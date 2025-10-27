  • LAGERBOX Braunschweig lädt ein zum Tag der offenen Tür am 29. November 2025

    LAGERBOX in Braunschweig lädt am 29. November zum Tag der offenen Tür ein – mit Einblicken, Beratung und exklusiven Angeboten.

    BildAm Samstag, den 29. November 2025, öffnet LAGERBOX Braunschweig in der Hansestraße 23, 38112 Braunschweig, von 9:00 bis 17:00 Uhr seine Türen für alle Interessierten. Besucherinnen und Besucher erhalten exklusive Einblicke hinter die Kulissen des modernen Einlagerungshauses, das in Kürze vollständig eröffnen wird – gleichzeitig können an diesem Tag bereits Reservierungen oder Vorabbuchungen mit Sonderkonditionen vereinbart werden.

    Der Tag der offenen Tür bietet die Gelegenheit, sich vor Ort persönlich beraten zu lassen, verschiedene Lagerraumgrößen zu besichtigen und sich über flexible Einlagerungsmöglichkeiten zu informieren. Vom kompakten 1-m³-Lagerraum bis hin zu größeren Boxen – LAGERBOX bietet für private und gewerbliche Kundschaft passende Lösungen. Beispiele, welche Mengen typischer Hausrat in gängige Boxgrößen passen, sind ebenfalls vor Ort einsehbar.

    Neben der Besichtigung erwarten die Gäste kostenlose Präsente, die bei einem Besuch gesichert werden können. „Wir freuen uns darauf, Interessierten zu zeigen, wie einfach, sicher und flexibel moderne Selfstorage-Lösungen heute funktionieren“, so das Team von LAGERBOX Braunschweig. Natürlich sind auch Vertreterinnen und Vertreter der Presse herzlich willkommen, und Bildaufnahmen im Innenbereich sind genehmigt.

    Vorteile von LAGERBOX auf einen Blick

    · 365 Tagen, jeweils 6-23 Uhr

    · Codierter Zutritt zum Einlagerungshaus

    · Flexible Einlagerung ab 1 m³

    · Warenannahme-Service vor Ort

    · Kostenfreie Transporthilfen

    · 24h-Videoüberwachung, helles und umzäuntes Gelände

    · Blickdichte, trockene und saubere Lagerräume

    · Keine großen Temperaturschwankungen

    · Sicherung durch Vorhängeschloss

    · Gratis Transporter beim Einzug* (nach Verfügbarkeit)

    LAGERBOX eignet sich ideal in vielen Alltagssituationen – etwa bei Umzügen, fehlendem Kellerraum, Aktenarchivierung, der Zwischenlagerung von Handelswaren, bei Webshop-Produkten oder zur sicheren Aufbewahrung von Sport- und Saisonartikeln.

    Veranstaltungsdetails

    Tag der offenen Tür

    * 29. November 2025
    * 9:00 – 17:00 Uhr
    * LAGERBOX Braunschweig Hansestraße 23, 38112 Braunschweig
    * Tel.: 0531 / 3939 4980
    * braunschweig1@lagerbox.com

    Über LAGERBOX

    LAGERBOX ist seit 1997 eines der führenden deutschen Unternehmen im Bereich Selfstorage. Mit über 30 Standorten bietet das Unternehmen Privat- und Gewerbekundschaft sichere, flexible und moderne Lagerlösungen – von kleinen Einheiten bis hin zu großzügigen Lagerflächen.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Lagerbox Holding GmbH
    Michel Galka
    Hanauer Landstraße 314
    60314 Frankfurt
    Deutschland

    fon ..: 0800 222 666 999
    web ..: https://www.lagerbox.com
    email : info@lagerbox.com

    LAGERBOX ist ein führendes Unternehmen im Bereich Self-Storage und bietet seinen Kunden flexible Lösungen zur Lagerung an. Vor über 27 Jahren gegründet, hat das Unternehmen inzwischen zahlreiche Standorte in verschiedenen Städten etabliert. Als vertrauenswürdiger Partner für Privatpersonen, Unternehmen und Organisationen hat sich LAGERBOX einen Namen gemacht, wenn es um zusätzlichen Raum zur Aufbewahrung von persönlichen Gegenständen, Waren oder Akten geht.

    LAGERBOX zeichnet sich durch moderne und sichere Lagerstätten aus, die den Kunden eine bequeme und zuverlässige Aufbewahrung ihrer Gegenstände ermöglichen. Die Lagerboxen sind in verschiedenen Größen erhältlich, um den individuellen Anforderungen gerecht zu werden. Kunden können je nach Bedarf einen kleinen Lagerraum für persönliche Gegenstände oder einen größeren Raum zur Einlagerung von Möbeln oder Waren mieten.

    Die Sicherheit und der Datenschutz haben für das Unternehmen einen hohen Stellenwert. An jedem LAGERBOX-Standort sind hochmoderne Sicherheitssysteme wie Überwachungskameras, Alarmanlagen und Zugangskontrollen installiert, um den Schutz der eingelagerten Gegenstände zu gewährleisten. Kunden erhalten persönliche Zugangscodes, um ihre Lagerboxen zu betreten, und haben nahezu rund um die Uhr Zugriff auf ihre Sachen.

    Ein weiterer Fokus von LAGERBOX liegt auf dem Kundenservice. Das professionelle Team steht den Kunden mit Rat und Tat zur Seite und hilft bei der Auswahl der passenden Lagerlösung. Das Unternehmen bietet flexible Mietoptionen an, sodass Kunden ihre Lagerboxen je nach Bedarf verlängern oder kündigen können. Zusätzlich stehen oft weitere Dienstleistungen wie die Vermittlung von Umzugsdiensten oder der Verkauf von Verpackungsmaterialien zur Verfügung.

    LAGERBOX hat sich als vertrauenswürdiger Partner für Privatpersonen, Unternehmen und Organisationen etabliert, die nach einer sicheren und flexiblen Lagerlösung suchen. Mit seinem umfangreichen Standortnetzwerk, modernen Einrichtungen und exzellentem Kundenservice ist LAGERBOX eine beliebte Wahl für alle, die zusätzlichen Platz benötigen oder ihre Gegenstände sicher aufbewahren möchten.

