Cartier meldet bedeutendes Wachstum der Goldressource in Cadillac mit 9.953.000 Tonnen mit einem Gehalt von 2,40 g/t Au für 767.800 Unzen der Kategorien Nachgewiesen und Angedeutet (ein Anstieg von 7 %) und 35.185.000 Tonnen mit einem Gehalt von 2,14 g/t Au für 2.416.900 Unzen der Kategorie Vermutet (ein Anstieg von 48 %)

Val-dOr, Quebec, 18. Dezember 2025 / IRW-Press / Cartier Resources Inc. (Cartier oder das Unternehmen) (TSXV: ECR; FWB: 6CA) freut sich, die Ergebnisse der aktualisierten Mineralressourcenschätzung (MRE) für sein zu 100 % unternehmenseigenes Referenzprojekt Cadillac in Val-dOr (Abitibi, Quebec) bekannt zu geben. Die aktualisierten Schätzungen umfassen ca. 110.000 Meter Bohrungen, die zwischen 2016 und 2024 von Cartier durchgeführt wurden, sowie 420.000 Meter Bohrungen, die von früheren Bergbauunternehmen durchgeführt wurden. Die MRE wurde unabhängig von PLR Resources Inc. und Evomine, Spezialisten für Mineralressourcenschätzungen und Projektbewertungen, gemäß dem National Instrument 43-101 – Offenlegungsstandards für Mineralprojekte (NI 43-101) erstellt und stammt vom 17. Dezember 2025.

Strategische und investitionsbezogene Bedeutung: Highlights der aktualisierten Mineralressourcenschätzung

– Wachsende Goldressource: Im Vergleich mit der vorläufigen Wirtschaftlichkeitsuntersuchung von 2023 (VWU) umfassen die gesamten Goldressourcen nunmehr 9.953.000 Tonnen mit einem Gehalt von 2,40 g/t Au für 767.800 Unzen der Kategorien Nachgewiesen und Angedeutet (N&A) (ein Anstieg um 7 %) und 35.185.000 Tonnen mit einem Gehalt von 2,14 g/t Au für 2.416.900 Unzen der Kategorie Vermutet (ein Anstieg um 48 %), nachdem alle Goldsektoren des gesamten Projekts Cadillac zum ersten Mal konsolidiert wurden (2022).

– Zunehmendes Konfidenzniveau und Risikominderung: Die N&A-Ressourcen stellen 25 % der Gesamtressourcen dar, einschließlich 5.988.000 Tonnen mit einem Gehalt von 2,61 g/t Au für 502.600 Unzen der Kategorie Nachgewiesen, was das Entwicklungsprofil des Projekts stärkt.

– Flexible Entwicklungswege: 12 % der gesamten Goldressourcen sind auf den Tagebau beschränkt und bieten kurzfristige Optionen mit 3.500.000 Tonnen mit einem Gehalt von 1,84 g/t Au für 207.800 Unzen N&A und 4.740.000 Tonnen mit einem Gehalt von 1,13 g/t Au für 172.600 Unzen der Kategorie Vermutet.

– Große untertägige Ressource und vorhandene Infrastrukturvorteile: Über 88 % der gesamten Goldressourcen sind auf den Untertagebau beschränkt mit 6.450.000 Tonnen mit einem Gehalt von 2,70 g/t Au für 559.900 Unzen N&A und 30.450.000 Tonnen mit einem Gehalt von 2,29 g/t Au für 2.244.200 Unzen der Kategorie Vermutet. Diese große Ressource wird durch eine wertvolle historische Infrastruktur unterstützt: unter anderem durch einen 920 m langen Schacht, eine 500 m lange Rampe und 7 km Vortrieb, die den zukünftigen Kapitalbedarf erheblich reduzieren und es dem Management ermöglichen könnte, die Entwicklungsstrategien anzupassen.

– Aufwärtspotenzial im gesamten Bergbaulager: Die Goldsektoren erstrecken sich über 9 km entlang der Verwerfungszonen von Cadillac und Héva und decken 66 % eines 15 km langen, äußerst vielversprechenden Goldkorridors ab, sodass noch 6 km Streichen mit starkem Aufwärtspotenzial für die vollständige Erkundung zur Erweiterung der Ressourcen verbleiben.

