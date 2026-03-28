Wie ein Unternehmen aus Nüdlingen die Welt mit Werbeartikeln aus Lego Klemmbausteinen begeistert!

Stein auf Stein zum Champion: n-tv & FAZ-Jury krönen „Modelle aus Steinen“! Wie ein Nüdlinger Unternehmen Hightech von Bosch & Fraunhofer haptisch revolutioniert. Jetzt die Erfolgsstory lesen.

Wirtschaftspreis für „Modelle aus Steinen“: Hochkarätige Jury nominiert Modelle aus Steinen für den Business Champion Award 2026

Nüdlingen, 28. März 2026 – Das Unternehmen Modelle aus Steinen, spezialisiert auf exklusiven Modellbau und individuelle Werbemittel aus LEGO® Steinen, wurde offiziell für den renommierten Business Champion Award nominiert. Die hochkarätig besetzte Jury, bestehend aus Vertretern der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ), des Nachrichtensenders n-tv sowie Experten aus Politik und Wirtschaft, würdigt damit die außergewöhnliche Innovationskraft und gesellschaftliche Relevanz des Unternehmens.

Modelle aus Steinen gehört somit zum den besten Unternehmen der Branche!

Brückenschlag zwischen Industrie, Forschung und Lifestyle

Der Erfolg von _Modelle aus Steinen_ gründet auf der Fähigkeit, die Identität globaler Marken in haptische Erlebnisse zu verwandeln. Ob die detailgetreue Nachbildungen für die AIDA-Flotte oder exklusive Miniatur-Editionen der High-End-Liner von Morelo Reisemobile – das Team um die Gründer Kerstin und Alex Götz beweist eine enorme gestalterische Bandbreite im Premium-Segment.

Auch technische Schwergewichte vertrauen auf die Expertise aus Nüdlingen: Für Bosch Sicherheitstechnik wurden exklusive Sondereditionen entwickelt, während für das Fraunhofer-Institut hochkomplexe Forschungsprojekte visualisiert wurden. Für ISAR Aerospace entwickelte Modelle aus Steinen sogar eine funktionelle Rakete LEGO® Steinen. „Die Zusammenarbeit mit Partnern wie AIDA, Morelo, Bosch und Fraunhofer erfordert höchste Präzision. Wir bauen Markenbotschafter, die Ingenieurskunst und Innovation Stein für Stein widerspiegeln“, erklärt Alex Götz.

Jury lobt Innovationskraft und soziales Gewissen

In ihrer Begründung hob die Jury, besetzt mit namhaften Wirtschaftsjournalisten von FAZ und n-tv, besonders die Transformation eines vermeintlichen Spielzeugs in ein hochprofessionelles B2B-Marketingtool hervor. Neben der wirtschaftlichen Exzellenz überzeugte _Modelle aus Steinen_ durch ein tief verwurzeltes soziales Engagement. Das Unternehmen unterstützt regelmäßig regionale Projekte, von Spendenaktionen für Kinder- und Jugendeinrichtungen bis hin zur Förderung kreativer Bildungsprojekte.

_“Ein Business Champion zeichnet sich durch wirtschaftlichen Mut und gesellschaftliche Verantwortung aus“_, so das Urteil der Experten aus Politik und Wirtschaft. _“Modelle aus Steinen zeigt eindrucksvoll, dass Unternehmertum mit Herz und Präzision der Schlüssel zum Erfolg ist.“_

Über Modelle aus Steinen

_Modelle aus Steinen_ ist ein führender Anbieter für professionellen Modellbau aus LEGO® Steinen. Das Portfolio umfasst monumentale Messe-Exponate (u.a. für die Münchner Sicherheitskonferenz), Architekturmodelle und exklusive Kleinserien für Kundenbindung und Employer Branding.

Pressekontakt: Modelle aus Steinen Ansprechpartner: Alex Götz E-Mail: kontakt@modelle-aus-Steinen.de Website: www.modelle-aus-steinen.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Götz GbR Modelle aus Steinen

Herr Alex Götz

Niederbergstr. 8

97720 Nüdlingen

Deutschland

fon ..: 015159143675

web ..: https://www.modelle-aus-steinen.de

email : kontakt@modelle-aus-steinen.de

Über Modelle-aus-Steinen.de:

Modelle aus Steinen, mit Sitz im bayerischen Nüdlingen, ist nicht einfach ein Modellbaubetrieb. Wir sind Architekten der Visualisierung, Geschichtenerzähler in drei Dimensionen und strategische Partner für Unternehmen, die ihre Marke, ihre Technologie oder ihre Vision auf einzigartige, haptische Weise begreifbar machen wollen. Unser Medium ist universell, beliebt und unendlich vielseitig: Klemmbausteine.

