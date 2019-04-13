Corporate Design zum Loslegen: Warum REBELKO im Design Dezember Festival 2025 neue Wege im Branding geht

Zeitdruck, Budgets, schnelle Launches: Im Design Dezember Festival 2025 entwickelt REBELKO neue Branding-Formate, die Design professionell aufbereiten und sofort einsetzbar machen.

Aachen, Dezember 2025 – Während viele Unternehmen unter Zeitdruck stehen, Projekte schneller launchen müssen und klassische Branding-Prozesse immer häufiger an Budgets und Timings scheitern, geht die Aachener Kreativagentur REBELKO im laufenden Design Dezember Festival 2025 einen neuen Weg im Branding: Design nicht nur professionell zu entwickeln, sondern direkt nutzbar zu machen.

Das Design Dezember Festival, das REBELKO aktuell veranstaltet, versteht sich bewusst nicht als reine Inspirationsplattform. Vielmehr wird Design hier als Handwerk, strategisches Werkzeug und operative Hilfe gedacht – für Marken, die nicht monatelang warten können oder wollen. Neben Freebies, Plakat-Drops, Wallpapers und digitalen Downloads entstehen im Festival-Kontext auch neue Formate, die direkt aus der täglichen Agenturpraxis heraus entwickelt wurden.

Vom Agenturmaterial zum marktfähigen Branding

Ein zentraler Impuls des Design Dezember Festivals 2025 sind die konkreten Erfahrungen aus dem Agenturalltag.

„Wir hatten immer wieder Anfragen von Teams, Start-ups oder Organisationen, die dringend starten wollten – und gleichzeitig gemerkt haben, dass ein klassischer Branding-Prozess für sie gerade nicht realistisch ist“, sagt Stephan Kochs, Managing Creative Director von REBELKO und Initiator des Festivals. „Zeitdruck, Budgetdruck und operative Notwendigkeiten kollidieren da schnell mit idealtypischen Abläufen.“

Gleichzeitig lag in der Agentur über Jahre hinweg ein großer Fundus an ausgearbeiteten Designideen, visuellen Konzepten und Identitäten, die nie final umgesetzt wurden – oft nicht aus Qualitätsgründen, sondern weil sich Anforderungen geändert oder Projekte verschoben haben.

„Uns wurde klar: Diese Ideen sind zu schade für die Schublade. Mit der richtigen Überarbeitung passen sie sehr gut zu anderen Bedarfen“, so Kochs.

Brand Kits als direkte Antwort auf reale Marktanforderungen

Aus dieser Kombination – operativem Bedarf auf Kund:innenseite und vorhandener gestalterischer Substanz – entstehen im Design Dezember Festival erstmals sogenannte Ready-to-Use Brand Kits. Dabei handelt es sich um vollständig entwickelte visuelle Markenbasen, die sofort einsetzbar sind und bewusst auf lange Feedbackschleifen verzichten.

Die Brand Kits werden im Festival-Kontext erstmals öffentlich gezeigt. Rückmeldungen aus dem laufenden Festivalbetrieb bestätigen den Ansatz: Besonders hervorgehoben wird die visuelle Startklarheit – also die Möglichkeit, ohne Umwege professionell sichtbar zu werden.

„Das Festival ist für uns ein Resonanzraum“, erklärt Dr. Rebecca Belvederesi-Kochs, Chefstrategin bei REBELKO und Mitinitiatorin des Design Dezembers. „Wir entwickeln hier nicht nur neue Formate, sondern hören sehr genau zu. Die Reaktionen zeigen uns, dass viele Marken heute weniger Präsentationen brauchen und mehr funktionierende Systeme.“

Design als Handwerk – nicht als Prompt

Der Design Dezember 2025 setzt dabei bewusst ein Gegengewicht zu aktuellen Automatisierungsversprechen. Trotz KI, Templates und Tools bleibt gutes Design für REBELKO ein handwerklicher Prozess, der Struktur, Erfahrung und strategische Klarheit erfordert.

Das Festival läuft noch bis Weihnachten und richtet sich an Markenverantwortliche, Gründer:innen, Kommunikationsteams und Organisationen, die Design nicht als Geschmacksfrage, sondern als Wirkungsfaktor verstehen.

REBELKO ist eine Kreativ- und Strategieagentur aus Aachen, die Marketingstrategie, Branding, Kommunikation, Beratung und Design ganzheitlich verbindet.

Die Agentur unterstützt Unternehmen, Organisationen und Institutionen dabei, Marken klar zu positionieren, relevante Zielgruppen zu erreichen und Kommunikation wirksam umzusetzen.

Das Leistungsspektrum von REBELKO reicht von strategischer Beratung und Marketing- sowie Kommunikationskonzepten über inhaltliche und visuelle Markenentwicklung bis hin zur Umsetzung integrierter Kampagnen, Content-Formate und Kommunikationslösungen über digitale und analoge Kanäle hinweg. Design versteht die Agentur dabei nicht als Selbstzweck, sondern als strategisches Werkzeug, das Markenbotschaften konsistent sichtbar macht und unmittelbar anwendbar ist.

REBELKO arbeitet branchenübergreifend für nationale und internationale Kund:innen aus B2B, B2C, öffentlichen Institutionen und dem Non-Profit-Bereich. Der Fokus liegt auf durchdachten, praxisnahen Lösungen, die strategische Klarheit mit handwerklicher Qualität verbinden.

