Tolle Kombination: Gold und Antimon

Bergbaugesellschaften, die Gold in ihren Projekten besitzen, zudem das wertvolle Antimon, freuen sich.

Anleger lieben Gold, ebenso die Zentralbanken, die seit drei Jahren auf die Vermehrung ihrer Goldreserven setzen. Letztes Jahr wanderten allein in die Tresore der Notenbanken mehr als 1.000 Tonnen Gold. Ein anderes Thema, das derzeit die Anlegergemeinde erreicht hat, ist das Wettrüsten in vielen Teilen der Welt. Verteidigungsausgaben werden erhöht, etwa in der EU, China, USA, Großbritannien oder Russland. Hier kommt Antimon ins Spiel, das in den USA als auch in der Europäischen Union als kritisches Metall gilt. War Antimon noch im 17. Jahrhundert eine Art Allheilmittel, so ist es heute stark nachgefragt und wurde zuletzt in Höhe von rund 200.000 Tonnen pro Jahr produziert. Als Flammschutzadditiv ist Antimon in vielen Gegenständen des Alltags zu finden. Eine gegenteilige Aufgabe erfüllt das kritische Metall in Streichhölzern im Zündköpfchen.

Die Rüstung braucht Antimon in Zündsystemen und als Legierungsbestandteil in der Munitionsherstellung, denn es verbessert Festigkeit, Härte und Formstabilität. Antimon findet sich übrigens auch in Bleiplatten in Autobatterien. Nun kam das Antimon zu etwa 60 Prozent aus China, aber dann wurde der Export dort verboten. Und Antimonvorkommen sind nur spärlich vorhanden auf der Erde. Lag der Preis für eine Tonne Antimon in 2023 bei knapp 12.000 US-Dollar, erreichte er aufgrund Lieferengpässen und geopolitischer Spannungen zuletzt bis zu 59.000 US-Dollar. Experten gehen von einem weiteren Preisanstieg aus. Denn mit den global steigenden Militärbudgets steigt auch die Nachfrage nach dem kritischen Metall. Gold sowie Antimon besitzen beispielsweise GoldMining oder Southern Cross Gold Consolidated.

GoldMining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/goldmining-inc/ – verfügt über Projekte mit Gold und Kupfer in Nord- und Südamerika, Aktien von Gold Royalty, U. S. GoldMining und von NevGold. Auf dem Projekt Crucero in Peru ist Gold sowie Antimon vorhanden.

Southern Cross Gold Consolidated – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/southern-cross-gold-consolidated-ltd/ – besitzt das Gold-Antimon-Projekt Sunday Creek, nahe Melbourne, Australien. Dies macht das Unternehmen zu einem potenziell wichtigen Antimonlieferanten.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von GoldMining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/goldmining-inc/ -) und Southern Cross Gold (- http://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mawson-gold-ltd/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Artenschutz, Vielfalt sowie Biodiversität – Bedeutung, Perspektiven, Erfordernisse Goldschmiede Speckmann: Handgefertigter Schmuck mit Geschichte und Herz