Brandschutzhelfer-Zertifikate aus 2020 und 2021 laufen ab – jetzt rechtzeitig Schulungen für 2025/2026 planen

Zertifikate vieler Mitarbeitender verlieren in den nächsten Monaten ihre Gültigkeit. Dadurch steigt der Bedarf an aktuellen DGUV-konformen Schulungen mit hohem Praxisanteil.

Villingen-Schwenningen, 24. November 2025. Je nach Ausstellungsdatum verlieren zahlreiche Brandschutzhelfer-Zertifikate aus den Jahren 2020 und 2021 im Laufe der Jahre 2025 bzw. 2026 ihre Gültigkeit. Beisswenger – Schulungskonzepte aus Villingen-Schwenningen hat sein komplettes Seminarprogramm aktualisiert und bietet Betrieben in der Region alle wichtigen DGUV-konformen Qualifizierungen – wahlweise als offene Termine oder als praxisnahe Inhouse-Schulungen.

Viele Unternehmen in Baden-Württemberg stehen in den kommenden Monaten vor einer wichtigen Aufgabe: Zertifikate von Brandschutzhelfern, Sicherheitsbeauftragten und befähigten Personen laufen ab. Gleichzeitig legen die Technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR) und DGUV-Vorschriften weiterhin großen Wert auf aktuelle Nachweise und regelmäßige praktische Übungen.

Beisswenger – Schulungskonzepte hat sein Seminarprogramm rechtzeitig vorbereitet und alle wichtigen DGUV-konformen Schulungen im Angebot. Der hohe Praxisanteil mit dem eigenen Firetrainer wird von den Teilnehmenden besonders geschätzt.

Das aktuelle Seminarangebot umfasst im Bereich Brandschutz:

– Brandschutzhelfer-Ausbildung mit praktischer Löschübung am Firetrainer (1 Tag)

– Brandschutzbeauftragter – Erstschulung (7 Tage)

– Brandschutzbeauftragter – Fortbildung (2 Tage)

Im Bereich Arbeitsschutz werden angeboten:

– Befähigte Person für Regalprüfungen nach DIN EN 15635 (2 Tage)

– Prüfen von Leitern und Tritten – Erstschulung (1 Tag)

– Prüfen von Leitern und Tritten – Fortbildung (½ Tag)

– Sicherheitsbeauftragter – Erstschulung (2 Tage)

– Sicherheitsbeauftragter – Fortbildung (1 Tag)

„Wir erhalten deutlich mehr Anfragen von Betrieben, die jetzt merken, dass ihre Zertifikate ablaufen“, sagt Thorsten Fagentzer, Ausbilder bei Beisswenger – Schulungskonzepte.

„Besonders die eintägige Brandschutzhelfer-Schulung mit realen Löschübungen ist gefragt. Die Teilnehmenden sind danach sofort wieder einsatzbereit.“

„Frühzeitige Planung zahlt sich aus“, ergänzt Katharina Beißwenger. „Unsere Inhouse-Schulungen sparen Reisezeit und lassen sich perfekt auf die eigenen Gefahrenquellen im Betrieb abstimmen.“

Aktuelle Termine und Anmeldung unter: www.beisswenger-schulungskonzepte.de/seminare

Beisswenger – Schulungskonzepte aus Villingen-Schwenningen ist spezialisiert auf praxisnahe, gesetzeskonforme Brandschutz- und Arbeitsschutz-Schulungen.

Mit zertifizierten Trainerinnen und Trainern sowie realitätsnahen Übungsszenarien qualifiziert das Unternehmen jährlich hunderte Mitarbeitende aus Handwerk, Industrie und Bürobetrieben – als offene Seminare oder direkt beim Kunden vor Ort.

Weitere Informationen: www.beisswenger-schulungskonzepte.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Beisswenger – Schulungskonzepte

Herr Thorsten Fagentzer

Spohnplatzstraße 4

78052 Villingen-Schwenningen

Deutschland

fon ..: +49 176 5696 4616

web ..: https://beisswenger-schulungskonzepte.de

email : info@beisswenger-schulungskonzepte.de

Diese Pressemitteilung darf in unveränderter Form oder gekürzt wiedergegeben werden, sofern der Inhalt nicht verändert wird und ein Quelllink auf unsere Homepage enthalten ist.

Pressekontakt:

Beisswenger – Schulungskonzepte

Herr Thorsten Fagentzer

Spohnplatzstraße 4

78052 Villingen-Schwenningen

fon ..: +49 176 5696 4616

web ..: https://beisswenger-schulungskonzepte.de

email : info@beisswenger-schulungskonzepte.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

LAGERBOX Braunschweig lädt ein zum Tag der offenen Tür am 29. November 2025 LEANLED II Basic Line: Licht ohne Kompromisse