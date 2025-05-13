Goldproduktion zum Greifen nah: Tansania-Story nimmt Fahrt auf

Lake Victoria Gold kombiniert zwei Projekte mit kurzfristigem Produktionspotenzial, starke Partner und eine kapitaleffiziente Strategie – und will damit das gesamte Lake Victoria Goldfield konsolidier

Das Lake Victoria Goldfield in Tansania zählt zu den produktivsten Goldregionen des Kontinents. Mehrere Weltklasse-Lagerstätten haben die geologische Bedeutung dieser Provinz belegt – und genau hier positioniert sich Lake Victoria Gold (TSX-V: LVG / WKN A3E4WC) als aufstrebender regionaler Konsolidierer. Was das Unternehmen von anderen Junior-Minern unterscheidet, sind weniger die Explorations- und Entwicklungsaktivitäten als vielmehr die Art, wie es Kapital einsetzt und welche Partner es an seiner Seite hat.

Für das laufende Jahr hat LVG eine Reihe von Meilensteinen kommuniziert, die – sollten sie eintreten – das Bewertungsprofil des Unternehmens erehblich verändern könnten:

– Produktionsstart Imwelo: Der geplante Übergang zur aktiven Förderung, finanziert durch den Gold-Loan, würde Lake Victoria formal vom Explorer zum Cashflow-produzierenden Unternehmen machen – ein Statuswechsel, der historisch mit Bewertungssprüngen verbunden ist.

– Operative Erträge via Nyati: Die Inbetriebnahme der 500-tpd-Anlage und deren Beschickung mit Erz von Tembo würde eine zweite Ertragsquelle eröffnen, ohne erheblichen Kapitaleinsatz zu erfordern.

– Explorationsergebnisse von Barrick: Das mit 9 Millionen US-Dollar dotierte Bohrprogramm auf den übertragenen Lizenzflächen könnte Meilensteine erreichen, die direkt zu Zahlungen an Lake Victoria führen würden.

Unterm Strich präsentiert sich Lake Victoria Gold als ein herausragend im Land vernetztes Junior-Unternehmen mit klarer Strategie, ausgeprägter Kapitaldisziplin und zwei vielversprechenden Projekten, die beide vergleichsweise kurzfristig in Produktion gehen könnten – und beide in der Nähe zu den bekanntesten Goldminen Afrikas liegen. Wie CFO Simon Benstead Goldinvest.de kürzlich auf der PDAC 2026 in Toronto erklärte, hat das Unternehmen zudem auch das große Bild im Blick. Geplant ist nämlich, mit Tembo und Imwelo als Basis das Lake Victoria Goldfield weiter zu konsolidieren und so in ganz andere Größenordnung vorzustoßen!

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