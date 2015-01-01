Computer und PC Entsorgung in Stuttgart: ProCoReX Europe GmbH – Zertifizierte Datenträgervernichtung

Sichere Computer und PC Entsorgung in Stuttgart durch ProCoReX Europe GmbH: zertifizierte Datenträgervernichtung, umweltgerechtes Recycling – optimal für jede Schule und Bildungsträger.

Schulen und Bildungseinrichtungen bearbeiten und speichern besonders sensible Daten – von Zeugnissen bis zu Entwicklungsdokumentationen. Die ProCoReX Europe GmbH in Stuttgart bietet ein Komplettangebot, welches die Anforderungen von Schulen an nachhaltige Computer und PC Entsorgung mit zertifizierter Datenträgervernichtung perfekt erfüllt.

Im ersten Schritt werden Geräte, Monitore, Notebooks und insbesondere alle Speichermedien von Spezialteams vor Ort erfasst und für die sichere Abholung vorbereitet. Nach einem festen Fahrplan werden Alt-IT und Computerschrott direkt abgeholt, ohne den laufenden Schulbetrieb zu stören. Die zertifizierte Datenträgervernichtung in Stuttgart erfolgt nach den Vorgaben der DIN 66399 und garantiert vollständigen Datenschutz – alle Spuren auf Festplatten oder SSDs werden lückenlos gelöscht, was ein Missbrauch in jeder Form ausschließt.

Für jede Schule und jede Computer und PC Entsorgung in Stuttgart stellt ProCoReX ein digitales Vernichtungszertifikat aus, das gegenüber Kommunen, Behörden oder im Compliance-Check eingesetzt werden kann. Die anfallenden Wertstoffe werden aufbereitet, sortenrein recycelt und ein Teil möglicherweise für Bildungsprojekte aufbereitet. Schadstoffe und Sonderabfälle werden nach dem Stand der Technik entfernt und rechtskonform entsorgt.

Das gesamte Angebot ist von Anfang an mit klarer Beratung, digitaler Nachweiskette und verständlicher Kommunikation ausgestattet.

Mit ProCoReX Europe GmbH bleiben Computer und PC Entsorgung in Stuttgart und zertifizierte Datenträgervernichtung für Bildungseinrichtungen zuverlässig, nachhaltig und zukunftssicher planbar.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://computerschrott-recycling.de/stuttgart/

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

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Pressekontakt:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

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