– Hochwertiger Kernsektor: Im Hauptsektor (Lagerstätten Chimo, East Chimo und West Nordeau) lagern 87 % der Gesamtressourcen innerhalb eines 3 km langen mineralisierten Trends; er bleibt in der Tiefe und entlang der Streichrichtung offen, was einen starken Hebel für weitere Bohrerfolge bietet.

– Bedeutendes Explorationsziel: Ein konzeptionelles Explorationsziel mit einer Mineralisierung von 8 bis 12 Mio. Tonnen und einem Gehalt von 2,2 bis 2,8 g/t Au, was 600.000 bis 1.100.000 Unzen Gold entspricht, unterstreicht das Potenzial des Projekts, wesentlich über die derzeitige Ressourcenbasis hinaus zu wachsen.

Die aktualisierte Goldressource, die sowohl Tagebau- als auch Untertage-Szenarien umfasst, stellt einen neuen Erfolg dar und bietet Cartier ein hohes Maß an Entwicklungsflexibilität für das Projekt Cadillac. Diese Option erhöht den strategischen Wert des Projekts und wird im Rahmen einer aktualisierten VWU weiter geprüft werden. Cadillac ist eines der wenigen großen Goldprojekte in Quebec, das nach wie vor ein rasches Ressourcenwachstum verzeichnet und sich in einer erstklassigen, bergbaufreundlichen Jurisdiktion mit gut ausgebauter Infrastruktur und Arbeitskräften befindet. Wir freuen uns darauf, im Jahr 2026 bei wichtigen Meilensteinen der Wertschöpfung weiter voranzukommen. – Philippe Cloutier, President und CEO von Cartier.

Seit dem Erwerb des Projekts im Jahr 2016 und der Konsolidierung der Ost-West-Erweiterungen im Jahr 2022 konnte das Cartier-Team durch konsequente Explorationserfolge und ein robustes, standardisiertes geologisches Modell systematisch Risiken reduzieren und das Goldpotenzial des Projekts verbessern. Das laufende 100.000-Meter-Bohrprogramm ist darauf ausgelegt, das Konzessionsgebiet im gesamten Bergbaulager zu erkunden, das weitere Wachstum der Ressourcen zu unterstützen und aussagekräftige Explorationsergebnisse sowie enormes Aufwärtspotenzial zu liefern, um das Projekt für weitere wertsteigernde Entdeckungen zu positionieren. – Ronan Deroff, Vice President Exploration von Cartier.

Bevorstehende Meilensteine

100.000 m umfassendes Bohrprogramm (3. Quartal 2025 bis 2. Quartal 2027)

Im Zuge des ambitionierten 600 Bohrlöcher umfassenden Bohrprogramms sollen sowohl bekannte Goldzonen (0 bis 300 m Tiefe) erweitert und neue oberflächennahe potenzialreiche Ziele erprobt werden. Das Unternehmen hat die KI-gestützte Mineralerkundungsplattform (DORA) von VRIFY implementiert, um die Explorationsprioritäten zu steuern und die Bohrziele auf der gesamten Liegenschaft zu optimieren. Das Ziel besteht darin, das hochgradige Goldpotenzial in Reviergröße entlang des 15-km-Abschnitts der Verwerfungszonen Cadillac und Héva zu erschließen.

Grundlegende Umweltstudien und wirtschaftliche Bewertung des Abraums aus der Mine Chimo (3. Quartal 2025 bis 3. Quartal 2026)

Die Studien werden ein umfassendes Verständnis der aktuellen Umweltbedingungen vermitteln und zur Umsetzung von Betriebsabläufen führen, die die Umweltauswirkungen verringern, aber zugleich das Wirtschaftspotenzial des Projekts optimieren. Ergänzend zu diesen Studien wird auch eine erste Bewertung des Abraums der ehemaligen Mine Chimo durchgeführt, um zu ermitteln, ob hieraus eine wirtschaftliche Menge Gold gewonnen werden kann.

