-
HEALWELL AI gibt am 6. November 2025 das Finanzergebnis für das dritte Geschäftsquartal 2025 bekannt
– HEALWELL AI wird am Donnerstag, den 6. November 2025, sein Finanzergebnis für das dritte Quartal 2025 bekannt geben und am Freitag, den 7. November 2025, um 8:30 Uhr ET / 5:30 Uhr PT eine Telekonferenz und zeitgleich einen Webcast abhalten.
TORONTO, ON, 27. Oktober 2025 / IRW-Press / HEALWELL AI Inc. (HEALWELL oder das Unternehmen) (TSX: AIDX, OTCQX: HWAIF), ein Unternehmen für künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen, das auf die Gesundheitsvorsorge spezialisiert ist, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen am Donnerstag, den 6. November 2025, sein Finanzergebnis für das dritte Geschäftsquartal 2025, das am 30. September 2025 endete, veröffentlichen wird. Das Unternehmen wird am folgenden Tag, Freitag, den 7. November 2025, um 8:30 Uhr ET / 5:30 Uhr PT eine Telekonferenz und zeitgleich einen Webcast abhalten, um die Ergebnisse zu besprechen. Die Telekonferenz wird von James Lee, Chief Executive Officer, Dr. Alexander Dobranowski, President, und Anthony Lam, Chief Financial Officer, abgehalten.
Telekonferenz zum Finanzergebnis des dritten Geschäftsquartals 2025 von HEALWELL AI
Datum: Freitag, 7. November 2025
Uhrzeit: 8:30 Uhr ET / 5:30 Uhr PT
Webcast-Link: www.gowebcasting.com/14389
Gebührenfreie Anrufe (Nordamerika): 1 (800) 715-9871
Gebührenpflichtige Anrufe aus dem Ausland: 1 (647) 932-3411
Wenn Sie über Ihr Telefon an der Telekonferenz teilnehmen möchten, rufen Sie bitte 10 Minuten vor Beginn der Veranstaltung an und bitten Sie darum, mit dem HEALWELL AI Inc. Conference Call verbunden zu werden.
James Lee
Chief Executive Officer
HEALWELL AI Inc.
Über HEALWELL AI
HEALWELL ist ein Unternehmen für Künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen, das sich auf die Gesundheitsvorsorge spezialisiert hat. Das Unternehmen sieht es als seine Aufgabe, die Gesundheitsversorgung zu verbessern und durch die Früherkennung von Krankheiten Leben zu retten. Das Unternehmen entwickelt und vermarktet mit Hilfe seiner eigenen Technologie fortschrittliche klinische Entscheidungsunterstützungssysteme, die Gesundheitsdienstleistern dabei helfen können, seltene oder chronische Krankheiten zu erkennen, ihre Praxis effizienter zu gestalten und damit ihre Patienten erfolgreicher zu behandeln. HEALWELL setzt auf eine Strategie, bei der die Entwicklung und der Erwerb technologischer und klinisch-wissenschaftlicher Kompetenzen, die die Roadmap des Unternehmens ergänzen, im Zentrum stehen. HEALWELL notiert unter dem Börsensymbol AIDX an der Toronto Stock Exchange und unter dem Börsensymbol HWAIF an der OTC Exchange. Nähere Informationen zu HEALWELL erhalten Sie unter healwell.ai/.
Für weitere Informationen:
Pardeep S. Sangha
Investor Relations, HEALWELL AI Inc.
Tel.: 604-572-6392
ir@healwell.ai
Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
HEALWELL AI Inc.
Dr. Alexander Dobranowski
4881 Yonge St. Suite #300
M2N 5X3 Toronto, Ontario
Kanada
email : ir@healwell.ai
Pressekontakt:
HEALWELL AI Inc.
Dr. Alexander Dobranowski
4881 Yonge St. Suite #300
M2N 5X3 Toronto, Ontario
email : ir@healwell.aiDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
Gold und Silber noch immer untergewichtet Onco-Innovations gibt Abschluss von Privatplatzierung bekannt
HEALWELL AI gibt am 6. November 2025 das Finanzergebnis für das dritte Geschäftsquartal 2025 bekannt
auf Wo Was suchen
Wo Was – neu veröffentlicht
- Sichere Datenträger- und Festplattenentsorgung in Halle – ProCoReX Europe GmbH Vertrauenswürdig
- Onco-Innovations gibt Abschluss von Privatplatzierung bekannt
- HEALWELL AI gibt am 6. November 2025 das Finanzergebnis für das dritte Geschäftsquartal 2025 bekannt
- Gold und Silber noch immer untergewichtet
- Kupfer bald am Rekordpreis
- Goliath Resources meldet neu Volltreffer – bis 20,37 g/t Gold über 4,10 Meter!
- Nicola Mining kündigt Pläne für ein Uplisting an der NASDAQ und die Einreichung eines kurzen Basisprospekts an
- Energy Plug Technologies erweitert seine Marktpräsenz in den USA mit dem zweiten Verkauf seines Energiespeichersystems
- Cambridge Isotope Laboratories, Inc. präsentiert mit ISOAPI-D auf der Messe CPhI Frankfurt 2025 einen neuen Standard im Bereich der deuterierten Reagenzien für innovative pharmazeutische Anwendungen
- MAX Power erweitert das Potenzial für die Entdeckung von Natürlichem Wasserstoff, 325 Km südwestlich der ersten Bohrung beim Genesis Trend
Content veröffentlichen auf WO WAS
Dieser Content wurde veröffentlicht von Connektar
Wo Was – Archiv
Wo Was – Informationen und News
Comments are currently closed.