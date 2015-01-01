EDV und IT Entsorgung in Würzburg: ProCoReX Europe GmbH setzt Maßstäbe für Behörden – Datenträgervernichtung

Verwaltungsdatenschutz im Fokus: ProCoReX Europe GmbH bietet EDV und IT Entsorgung in Würzburg inklusive zertifizierter Datenträgervernichtung, vollständiger Nachweisführung und Nachhaltigkeit.

Für Behörden und Kommunen ist die rechtssichere und nachvollziehbare EDV und IT Entsorgung in Würzburg von zentraler Bedeutung. ProCoReX Europe GmbH hat hierfür spezifische Workflows entwickelt, die alle Schritte von der Abholung über die Dokumentation bis hin zur zertifizierten Datenträgervernichtung nach DIN 66399 auditierbar abbilden.

Bereits bei der Erstbegehung werden sensible Datenträger, Rechner und Peripheriegeräte nach ihrer Kritikalität erfasst, in geschlossenen Logistiksystemen eingesammelt und eindeutig protokolliert. Die zertifizierte Datenträgervernichtung in Würzburg ist dabei der datenschutzrechtliche Garant: Jedes einzelne Gerät erhält ein rechtssicheres Audit-Zertifikat, das für Datenschutz- und Complianceprüfungen jeglicher Art bereitgestellt werden kann. Das macht die EDV und IT Entsorgung in Würzburg mit ProCoReX für die öffentliche Hand robust, nachvollziehbar und verteidigungsfähig.

Darüber hinaus werden Metallfraktionen, Kunststoffe und Altmaterialien von Altgeräten komplett in den Wertstoffkreislauf zurückgeführt, während Sonderabfälle und Schadstoffe separat behandelt und entsorgt werden. Durch die Verknüpfung von Beratung, Dokumentation und nachhaltigem Management erfüllt ProCoReX Europe GmbH als starker Partner sämtliche gesetzlichen Vorgaben und bringt für Städte und Kommunen in Würzburg bei der zertifizierten Datenträgervernichtung Klarheit und Zukunftssicherheit.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.edv-entsorgung.com/elektroschrott-wuerzburg/

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

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