Metallurgisches Probenahme- und Untersuchungsprogramm (4. Quartal 2025 bis 1. Quartal 2026)

Im Rahmen des umfassenden Programms wird das mineralisierte Material charakterisiert, das Goldgewinnungspotenzial bestimmt und die optimale Mahlgröße bestätigt, sodass das effizienteste und kostengünstigste Verfahrensfließbild erarbeitet werden kann. Die erhobenen Daten werden die optimierte Projekterschließung unmittelbar unterstützen und haben das Potenzial, die Investitions- und Betriebskosten in bedeutendem Maße zu senken und zugleich die Umsatzgenerierung zu verbessern und die Umweltbelastung zu verringern.

Vorläufige Wirtschaftlichkeitsuntersuchung (2026)

Es wurden interne technische Studien initiiert, um eine Vielzahl von Entwicklungsszenarien zu validieren, die die aktualisierte MRE und das aktuelle Marktumfeld berücksichtigen. Nach der Auswahl des optimalen Szenarios wird eine VWU durchgeführt, die auch auf den Ergebnissen des metallurgischen Testprogramms und den Umwelt-Basisstudien aufbaut, um die aktualisierte Entwicklungsstrategie und Vision des Projekts vorzustellen.

Tabelle 1: Ergebnisse der aktualisierten Mineralressourcenschätzung

Alle Sektoren / Tagebauressourcen Untertägige Ressourcen Gesamt

Kategorie

Cut-off-Gehalt = 0,30 g/t Au Cut-off-Gehalt = 1,00 g/t Au

Tonnen (t) Gehalt Gold (oz) Tonnen (t) Gehalt Gold (oz) Tonnen (t) Gehalt Gold (oz)

(Au (Au (Au

g/t) g/t) g/t)

Nachgewiesen 1.770.000 2,16 123.300 4.210.000 2,80 379.300 5.988.000 2,61 502.600

Angedeutet 1.730.000 1,52 84.500 2.240.000 2,51 180.600 3.965.000 2,08 265.200

Nachgewiesen & 3.500.000 1,84 207.800 6.450.000 2,70 559.900 9.953.000 2,40 767.800

Angedeutet

Vermutet 4.740.000 1,13 172.600 30.450.000 2,29 2.244.200 35.185.000 2,14 2.416.900

1. Die unabhängigen qualifizierten Sachverständigen gemäß den im National Instrument 43-101 (NI 43-101) festgelegten Richtlinien für die MRE sind Pierre-Luc Richard, P.Geo., Mitarbeiter von PLR Resources Inc., und Stephen Coates, P.Eng., Mitarbeiter von Evomine Consulting, der Beiträge zur Schätzung des Cut-off-Gehalts sowie der Optimierung der Festkörper für die Tagebau- und Untertagebaustrossen leistete.

2. Diese Mineralressourcen sind keine Mineralreserven, da ihre wirtschaftliche Rentabilität nicht nachgewiesen wurde. Es wurde keine wirtschaftliche Bewertung dieser Mineralressourcen vorgenommen. Die Menge und der Gehalt der in dieser MRE gemeldeten vermuteten Ressourcen sind von Natur aus ungewiss, und es wurden nicht genügend Bohrungen durchgeführt, um diese vermuteten Ressourcen als angedeutete Ressourcen zu definieren. Es ist jedoch zu erwarten, dass der Großteil der vermuteten Mineralressourcen durch weitere Bohrungen in die Kategorie der angedeuteten Ressourcen hochgestuft werden könnte.

3. Die qualifizierten Sachverständigen sind sich keiner bekannten Umwelt-, Genehmigungs-, Rechts-, Eigentums-, Steuer-, soziopolitischen, Marketing- oder anderen relevanten Probleme bewusst, die die Mineralressourcenschätzung wesentlich beeinflussen könnten.

4. Die Berechnungen wurden in metrischen Einheiten (Meter, Tonnen) durchgeführt. Die Metallgehalte in der obigen Tabelle sind in Gramm pro Tonne und Feinunzen angegeben. Die metrischen Tonnagen und Unzen wurden gerundet, und etwaige Abweichungen in den Gesamtmengen sind auf Rundungsfehler zurückzuführen.

