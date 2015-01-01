Steigende Anforderungen: Warum Unternehmen 2026 mehr Brandschutzbeauftragte brauchen

Beisswenger – Schulungskonzepte informiert über konkretisierte Anforderungen der ASR A2.2 und DGUV-Regelwerke. Viele Betriebe müssen ihre Brandschutzorganisation anpassen.

Mit der aktualisierten ASR A2.2 sowie den überarbeiteten DGUV-Informationen 205-003 und 205-023 sind die Anforderungen an betriebliche Brandschutzorganisation und Qualifikation von Brandschutzhelfern und Brandschutzbeauftragten deutlich konkreter geworden. Viele Unternehmen in Baden-Württemberg prüfen daher ihre bestehenden Strukturen und Qualifikationsstände, um rechtskonform aufgestellt zu sein.

„Die ASR A2.2 legt heute genauer fest, wie viele geschulte Brandschutzhelfer ein Betrieb benötigt und welche organisatorischen Maßnahmen verpflichtend sind“, erklärt Katharina Beißwenger von Beisswenger – Schulungskonzepte. „Unternehmen mit erhöhter Brandgefährdung, größerer Belegschaft oder Publikumsverkehr müssen ihre Brandschutzorganisation oft anpassen.“

Qualifiziertes Personal wird wichtiger

Die aktuellen Regelwerke verlangen eine dem Betrieb angemessene Zahl qualifizierter Brandschutzhelfer. Bei höheren Anforderungen oder komplexen Strukturen sind zusätzlich Brandschutzbeauftragte vorgesehen. Für viele Unternehmen bedeutet das, Mitarbeitende auszuwählen und gezielt weiterzubilden.

„Viele unterschätzen den Zeitfaktor“, sagt Thorsten Fagentzer, Ausbilder bei Beisswenger – Schulungskonzepte. „Die Ausbildung zum Brandschutzbeauftragten ist umfangreich und Schulungsplätze sind früh belegt. Eine vorausschauende Planung für 2026 ist entscheidend.“

Brandschutzbeauftragter-Ausbildung: umfassende Qualifizierung

Die siebentägige Ausbildung von Beisswenger – Schulungskonzepte vermittelt alle relevanten Inhalte für die Tätigkeit als Brandschutzbeauftragter. Dazu gehören rechtliche Grundlagen, Risikoanalyse, organisatorischer und baulicher Brandschutz sowie praktische Übungen. Die Teilnehmenden lernen, betriebliche Brandschutzkonzepte umzusetzen und im Ereignisfall verantwortlich zu handeln. Die Schulung schließt mit einem anerkannten Zertifikat ab.

Aktuelle Informationen und Termine:

https://beisswenger-schulungskonzepte.de/seminare/brandschutzbeauftragter-schulung/

Brandschutzbeauftragter-Fortbildung: Wissen aktuell halten

Brandschutzbeauftragte müssen ihr Wissen regelmäßig auffrischen. Die zweitägige Fortbildung behandelt Änderungen in Vorschriften, neue Entwicklungen im Brandschutz und praxisnahe Fallbeispiele. Sie stellt sicher, dass Brandschutzbeauftragte ihre Aufgaben dauerhaft kompetent wahrnehmen können.

Details zur Fortbildung:

https://beisswenger-schulungskonzepte.de/seminare/brandschutzbeauftragter-fortbildung/

Praxisnahe Schulungen mit regionalem Vorteil

Alle Schulungen von Beisswenger – Schulungskonzepte beinhalten praktische Übungen, etwa Löschtrainings am Firetrainer. „Theorie ist wichtig, aber im Ernstfall zählt praktische Erfahrung“, betont Katharina Beißwenger.

Zusätzlich bietet das Unternehmen eintägige Brandschutzhelfer-Ausbildungen sowie weitere Qualifizierungen im Arbeitsschutz an. Inhouse-Schulungen direkt im Betrieb sind besonders gefragt, da sie konkrete Gefahrenlagen berücksichtigen und organisatorisch flexibel sind.

Regionale Expertise für Unternehmen in Baden-Württemberg

Durch langjährige Arbeit mit Betrieben aus Industrie, Handwerk und Dienstleistung kennt das Team die besonderen Anforderungen in der Region. Die Schulungen orientieren sich an aktuellen gesetzlichen Vorgaben sowie relevanten DGUV-Regelwerken und Technischen Regeln wie der ASR A2.2. Für Regalprüfungen gilt ergänzend die DIN EN 15635.

„Für Unternehmen aus Villingen-Schwenningen und dem Schwarzwald-Baar-Kreis bedeutet das kurze Wege, weniger Aufwand und die Möglichkeit, mehrere Mitarbeitende gemeinsam zu qualifizieren“, so Beißwenger.

Unternehmen können sich für offene Seminare oder individuelle Inhouse-Trainings anmelden. Informationen sind telefonisch unter +49 151 5252 1222 oder auf der Website erhältlich.

Über Beisswenger – Schulungskonzepte

Beisswenger – Schulungskonzepte aus Villingen-Schwenningen ist spezialisiert auf praxisnahe Fortbildungen im Brandschutz und Arbeitsschutz. Das Unternehmen bietet gesetzeskonforme Schulungen für Brandschutzhelfer, Brandschutzbeauftragte, Sicherheitsbeauftragte sowie befähigte Personen für Prüfungen von Regalen und Leitern. Realitätsnahe Übungen am Firetrainer und erfahrene Trainerteams gewährleisten eine hohe Praxisnähe und nachhaltigen Lernerfolg.

Schulungsstandort Villingen-Schwenningen

Unsere Seminare finden in modernen Räumlichkeiten in Villingen-Schwenningen statt. Der Standort bietet eine professionelle Umgebung für alle Brandschutz- und Arbeitsschutzschulungen.

Schulungsraum

Sebastian-Kneipp-Straße 60

78048 Villingen-Schwenningen

Baden-Württemberg, Deutschland

Weitere Informationen: https://beisswenger-schulungskonzepte.de/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Beisswenger – Schulungskonzepte

Herr Thorsten Fagentzer

Spohnplatzstraße 4

78052 Villingen-Schwenningen

Deutschland

fon ..: +4917656964616

web ..: https://beisswenger-schulungskonzepte.de

email : admin@beisswenger-schulungskonzepte.de

Sie dürfen diese Pressemitteilung in gekürzter, jedoch inhaltlich unveränderter Form unter Angabe eines Quelllinks zu unserer Homepage kostenlos auf Ihrer Webseite veröffentlichen.

Pressekontakt:

Beisswenger – Schulungskonzepte

Herr Thorsten Fagentzer

Spohnplatzstraße 4

78052 Villingen-Schwenningen

fon ..: +4917656964616

web ..: https://beisswenger-schulungskonzepte.de

email : admin@beisswenger-schulungskonzepte.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

NetraMark blickt auf ein transformatives Quartal mit wichtigen Erfolgen zurück Rob McEwen erhöht den Einsatz: Millionenschwerer Vertrauensbeweis für Goliath Resources!