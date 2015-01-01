Rückblick 2025: Silke Schwetschenau vom Text- und Redaktionsdienst PREMIUMTEXTE baut Angebot und Expertise aus

Silke Schwetschenau vom Text- und Redaktionsservice PREMIUMTEXTE blickt auf ein Jahr voller neuer Projekte und strategischer Schritte zurück.

2025 war für Texterin und Redakteurin Silke Schwetschenau von PREMIUMTEXTE ein Jahr voller neuer Projekte und strategischer Schritte. Mit frischen Angeboten, neuen Räumen und einer starken Präsenz im Münsterland hat sie ihr Business deutlich über das klassische Texten hinaus ausgebaut.

Im Laufe des Jahres entstanden zahlreiche Texte für Online- und Offline-Medien. Dazu zählen Webseiten, Landingpages, Pressemitteilungen, Werbeunterlagen, Broschüren sowie Fachartikel für Zeitschriften. Ergänzend war Silke Schwetschenau auch als Dozentin für die Wirtschaftsförderung des Kreises Coesfeld tätig. Dort vermittelte sie praxisnahes Wissen zur Erstellung von Businessplänen und unterstützte Gründerinnen und Gründer bei der klaren Positionierung ihrer Geschäftsideen.

Ganzheitliche Lösungen für das Marketing

Ein weiterer Fokus lag auf dem Ausbau von Kooperationen. Durch die enge Zusammenarbeit mit Partnern aus Grafik und Webdesign kann Silke Schwetschenau ihren Kunden ganzheitliche Lösungen anbieten – von der strategischen Konzeption über verkaufsstarke Texte bis hin zur visuellen und technischen Umsetzung. Für Unternehmen bedeutet das: weniger Abstimmung, klare Prozesse und ein stimmiger Gesamtauftritt.

Auch auf Projektebene war 2025 intensiv. Insgesamt zwei Webseiten wurden vollständig neu getextet. Zusätzlich konzipierte Silke Schwetschenau rund 15 Landingpages als Teil strategischer Funnel-Strukturen. Für einen Kunden übernahm sie das komplette E-Mail-Marketing, inklusive Planung, Text und Umsetzung. Zudem entstanden drei komplette Buchveröffentlichungen, die Schwetschenau von der Konzeption bis zur Druckreife begleitete.

Die Expertenbroschüre für mehr Kundenvertrauen

Ein wichtiger Produktlaunch war die Expertenbroschüre, mit der Unternehmen ihre Expertise klar, strukturiert und verkaufsstark präsentieren und gleichzeitig Kundenvertrauen aufbauen können. Das neue Angebot ergänzt ihr bestehendes Portfolio aus Copywriting, Strategie und Verkaufspsychologie.

„2025 war ein Jahr des Aufbaus und der Schärfung“, fasst Silke Schwetschenau zusammen. „Ich habe Angebote klarer positioniert, Prozesse vertieft und die Basis für weiteres Wachstum gelegt.“

Neustart im Dülmener Office und zertifizierte Weiterbildung

Mit dem Einzug in neue Büroräume in Dülmen stärkte Silke Schwetschenau zudem ihre regionale Präsenz. Zahlreiche Networking-Events im Münsterland nutzte sie gezielt, um bestehende Kontakte zu vertiefen und neue Partnerschaften aufzubauen.

Parallel investierte sie in ihre fachliche Weiterentwicklung. Die Qualifizierung zur Verkaufspsychologie-Expertin wurde 2025 gestartet und mündet im kommenden Jahr in eine TÜV-Zertifizierung.

„Ich möchte mein Angebot breiter aufstellen und gleichzeitig in die Tiefe gehen“, so Silke Schwetschenau. „In 2026 werde ich mit verkaufspsychologischem Know-How und zertifizierter Qualität meine Kunden noch gezielter dabei unterstützen, Top-Anfragen zu erhalten und so nachhaltig ihre Umsätze zu steigern.“

Mit erweiterten Leistungen, gewachsenen Kooperationen und klarer strategischer Ausrichtung blickt Schwetschenau auf ein erfolgreiches Jahr zurück und freut sich auf ein noch ambitionierteres 2026.

Einige Kapazitäten sind für 2026 noch frei. Projektanfragen werden telefonisch unter 0156 791 208 78oder per Mail entgegengenommen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

PREMIUMTEXTE Silke Schwetschenau

Frau Silke Schwetschenau

Coesfelder Straße 235

48249 Dülmen

Deutschland

fon ..: 0156|791 208 78

web ..: https://www.premium-texte.de

email : copy@premium-texte.de

Über PREMIUMTEXTE Silke Schwetschenau

PREMIUMTEXTE Silke Schwetschenau bietet maßgeschneidertes Copywriting mit Sogwirkung für Unternehmen, Dienstleister und Agenturen. Mit Fokus auf herausragender Qualität und strategischer Beratung unterstützt Silke Schwetschenau Unternehmen dabei, durch gezielte Botschaften passende Kunden zu gewinnen, die Online-Sichtbarkeit zu maximieren und die Umsätze nachhaltig zu steigern.

Das Angebot umfasst verkaufspsychologisch optimierte Texte für Webseiten, Online-Marketingfunnel, Blogartikel, Fachbeiträge, Broschüren, Newsletter, Pressemeldungen und vieles mehr.