5. Die Definitionen und Richtlinien des CIM für Mineralressourcenschätzungen wurden befolgt.

Tabelle 2: Sensitivitätsanalyse mit verschiedenen Goldpreisannahmen

Nachgewiesen Angedeutet Vermutet

Goldpreis-annahme Cut-off-Gehalt Methode Tonnen (t) Gehalt (Au Gold (oz) Tonnen (t) Gehalt (Au Gold (oz) Tonnen (t) Gehalt (Au Gold

($/oz.) (Au g/t) g/t) g/t) (oz)

g/t)

4.000 0,75 Untertagebau 4.010.000 2,64 339.600 1.580.000 2,18 110.700 33.970.000 1,99 2.169.200

0,20 Tagebau 2.600.000 2,02 169.300 3.500.000 1,29 144.900 15.600.000 0,98 491.300

– gesamt 6.607.000 2,40 508.900 5.084.000 1,56 255.600 49.576.000 1,67 2.660.500

3.500 0,85 Untertagebau 4.250.000 2,72 371.500 1.890.000 2,28 138.300 34.080.000 2,12 2.319.900

0,25 Tagebau 2.130.000 2,02 138.500 2.740.000 1,42 124.900 7.490.000 1,05 251.900

– gesamt 6.382.000 2,49 509.900 4.627.000 1,77 263.200 41.571.000 1,92 2.571.800

3.000 1,00 Untertagebau 4.210.000 2,80 379.300 2.240.000 2,51 180.600 30.450.000 2,29 2.244.200

(Basisfall)

0,30 Tagebau 1.770.000 2,16 123.300 1.730.000 1,52 84.500 4.740.000 1,13 172.600

– gesamt 5.988.000 2,61 502.600 3.965.000 2,08 265.200 35.185.000 2,14 2.416.900

2.500 1,20 Untertagebau 4.230.000 2,91 394.900 2.250.000 2,79 201.500 25.940.000 2,50 2.088.000

0,35 Tagebau 1.190.000 2,43 93.300 1.050.000 1,68 56.700 2.810.000 1,28 115.400

– gesamt 5.421.000 2,80 488.200 3.296.000 2,44 258.200 28.746.000 2,38 2.203.400

2.000 1,50 Untertagebau 4.120.000 3,21 425.500 1.940.000 3,27 203.900 19.990.000 2,81 1.807.400

0,45 Tagebau 370.000 2,92 34.800 530.000 1,86 31.600 1.470.000 1,58 74.600

– gesamt 4.494.000 3,19 460.300 2.472.000 2,96 235.500 21.461.000 2,73 1.882.000

Abbildung 1: Schematische Karte der Goldressourcen nach Goldsektoren

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/82268/Cartier_181225_DEPRCOM.001.jpeg

Abbildung 2: Längsschnitt der Goldressourcen nach Kategorie

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/82268/Cartier_181225_DEPRCOM.002.jpeg

Abbildung 3: Bedeutendes Wachstum der Goldressource

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/82268/Cartier_181225_DEPRCOM.003.png

Tabelle 3: Allgemeine Abbauparameter, die bei der Mineralressourcenschätzung verwendet wurden

Parameter Einheit Wert

Verkauf Basis-szenario

Goldpreis USD/Oz 2.000,00 2.500,00 3.000,00 3.500,00 4.000,00

Wechselkurs CAD/USD 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40

Royalty % 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

Verkaufskosten USD/Oz 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

Zahlbarkeit % 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90

Nettoverkaufspreis CAD/Oz 2.748,35 3.437,16 4.125,97 4.814,79 5.503,60

Betriebskosten

Abbaukosten CAD/abgebauter t 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00

Verarbeitungskosten CAD/verarbeiteter t 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

Gemein- & Verwaltungskosten CAD/verarbeiteter t 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

Gesamte erzbasierte Kosten CAD/verarbeiteter t 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00

