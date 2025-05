Goldschmiede Speckmann: Handgefertigter Schmuck mit Geschichte und Herz

Einzigartiger Schmuck, individuell gefertigt – bei der Goldschmiede Speckmann in Oldenburg wird jede Idee zum Unikat. Persönlich. Handgemacht. Mit Geschichte.

Schmuck wird von den meisten Leuten getragen, um die Persönlichkeit auszudrücken und den individuellen Stil zu unterstreichen. Des Weiteren symbolisieren bestimmte Schmuckstücke wie Familienanhänger, Freundschaftsarmbänder und Ehe- oder Trauringe die Zugehörigkeit des Trägers und sind viel mehr als nur dekorative Objekte. Jedes Schmuckstück erzählt eine Geschichte und ist für die Ewigkeit designt.

Bei der Goldschmiede Speckmann in Oldenburg können einzigartige Schmuckstücke nach eigenen Vorstellungen angefertigt werden. Neben der Anfertigung von Unikaten bietet die Goldschmiede weitere Serviceleistungen wie Siegelringanfertigungen, Restaurationen, Trauring-Anfertigungen, Reparaturen sowie Expertisen und Gutachten.

Das Unternehmen blickt auf eine lange Geschichte zurück, das erste Atelier wurde schon 1964 von Peter Speckmann in Kapstadt gegründet. Die Goldschmiede Speckmann hat seit 1981 ihren festen Sitz in Oldenburg. Geführt wird sie mittlerweile von Andreas Speckmann, dem Sohn von Peter Speckmann, der im Januar 2004 in die Fußstapfen seines Vaters getreten ist.

Bei der Goldschmiede Speckmann werden alle individuellen Wünsche umgesetzt und das Schmuckstück wird zu einem Unikat. Ganz gleich, ob es sich dabei um Halsschmuck, Ringe, Medaillons, Manschettenknöpfe oder Armschmuck handelt. Diese werden in persönlicher Absprache mit dem Team angefertigt. Das Unternehmen hat sich besonders auf die Anfertigung von Verlobungs- und Eheringen spezialisiert. Die Ringe können aus den folgenden Materialien angefertigt werden: Gold, Silber oder Platin. Kunden haben ebenfalls die Möglichkeit, ihr eigenes Altgold mitzubringen, um den Preis der Anfertigung zu reduzieren. Mit einem Verlobungsring von der Goldschmiede Speckmann wird der Augenblick des Antrags zu einem ganz besonderen Moment. Die Schmuckstücke sind hochwertig und können je nach Bedarf mit Edelsteinen verziert werden.

Neben der Anfertigung von neuen Schmuckstücken können in der Goldschmiede auch alte Schätze restauriert werden. Zur Restaurationsarbeit gehören das Polieren und Aufbereiten, die Erneuerung von Vergoldungen und gegebenenfalls Umarbeitungen, wenn die Schmuckstücke von der Größe nicht mehr passen. Zudem kann die Goldschmiede kaputten Schmuck reparieren und wieder tragbar machen.

Zum Service der Goldschmiede in Oldenburg gehört auch das Erstellen von Gutachten. Diese Gutachten können unter anderem vor Gericht, beim Staatsanwalt, für die Versicherung oder vor Behörden verwendet werden. Mit einem Gutachten eines professionellen Goldschmiedemeisters können Schmuckstücke, für die keine oder veraltete Belege vorliegen, weiterverkauft werden. Andreas Speckmann ist akkreditiert im Sachverständigenrat des Zentralverbandes der Deutschen Goldschmiede, Silberschmiede und Juweliere und hat jahrelange Erfahrung im Erstellen von Gutachten.

Bei Interesse an handgefertigtem Schmuck kann auf der Webseite oder der Goldschmiede oder über Telefon ein Termin mit dem freundlichen Team vereinbart werden. Die Schmuckexperten beraten Kunden persönlich und geben gerne hilfreiche Tipps und Erklärungen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Goldschmiede Speckmann

Herr Andreas Speckmann

Achternstraße 41

26122 Oldenburg

Deutschland

fon ..: 0441 15153

web ..: https://www.goldschmiede-speckmann.de/

email : info@goldschmiede-speckmann.de

