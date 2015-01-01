  • Seltene Erden: China bremst erneut – und Ucore Rare Metals nimmt Fahrt auf

    Peking will verstärkt kontrollieren, wer wofür Seltene Erden beziehen will. Mitten im Geschehen findet sich die kanadische Technologiegesellschaft Ucore Rare Metals wieder.

    BildChina zieht die Zügel bei den für die Hightech- und Rüstungsbranche (u.a.) so wichtigen Seltene Erden weiter an. Das Handelsministerium in Peking hat die bestehenden Ausfuhrbeschränkungen für Verarbeitungstechnologien konkretisiert und ausgeweitet. Erstmals wird ausdrücklich festgehalten, dass Auslandskunden aus dem Verteidigungssektor keine Genehmigungen erhalten und Anträge mit Bezug zu fortgeschrittenen Halbleitern nur noch im Einzelfall geprüft werden. Die Maßnahmen folgen auf im April eingeführte Regelungen und setzen die globalen Lieferketten für Seltene Erden erneut unter Druck – trotz zwischenzeitlicher Entspannung durch zusätzliche Exportlizenzen.

    Kern der Anpassungen ist die Ausweitung der Technologiekontrollen rund um die Seltene Erden. Betroffen sind Verfahren zur Aufbereitung und Trennung der 17 Elemente ebenso wie die Fertigung von Permanentmagneten. Peking präzisiert, dass die Beschränkungen mehrere Magnettypen umfassen und auch bestimmte Baugruppen und Komponenten mit eingeschlossenen Magneten unter die Regeln fallen. Neu ist außerdem: Ausrüstungen und Technologien zum Recycling von Seltenen Erden werden nur noch mit Exportlizenz ausgeführt.