Verarbeitung

Durchsatz (Spanne) t/Tag 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00

Gewinnungsgrad / Aufbereitungsanlage % 93,10 93,10 93,10 93,10 93,10

Förderung

Blockgröße m Unterteilt Unterteilt Unterteilt Unterteilt Unterteilt

Mindestabbaumächtigkeit Langloch m 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

Verwässerung (Hangendes & Liegendes) m 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strossenhöhe m 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

Streichlänge m 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25

Cut-off-Gehalt

Berechneter Cut-off-Grenzwert g/t 1,52 1,21 1,01 0,87 0,76

Gerundeter Cut-off-Grenzwert g/t 1,50 1,20 1,00 0,85 0,75

Tabelle 4: Allgemeine Grubenparameter, die bei der Mineralressourcenschätzung verwendet wurden

Parameter Einheit Wert

Verkauf Basis-szenario

Goldpreis USD/Oz 2.000,00 2.500,00 3.000,00 3.500,00 4.000,00

Wechselkurs CAD/USD 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40

Royalty % 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

Verkaufskosten USD/Oz 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

Zahlbarkeit % 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90

Nettoverkaufspreis CAD/Oz 2.748,35 3.437,16 4.125,97 4.814,79 5.503,60

Betriebskosten

Abbaukosten CAD/abgebauter t 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

Verarbeitungskosten CAD/verarbeiteter t 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

Gemein- & Verwaltungskosten CAD/verarbeiteter t 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

Gesamte erzbasierte Kosten CAD/verarbeiteter t 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00

Verarbeitung

Durchsatz (Spanne) t/Tag 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00

Gewinnung / Aufbereitungsanlage % 93,1 93,1 93,1 93,1 93,1

Förderung

Blockgröße m 5x5x5 5x5x5 5x5x5 5x5x5 5x5x5

Neigungswinkel ° 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

Cut-off-Gehalt

Berechneter Cut-off-Grenzwert g/t 0,43 0,34 0,28 0,24 0,21

Gerundeter Cut-off-Grenzwert g/t 0,45 0,35 0,30 0,25 0,20

Anmerkungen zur Mineralressourcenschätzung

– Die Ressourcen werden für das Tagebau-Szenario unverwässert und in situ innerhalb von 5 m x 5 m x 5 m großen Blöcken dargestellt und enthalten die interne Verwässerung für das Untertagebau-Szenario; es wird davon ausgegangen, dass realistische Aussichten auf eine wirtschaftliche Gewinnung bestehen. Das eingrenzende Grubenmodell wurde unter Verwendung einer Gesamtgrubenneigung von 50 Grad entwickelt. Die Grubenoptimierung zur Entwicklung der Mineralressourcen-eingrenzenden Grubenmodelle erfolgte unter Verwendung des Pseudoflow-Algorithmus in der Deswik-Software. Die Strossenoptimierung zur Erschließung der untertägigen Ressource wurde mit der Software Deswik.SO durchgeführt.

– Das MRE-Drahtgittermodell wurde mit Leapfrog Edge v.2025.1.1 erstellt und basiert auf 4.477 Bohrlöchern mit insgesamt 535.360 Bohrmetern und 167.978 Untersuchungsergebnissen. Der Stichtag für die Bohrlochdatenbank war der 17. Februar 2025.

– Innerhalb der Mineralisierungsbereiche wurden 1,0 Meter lange Komposite erstellt. Die obere Begrenzung der Höchstgehalte wurde unter Verwendung zusammengesetzter Untersuchungsdaten durchgeführt. Auf der Basis der individuellen statistischen Untersuchung für jede Zone wurden die Komposite für die hochgradigen Zonen auf 5,0 g/t Au bis 110,0 g/t Au und für die niedriggradigen Zonen auf 1,0 g/t Au bis 5,0 g/t Au begrenzt.

– Die auf die Grube beschränkten Mineralressourcen für das Basisszenario sind mit einem Cut-off-Gehalt von 0,30 g/t Au angegeben; die DSO-beschränkten Mineralressourcen für das Basisszenario sind mit einem Cut-off-Gehalt von 1,00 g/t Au angegeben und enthalten eine interne Verwässerung (Must-Take). Die Cut-off-Gehalte werden unter Berücksichtigung der zukünftigen Marktbedingungen und Kosten neu bewertet.

