Goldschmiedemeisterin Silke Blank: Individuell handgefertigter Schmuck in meisterlicher Qualität
Silke Blank ist Goldschmiedemeisterin aus Kressbronn und fertigt individuell handgefertigten Schmuck in meisterlicher Qualität – Unikate, Kollektionen & Umarbeitungen mit Symbolkraft.
Meisterliche Goldschmiedekunst vom Bodensee – individuell, handgefertigt und hochwertig
In einer Welt voller Massenprodukte setzt die Goldschmiedemeisterin Silke Blank auf meisterliche Handwerkskunst. In ihrem Atelier in Kressbronn am Bodensee entstehen Schmuckstücke, die mehr sind als schmückendes Beiwerk: Sie tragen eine Geschichte, eine Bedeutung und Symbolkraft.
Schon als Kind zeichnete die freischaffende Künstlerin leidenschaftlich. Heute beginnt jedes Schmuckstück ebenfalls mit einer Skizze – dem ersten Schritt auf dem Weg zum fertigen Werk. Ob Ringe, Ketten oder Ohrschmuck: Jedes Stück wird handgefertigt in höchster Qualität.
Individuelle Schmuckstücke in Meisterqualität
Das Besondere am Schmuck von Silke Blank ist die enge Zusammenarbeit mit den Kunden. Gemeinsam entwickelt sie aus Skizzen, Mustern und Modellen persönliche Unikate, die sich wie eine zweite Haut ins Leben einfügen. Ihre Kollektionen – etwa die „Bodensee-Linie“ oder die „Nixenwellen“ – sind inspiriert von Natur und Mythologie. Wer Schmuck sucht, der nicht nur schön, sondern auch individuell ist, findet hier meisterlich gestaltete Einzelstücke.
Nachhaltigkeit trifft Meisterhandwerk
Ein wachsender Bereich ihrer Arbeit ist die Umarbeitung von Altgold. Schmuckstücke aus Familienbesitz werden in neuer Form tragbar und bewahren gleichzeitig ihre emotionale Geschichte. Damit verbindet Blank Nachhaltigkeit mit meisterlichem Können – ein Trend, der viele Kundinnen und Kunden begeistert.
Drei Schwerpunkte – eine Leidenschaft
Das Atelier Blank Schmuck vereint drei Standbeine:
o Unikate: individuell gestaltete Schmuckkunstwerke in meisterlicher Qualität
o Kleinserien: eigene Kollektionen mit Symbolkraft
o Umarbeitungen: Neuanfertigungen aus mitgebrachtem Edelmetall
Jede Arbeit erfordert Vertrauen, Kreativität und höchste Goldschmiedekunst. „Mein Ziel ist es, Schmuckstücke zu schaffen, die zu treuen Begleitern werden – voller Persönlichkeit, Ausdruck und Wertigkeit“, sagt die Künstlerin.
Termine und Ausstellungen
Interessierte haben die Gelegenheit, Silke Blank und ihre Kollektionen auf mehreren Veranstaltungen persönlich kennenzulernen:
o HANDGEMACHT – Handwerkskammer Ulm
29. November 2025, 10 – 18 Uhr
30. November 2025, 10 – 17 Uhr
o Hochzeitsmesse „Ewig Dein“, Ravensburg
17.-18. Januar 2026, jeweils 10 – 17 Uhr
Weitere Informationen und Inspirationen finden Interessierte unter:
www.blank-schmuck.de
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Silke Blank Goldschmiedeatelier
Frau Silke Blank
Zeisigweg 4
88079 Kressbronn am Bodensee
Deutschland
fon ..: 07543/8133
web ..: http://www.blank-schmuck.de
email : info@blank-schmuck.de
Blank Schmuck in Kressbronn am Bodensee steht für individuell handgefertigten und hochwertigen Schmuck in meisterlicher Qualität. Goldschmiedemeisterin Silke Blank entwirft Unikate, Kleinserien und Umarbeitungen mit Symbolkraft – maßgeschneidert auf die Wünsche ihrer Kunden. Ihre Zielgruppe sind Menschen, die besonderen Wert auf Nachhaltigkeit, Individualität und künstlerische Gestaltung legen.
Goldschmiedemeisterin Silke Blank: Individuell handgefertigter Schmuck in meisterlicher Qualität