Unsere Philosophie: Technik begreifbar machen, Emotionen wecken

In einer zunehmend digitalen Welt sehnen sich Menschen nach echten, haptischen Erlebnissen. Wir nutzen die grenzenlose Kreativität und präzise Modularität von LEGO® Steinen, um abstrakte Konzepte, komplexe Industriemaschinen oder architektonische Meisterwerke in detaillierte Modelle zu übersetzen.

Ein Modell von Modelle aus Steinen ist mehr als nur ein Abbild. Es ist ein Kommunikationswerkzeug, das:

Komplexität reduziert: Wir machen High-Tech-Lösungen (wie Supercomputer) auf einen Blick verständlich.

Aufmerksamkeit garantiert: Auf Messen und Events sind unsere Modelle unübersehene Publikumsmagneten.

Identifikation schafft: Exklusive Sondereditionen stärken die Bindung von Kunden und Mitarbeitern.

Unsere Expertise & B2B-Referenzen: Vertrauen der Marktführer

Wir haben uns darauf spezialisiert, die anspruchsvollsten Anforderungen der Industrie und Forschung zu erfüllen. Unsere Referenzliste liest sich wie ein „Who’s Who“ der Innovationskraft:

Forschung & Innovation: Für das Fraunhofer-Institut visualisierten wir hochkomplexe Forschungsprojekte, um Spitzenforschung haptisch präsentabel zu machen.

Sicherheitstechnik & Branding: Für Bosch Sicherheitstechnik entwickelten wir exklusive Sondereditionen als hochwertige Werbegeschenke für Top-Kunden.

High-Tech & IT: Ein führendes Schweizer Unternehmen vertraute uns den Nachbau eines Supercomputers mit NVIDIA-Technologie an – ein Meisterwerk der IT-Visualisierung.

Industrie & Maschinenbau: Die Trenntechnik-Experten von Ferrum nutzen eine detailgetreue Zentrifuge aus Steinen als einzigartiges Kundenpräsent.

Touristik & Lifestyle: Wir lieferten maritime Begeisterung mit Modellen der AIDA-Flotte und Luxus-Automotive-Faszination für Morelo Reisemobile.

Architektur & Events: Ein Höhepunkt war der detaillierte Nachbau des Mottos für die Münchner Sicherheitskonferenz, um Geopolitik eine Form zu geben. “ Der Elefant im Raum“

Unser Anspruch: Preisgekrönte Qualität & Soziale Verantwortung

Exzellenz ist unser Standard. Das wurde 2026 eindrucksvoll bestätigt: Modelle aus Steinen wurde für den renommierten Business Champion Award nominiert.

Das Besondere an diesem Preis: Die Jury bestand aus hochkarätigen Vertretern von FAZ und n-tv sowie Experten aus Politik und Wirtschaft. Sie würdigten nicht nur unsere wirtschaftliche Leistung und Innovationskraft, sondern ausdrücklich auch unser soziales Engagement. Erfolg bedeutet für uns, Verantwortung zu übernehmen – für unsere Region und für Projekte, die uns am Herzen liegen.

Ihre Vision, unsere Steine: Lassen Sie uns bauen!

Ob Sie ein monumentales Messe-Exponat, ein Architekturmodell, ein technisches Funktionsmodell oder eine exklusive Kleinserie für Ihr Employer Branding suchen: Modelle aus Steinen ist Ihr Partner.

Wir bieten den kompletten Prozess aus einer Hand:

Strategische Beratung & Konzept: Was soll das Modell erreichen?

Digitales Design (CAD): Präzise Planung vor dem ersten Stein.

Teilebeschaffung & Logistik: Wir kümmern uns um jedes Detail.

Hochwertige Bedruckung: UV-Direktdruck für Logos und Details (keine Aufkleber!).

Konfektionierung & Bauanleitung: Für Sets zum Selberbauen.

Aufbau vor Ort: Für Großmodelle.

Lassen Sie uns Ihre Vision Stein für Stein Realität werden lassen. Kontaktieren Sie uns für Ihr individuelles Projekt.

Modelle aus Steinen – Wir visualisieren Zukunft.

Pressekontakt:

Götz GbR Modelle aus Steinen

Alex Götz

Niederbergstr. 8

Nüdlingen 97720

fon ..: 015159143675

email : kontakt@modelle-aus-steinen.de

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