– Die Werte für das spezifische Gewicht wurden anhand der in der Bohrlochdatenbank verfügbaren Daten geschätzt. Für das Modell wurden Dichtewerte zwischen 2,80 und 2,88 für Hartgestein und 2,00 für Abraum verwendet.

– Die Ressourcenschätzung für das Gehaltsmodell wurde anhand von Bohrlochdaten unter Verwendung einer Ordinary-Kriging-Interpolationsmethode in einem Modell mit unterteilten Blöcken mit Blockgröße 5 m x 5 m x 5 m und Unterblöcken von bis zu 0,625 m x 0,625 m x 0,625 m berechnet. Getestet wurden folgende Interpolationsmethoden: Ordinary Kriging, Inverse Square Distance (ID2) und Nearest Neighbour (NN); dabei ergab sich kein wesentlicher Unterschied in den Mineralressourcenschätzungen.

– Die Kategorien Nachgewiesen, Angedeutet und Vermutet für Mineralressourcen sind auf Gebiete beschränkt, in denen der Bohrlochabstand weniger als 12,5 m, 25 m bzw. 100 m beträgt und eine angemessene geologische Kontinuität und Gehaltskontinuität vorliegt. Eine zusätzliche Anforderung für die Kategorie Nachgewiesen ist die unmittelbare Nähe zu untertägiger Infrastruktur. Zur Abgrenzung der Kategorien auf Grundlage der oben genannten Parameter wurden Cookie-Cutter-Methoden verwendet. Auf der Grundlage historischer bergbaulicher und geologischer Kenntnisse über die Lagerstätte wurde der Bohrabstand in Erzfallrichtung auf bis zu 140 m erhöht, um die vermuteten Ressourcen für einige Zonen zu definieren.

Konzeptionelles Explorationsziel

Während der Erstellung der MRE wurde ein bedeutendes Explorationsziel identifiziert. Dieses konzeptionelle Explorationsziel wurde in das für die MRE verwendete Modell integriert mit dem Ziel, die zukünftige Zielfindung und Bohrlochplanung zu erleichtern.

Highlights des Explorationsziels

– Geschätzte Mineralisierung von insgesamt 8 bis 12 Millionen Tonnen mit einem Gehalt zwischen 2,2 und 2,8 g/t Au, was 600.000 bis 1.100.000 Unzen Gold entspricht.

Vorsorgliche Hinweise in Bezug auf die Überprüfung von Explorationszielen

– Ein Explorationsziel ist keine Ressource oder Reserve gemäß dem National Instrument 43-101.

– Das Explorationsziel wurde lediglich als Ziel für die weitere Exploration bestätigt.

– Die potenziellen Mengen und Gehalte sind rein konzeptioneller Natur.

– Es wurden noch keine ausreichenden Bohrungen durchgeführt, um eine Mineralressource für dieses Explorationsziel zu definieren; die Bohrabschnitte durchschneiden das Explorationsziel, aber der Bohrabstand ist zu gering, um diese Blöcke als vermutete Mineralressourcen einzustufen.

– Es besteht keine Gewissheit, dass weitere Bohrungen dazu führen werden, dass das Ziel als Mineralressource definiert wird.

– Die Bewertung des Ziels für die weitere Exploration wurde von PLR Resources, einem vom Unternehmen unabhängigen Berater, durchgeführt. Die Schätzung der potenziellen Menge und des potenziellen Gehalts des Explorationsziels basiert auf derselben Bohrlochdatenbank, die auch für die Mineralressourcenschätzung herangezogen wurde. Anhand der verfügbaren Bohrdaten entwickelte PLR konzeptionelle mineralisierte Zonen. Die Kernproben wurden zusammengesetzt, und die zusammengesetzten Golduntersuchungsergebnisse wurden nach oben begrenzt (ähnlich wie bei der Mineralressourcenschätzung). Die Goldwerte wurden mittels Ordinary Kriging in ein dreidimensionales Blockmodell interpoliert. Zur Schätzung der Tonnage verwendete PLR dieselben spezifischen Gewichtswerte wie für die Mineralressourcenschätzung.

