexibler Servicepakete....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.