  • Modelle-aus-Steinen.de spendet LEGO®-Steine im Wert von 999 Euro an den Schülerhort in Nüdlingen

    NÜDLINGEN – Große Freude im Schülerhort am Schlossberg:
    Das unterfränkische Unternehmen Modelle-aus-Steinen.de hat der Einrichtung LEGO®-Steine im Wert von 999 Euro gespendet.

    BildNüdlingen, [09.12.2025] – Das Unternehmen _Modelle-aus-Steinen.de_ hat dem Hort „Schulkindbetreuung am Schlossberg“ in Nüdlingen eine umfangreiche LEGO®-Spende im Wert von 999 Euro überreicht. Inhaber Alex Götz übergab die Bausteine persönlich an die Hortkinder, die die Überraschung mit großer Freude entgegennahmen.

    Mit der Spende möchte das Unternehmen die kreative Entwicklung der Kinder unterstützen und einen Beitrag zur Förderung spielerischer Lernprozesse leisten. „LEGO® fördert Vorstellungskraft, Teamarbeit und Problemlösungsfähigkeiten. Uns ist es wichtig, diese Form der Kreativität zu stärken“, betont Alex Götz bei der Übergabe.

    Unternehmen mit sozialem Engagement und starker Fachkompetenz

    _Modelle-aus-Steinen.de_ hat sich auf die Planung und Umsetzung individueller Modelle aus LEGO® spezialisiert. Das Angebot reicht von detaillierten Architektur- und Produktmodellen über Großinstallationen bis hin zu maßgeschneiderten LEGO®-Werbeartikeln für Unternehmen.

    Mit hohen Qualitätsstandards, präziser Modellbaukompetenz und kreativen Designlösungen zählt das Unternehmen inzwischen zu den gefragten Ansprechpartnern im Bereich professioneller LEGO®-Modelle. Zu den Referenzpartnern gehören renommierte Unternehmen und Institutionen wie Bosch, das Fraunhofer-Institut, Mahle und Roche.

    In zahlreichen Projekten konnten mit individuellen Bausätzen, Präsentationsmodellen und aufmerksamkeitsstarken Marketinglösungen beeindruckende Ergebnisse erzielt werden. Die Spende an den Schülerhort unterstreicht zusätzlich das gesellschaftliche Verantwortungsbewusstsein des Unternehmens.

    Bedeutung für den Hort „Schulkindbetreuung am Schlossberg“

    Die Einrichtung plant, die gespendeten LEGO®-Steine künftig in verschiedenen Gruppen- und Kreativangeboten einzusetzen. „Wir freuen uns sehr über diese großzügige Unterstützung. Sie erweitert unser Spiel- und Lernangebot erheblich und bietet den Hortkinder einen guten Ausgleich zum stressigen Schulalltag“, erklärt die Hortleitung Hannah Bader.

    Über Modelle-aus-Steinen.de

    Modelle-aus-Steinen.de entwickelt individuelle LEGO®-Modelle für Unternehmen, Institutionen und Privatkunden. Das Leistungsspektrum umfasst Modellbau, Konzeption, Konstruktion, Verpackungsdesign und die Erstellung personalisierter Bausets sowie kreativer Werbeartikel aus LEGO®. Durch die enge Zusammenarbeit mit nationalen und internationalen Auftraggebern konnte sich das Unternehmen als innovativer Spezialist im Bereich LEGO®-Modellbau etablieren.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Götz GbR Modelle aus Steinen
    Herr Alex Götz
    Niederbergstr. 8
    97720 Nüdlingen
    Deutschland

    fon ..: 015159143675
    web ..: https://www.modelle-aus-steinen.de
    email : kontakt@modelle-aus-steinen.de

    Über Modelle-aus-Steinen.de
    Modelle-aus-Steinen.de entwickelt individuelle LEGO®-Modelle für Unternehmen, Institutionen und Privatkunden. Das Leistungsspektrum umfasst Modellbau, Konzeption, Konstruktion, Verpackungsdesign und die Erstellung personalisierter Bausets sowie kreativer Werbeartikel aus LEGO®. Durch die enge Zusammenarbeit mit nationalen und internationalen Auftraggebern konnte sich das Unternehmen als innovativer Spezialist im Bereich LEGO®-Modellbau etablieren.

    Pressekontakt:

    Götz GbR Modelle aus Steinen
    Herr Alex Götz
    Niederbergstr. 8
    Nüdlingen 97720

    fon ..: 015159143675
    email : kontakt@modelle-aus-steinen.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. WHS spendet 5.000 Euro an Förderverein Palliativmedizin Ludwigsburg
      Unterstützung für soziales Projekt in der Region...

    2. Engagement von E.DIS in Brandenburg: Belegschaft spendet 5.000 Euro an die Mosaik-Schule in Wittstock/Dosse
      Soziales Engagement des Netzbetreibers: Als verlässlicher Partner unterstützt E.DIS soziale und karitative Projekte mit dem Hilfsfond "RestCent". Infos zu Stromnetzen und Gasnetzen unter www.e-dis.de....

    3. NH/HH Recyclingverein spendet Euro 5.000 für Ökumenischen Hospiz-Dienst Rheingau e.V.
      Der gemeinnützige Verein spendet jährlich an eine herausragende soziale Institution...

    4. Dönges, Systemlieferant für die Feuerwehr, spendet 20.000 Euro für Flutopfer
      Mit einem logistischen Kraftakt sowie Sach- und Geldspenden half Dönges dabei, die Flutkatastrophe zu bewältigen....

    5. Restcent: HanseWerk-Gruppe spendet 21.000 Euro für Gemeinnützige Vereine und Institutionen in Norddeutschland
      Im Kreis Nordfriesland übergibt Schleswig-Holstein Netz, Tochtergesellschaft von HanseWerk, insgesamt 3.000 Euro. Seit Start der Aktion wurden mehr als 470.000 Euro gespendet....

    6. HanseWerk-Gruppe spendet 21.000 Euro für Gemeinnützige Vereine und Institutionen in Norddeutschland
      Im Kreis Rendsburg Eckernförde übergibt HanseWerk Tochtergesellschaft Schleswig-Holstein Netz insgesamt 2.250 Euro. Seit Start der Aktion "RestCent" wurden mehr als 470.000 Euro gespendet....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.