– Unterirdische DSO-Stollen wurden angelegt, um das Explorationsziel einzugrenzen.

Qualifizierter Sachverständiger

Der wissenschaftliche und fachliche Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Herrn Ronan Déroff, P.Geo., M.Sc., Vice President Exploration, der ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) ist, erstellt, geprüft und genehmigt.

Die unabhängigen qualifizierten Sachverständigen gemäß den in Vorschrift National Instrument 43-101 (NI 43-101) festgelegten Richtlinien für die MRE sind Pierre-Luc Richard, P.Geo., Mitarbeiter von PLR Resources Inc., und Stephen Coates, P.Eng., Mitarbeiter von Evomine Consulting, der Beiträge zur Schätzung des Cut-off-Gehalts sowie der Optimierung der Festkörper für die Tagebau- und Untertagebaustrossen leistete.

Über das Projekt Cadillac

Das Projekt Cadillac, das sich über 14.000 Hektar entlang eines 15-Kilometer-Abschnitts der Verwerfungszone Cadillac erstreckt, ist eine der größten konsolidierten Liegenschaften im Bergbaurevier Val-dOr. Das Vorzeige-Asset von Cartier beinhaltet die historischen Projekte Chimo Mine und East Cadillac, wodurch es über eine dominante Stellung in einer erstklassigen Goldbergbauregion verfügt. Das Projekt, das mit hervorragendem Straßenzugang, ganzjährig verfügbarer Infrastruktur und nahegelegenen Aufbereitungskapazitäten aufwarten kann, befindet sich in einer idealen Position für einen schnellen Ausbau und eine schnelle Wertschöpfung.

Über Cartier Resources Inc.

Cartier Resources Inc. wurde 2006 gegründet und ist ein Goldexplorationsunternehmen mit Sitz in Val-dOr (Quebec), das durch Entdeckung und Erschließung in einem von Kanadas ertragreichsten Bergbaurevieren einen Mehrwert für seine Aktionäre erzielen will. Das Unternehmen verfügt über tiefgehende technische Kompetenzen, nachweisliche Explorationserfolge und sämtliche Mittel für die Durchführung eines Programms, um sein Vorzeigeprojekt Cadillac auszubauen. Die Strategie von Cartier ist klar darauf ausgerichtet, das vollständige Potenzial einer der größten unerschlossenen Goldliegenschaften in Quebec freizusetzen.

Vorsorglicher Hinweis zu Mineralressourcen

Die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Mineralressourcen entsprechen den Standards und Richtlinien von NI 43-101 und wurden von unabhängigen qualifizierten Sachverständigen erstellt. Die oben genannten Mineralressourcen sind keine Mineralreserven, da ihre wirtschaftliche Rentabilität nicht nachgewiesen wurde. Die Menge und der Gehalt der gemeldeten vermuteten Mineralressourcen sind konzeptioneller Natur und basieren auf begrenzten geologischen Beweisen und Probenahmen. Die geologischen Beweise reichen aus, um den geologischen Gehalt und/oder die Qualität der Kontinuität anzudeuten, aber nicht zu verifizieren. Eine vermutete Mineralressource hat im Vergleich zu einer nachgewiesenen oder angedeuteten Mineralressource ein geringeres Maß an Zuverlässigkeit, welches nicht ausreicht, um eine Umwandlung in eine Mineralreserve zu ermöglichen. Es ist vernünftigerweise zu erwarten, aber nicht garantiert, dass der Großteil der vermuteten Mineralressourcen durch zusätzliche Bohrungen zu nachgewiesenen oder angedeuteten Mineralressourcen hochgestuft werden könnte. Der technische Bericht gemäß National Instrument 43-101, einschließlich der in dieser Pressemitteilung enthaltenen Mineralressourcen, wird innerhalb von 45 Tagen nach Veröffentlichung dieser Pressemitteilung auf SEDAR eingereicht und veröffentlicht.

